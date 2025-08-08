Adidas contacta a gobierno mexicano por polémica sobre huaraches ‘Oaxaca Slip On’

Adidas presentó unos huaraches a los que llamó 'Oaxaca Slip On'; México acusa el robo intelectual a pueblos originarios.

La empresa deportiva Adidas se contactó con el Gobierno de Oaxaca para abordar la polémica sobre el lanzamiento del nuevo modelo de la marca, ‘Oaxaca Slip On’, el cual está inspirado en los huaraches tradicionales, un tipo de sandalia típica mexicana.

“Ya se puso en contacto Adidas con el Gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar pláticas, y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) porque así lo dicta la Ley de Patrimonio”, informó este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su comparecencia matinal.

Sheinbaum expresó que los huaraches son “una propiedad intelectual colectiva” por lo que “tiene que haber un resarcimiento. Tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio”.

Afirmó que, si las conversaciones entre la empresa y el Gobierno no se resuelven, se tomarían vías legales, que se están estudiando.

Además, se anunció que se está trabajando en un ley que refuerza la actual en materia de protección del patrimonio.

En un comunicado publicado el miércoles, la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca (Seculta) exigió a la empresa multinacional la suspensión inmediata de la comercialización del modelo, reparación de agravios con la comunidad de Yalalag y reconocimiento público del origen cultural de los diseños.

¿Cómo son las ‘Oaxaca Slip On’ de Adidas, inspiradas en los huaraches mexicanos?

El diseñador estadounidense Willy Chavarría presentó recientemente los ‘Oaxaca Slip On’, unos huaraches que creó en colaboración con Adidas.

Tras la publicación hecha por Chavarría en Instagram, personas cuestionaron si se trataba de un homenaje a los pueblos originarios de México y si esto beneficiaria en algo a las comunidades, o si se trataba de un caso más de apropiación cultural.

El diseñador Willy Chavarría fue cuestionado por la presentación de un huarache hecho en colaboración con Adidas. (Instagram: Willy Chavarría)

Willy Chavarría es un diseñador estadounidense, originario de California; su padre es mexico-estadounidense, mientras que su madre es irlandesa-estadounidense.

Como parte de su carrera, la marca de Chavarría se caracteriza por la confección de prendas inspiradas en la moda urbana chicana; de acuerdo con su visión, los diseños buscan explorar las identidades migrantes y lo queer.

Para sus diseños, Chavarría toma mensajes políticos a veces explícitos, como su reciente playera con las siglas USA (Estados Unidos) al revés por la actual situación en EU.

El 5 de agosto, el gobernador oaxaqueño Salomón Jara anunció que presentaría una denuncia por el plagio que los ‘Oaxaca Slip On’ de Adidas hicieron al diseño originario de Villa Hidalgo Yalalag.