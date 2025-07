Destapes anticipados en la ‘4T’ desatan ruido interno

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, del PT, fue destapada para la alcaldía de Hermosillo, Sonora, un gesto que levantó la ceja de Morena y del Partido Encuentro Social. Ambos partidos exigieron a los petistas respetar los tiempos electorales, aunque en la elección de 2024 Morena avaló campañas anticipadas por hasta dos años. Ante el conflicto desatado, y el hecho de que la candidatura para dicho municipio será decidida por encuesta, el Partido del Trabajo podría optar por ir solo en la elección, como lo hizo este año en Durango y Veracruz.

Va Morena por Ley General en Materia de Extorsión

Aprovechando la coyuntura de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, recordó que presentó una iniciativa para expedir una Ley General en la materia y anunció que la impulsará para ser discutida en el próximo periodo ordinario. Dicha iniciativa se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en espera de su discusión y, antes de que se olvide el tema, el grupo oficialista podría apurar su discusión, total, que eso de dispensar trámites ya se convirtió en la norma en San Lázaro.

Hay de iniciativas a iniciativas…

Pues parece que el proyecto de Ricardo Monreal seguirá en la congeladora. Y es que, como se dice coloquialmente, “iniciativa presidencial mata iniciativa de diputado”, así sea el presidente de la Jucopo. Este martes está previsto que la presidenta Claudia Sheinbaum presente un paquete de iniciativas para atender la extorsión, ya que, reconoció, “es el delito que está creciendo, el que no hemos podido disminuir”.

El oportunismo de Noroña

Ahora sí que qué pena con las visitas, pues mientras el embajador de España, Juan Duarte Cuadrado, tuvo apertura para superar la pausa diplomática con México y pidió al presidente del Senado apoyo para retomar la reunión interparlamentaria entre ambos países, y que tocaría que se realice en México, Gerardo Fernández Noroña rápido puso de pretexto la austeridad, y echó la bolita para que se mantenga en Madrid, que al fin y al cabo a sus compañeros “no les molestaría ir a Madrid”. Diría al clásico: A la gorra no hay quien corra.

Aceleran ‘reingeniería’ en la SCJN

La transición en la Suprema Corte de Justicia continúa. Esta semana se prevé que los jefes de ponencias de los nuevos ministros se reúnan por primera vez, con el fin de consolidar la reingeniería de los procesos para emitir sentencias y enfrentar la carga de trabajo que se espera, que vaya que es mucha. Se trata de un tema prioritario, ya que los nuevos ministros y sus ponencias tendrán un importante número de asuntos que resolver, luego de que la actual integración dejó de tramitar expedientes desde abril pasado, para “no dejar pendientes”. Luego de que esto ocurra, vendrá una segunda reunión de ministros electos para afinar detalles sobre la toma de protesta el 1 de septiembre.

¿Además de boxeador, Chávez Jr. es escapista?

Resulta que ayer se dio un hecho poco común en la justicia de Estados Unidos. El boxeador mexicano Julio César Chávez Junior, acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa, no se presentó a una audiencia en la que se determinaría su deportación a México. Michael Goldstein, su abogado, aseguró que el pugilista no se comunicó con él y no sabe ni dónde está. En una declaración a un medio estadounidense dijo que la audiencia estaba prevista a celebrarse en la División Noreste del Tribunal Superior de Los Ángeles. Destacó que lo último que supo es que su defendido estaba en Hidalgo, Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, pero no acudió a la audiencia y no tiene ni idea de dónde pueda estar…