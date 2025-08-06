Sergio Gutiérrez Luna ‘camina’ con calzado caro: ¿Cuánto cuestan los zapatos Paul Parkman que usó?

Sergio Gutiérrez Luna fue visto con zapatos de lujo, al igual que su pareja, la diputada Diana Barreras.

¿Estarán más cómodos o por qué tan caros? El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha sido fotografiado vistiendo zapatos de marca con precios de hasta 7 mil pesos; al igual que su esposa, la legisladora Diana Karina Barreras conocida por el caso de diputada ‘Dato Protegido’, quien ha sido vista luciendo joyas.

Un ejemplo de ello son los zapatos Paul Parkman, en color rojo con azul, usados por el legislador Sergio Gutiérrez en el Congreso mexicano. Se trata de un tipo de calzado estilo Oxford, en color azul y púrpura, que tienen un costo de 350 dólares (unos 6 mil 500 pesos mexicanos) en la página oficial de la marca, y cuyo costo varía entre 6 mil y 12 mil pesos según el color y la tienda en línea (eBay, Don’t Panic Shoes).

Gutiérrez Luna también fue criticado recientemente porque la cuenta oficial de la Cámara de Diputados, de la que es presidente, publicó una esquela tras la muerte del rockero Ozzy Osbourne; sin embargo, no emitió comunicados sobre el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas ni sobre otros casos.

Los lujosos zapatos de Sergio Gutiérrez Luna tienen un costo de unos 7 mil pesos. (X: @jorgegogdl y Paul Parkman)

Paul Parkman es una marca de zapatos de lujo para hombre, que fabrica calzado de vestir al estilo inglés; la marca explica que sus zapatos se confeccionan en una pequeña fábrica en cantidades limitadas “modelando una obra de arte cotidiana”. Según medios especializados en moda, se fabrican en Turquía.

La fotografía de Gutiérrez Luna con los zapatos de Paul Parkman fue compartida por el periodista Jorge García en X (antes Twitter), quien también publicó una foto donde el diputado porta unos zapatos Duca Torre grises de 5 mil pesos.

Y la lista lujosa sigue, porque la esposa de Gutiérrez Luna, la diputada Diana Karina Barreras del PT también posa en redes sociales con joyas, ropa y calzado caro.

Algunos de los artículos de lujo vestidos por Diana Barreras ‘Dato Protegido’ son de marcas como Casadei Tiffany, un collar de Cartier de 115 mil pesos, un reloj de la misma casa de lujo de 225 mil pesos, tenis Dolce & Gabbana, así como artículos Versace y Gucci, entre otros.

La diputada Diana Karina Barreras, conocida como 'Dato Protegido', usa frecuentemente un collar Cartier. (Foto: Cuartoscuro / Cartier)

El ‘escándalo’ de ‘Dato Protegido’ de la diputada Diana Karina Barreras

La diputada Diana Karina Barreras fue criticada recientemente por la ciudadanía, e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum la “regañó” desde la conferencia matutina por el caso de “Dato Protegido”.

Este caso surgió a partir de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que la ciudadana Karla Estrella se disculpara públicamente durante 30 días con la diputada Karina Barreras por violencia política de género, luego de que la ciudadana señalara que la diputada obtuvo su candidatura por ser esposa del legislador Sergio Gutiérrez Luna.

A partir de ello, la ciudadana Karla Estrella se vio obligada a escribir la disculpa pública en sus redes sociales; sin embargo, no puede nombrar a la diputada por su nombre y debe poner “Dato Protegido” en su lugar:

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.

“Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia”, dijo Sheinbaum el pasado 17 de julio al respecto de la sanción a la ciudadana.

En semanas recientes, legisladores y políticos de Morena han sido criticados por realizar viajes al extranjero; por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña defendió que viaja con su propio dinero y que sus viajes no cuestan a los mexicanos, mientras que Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, viajó a Tokio.

Al respecto de los viajes de los morenistas, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que se debe guardar la austeridad y destacó que “a nosotros nos juzga el pueblo”.