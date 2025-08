Los ‘lujitos’ de Dato Protegido: ¿Cuánto ha gastado la diputada en accesorios y joyas? Esto dice periodista

El collar Cartier de la diputada Dato Protegido no es el único ‘lujito’ que tiene la integrante del PT, pues en sus redes sociales posa con joyas, prendas y accesorios que, de acuerdo con un periodista, suman varios ‘milloncitos’ de pesos.

Desde que se dio a conocer el caso de Diana Karina Barreras ‘Dato Protegido’, en redes sociales ‘destaparon’ el costo de ciertos artículos con los que posa la diputada del PT sola, con sus hijos y hasta con su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Barreras Samaniego todavía no emite una postura pública, aunque el debate en redes está abierto gracias a que los usuarios se preguntan si el sueldo que percibe como diputada es lo suficientemente alto para cubrir sus ‘gustitos’.

Dato Protegido: ¿A cuánto asciende la fortuna de la diputada en joyas y accesorios?

Entre relojes, collares, anillos, bolsas de lujo y otros accesorios, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego tiene una fortuna calculada en alrededor de cuatro millones de pesos. Y contando.

La información está basada en los cálculos que el periodista Jorge García Orozco hizo públicos a través de su cuenta de X, de algunos artículos de lujo con los que posa ‘Dato Protegido’, pero estos todavía no están completos, o al menos eso manifestó.

La diputada Diana Karina Barreras, conocida como 'Dato Protegido', usa frecuentemente un collar Cartier. (Foto: Cuartoscuro / Cartier)

“A lo que va a mi cuenta, son como 4 millones y medio (de pesos), pero me sigue llegando (información). O sea, no he terminado de publicar mi nota, hasta que no termine de recopilar, pero la gente me sigue mandando (artículos). Entonces, yo nada más voy revisando y digo, ‘Ay, esto sí cuadra; este sí es, este no es’, y ya”, explica en entrevista con Ricky Moreno.

¿Cuánto cuestan la ropa y accesorios de Diana Karina Barreras?

En su perfil de Instagram principalmente, la diputada Diana Karina Barreras comparte fotos no solo de su trabajo como diputada, también de su día a día como madre, esposa y socialité.

Algunos de los accesorios de lujo que ha presumido la diputada por el Distrito 3 de Sonora, citados por García Orozco son:

Collar Cartier de 115 mil pesos.

de 115 mil pesos. Reloj Cartier de 225 mil pesos.

de 225 mil pesos. Chamarra Moncler de 26 mil pesos

de 26 mil pesos Tenis Dolce & Gabbana de 21 mil pesos

Dolce & Gabbana de 21 mil pesos Bolsa Versace de 12 mil pesos (aproximadamente; 424 euros)

de 12 mil pesos (aproximadamente; 424 euros) Otro reloj Cartier Santos Dumont de 95 mil pesos

de 95 mil pesos Reloj Hublot Big Bang de 377 mil 400 pesos

de 377 mil 400 pesos Lentes de sol Maui Jim de 11 mil pesos (aproximadamente; 536 euros)

de 11 mil pesos (aproximadamente; 536 euros) Lentes Gucci aviador de 10,710 pesos.

Gucci aviador de 10,710 pesos. Bolsa Prada Galleria de piel de 100 mil pesos,

de piel de 100 mil pesos, Lentes Gucci Cat Eye de 8 mil pesos

de 8 mil pesos Bolsa Hester Van Eeghen de 16 mil pesos.

Estos son solo algunos de los artículos mencionados por el periodista en su perfil de X, pero hay otros entre ropa, lentes de sol y más accesorios con los que cuenta la diputada, esto contando solo los que ella presume.

Cabe destacar que hay otros, como zapatos, lentes oscuros y más que utiliza el presidente de la Cámara de Diputados, que además es su esposo.

¿Cuánto gana al mes la diputada Dato Protegido?

Uno de los mayores debates en redes sociales es el hecho de que la diputada del PT costee estos ‘lujitos’ y más con su sueldo como funcionaria pública.

Aunque no se conoce la cifra con exactitud, se estima que la diputada Diana Karina Barreras Samaniego tiene un sueldo de 79 mil pesos en 2025, equivalente a la dieta mensual como diputada.

Además, la Plataforma Nacional de Transparencia señala que anualmente recibe un ingreso de 147 mil 438.17 pesos con motivo del aguinaldo.