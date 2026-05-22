‘No dejes que’: Alejandro Markovich, ex de Caifanes, está en coma y en terapia intensiva

“No me importa saber por qué… No dejes que…”, el rock mexicano recibió con impacto la noticia de que el músico y exintegrante de Caifanes, Alejandro Marcovich, enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida tras sufrir un derrame cerebral la noche del 19 de mayo que lo mantiene en terapia intensiva.

La información se dio a conocer este 22 de mayo mediante un comunicado firmado por su esposa Gabriela Martínez y sus hijos Béla y Diego Marcovich Martínez.

La familia del exintegrante de Caifanes informó que el músico se encuentra bajo atención médica especializada y acompañado por sus seres cercanos mientras continúa hospitalizado. Además, confirmó la cancelación de todos los conciertos y compromisos que Alejandro Marcovich tenía programados “hasta nuevo aviso”.

“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital”, señaló el comunicado difundido en redes sociales.

La noticia sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich surgió semanas después de que Sabo Romo, bajista y fundador de Caifanes, habló públicamente sobre temas relacionados con la salud y la eutanasia en México.

¿Quién es Alejandro Marcovich y por qué fue importante en Caifanes?

Alejandro Marcovich nació en Argentina en 1960 y llegó a México junto con su familia durante la década de los 70. Con el paso de los años se convirtió en uno de los guitarristas más reconocidos del rock mexicano por su trabajo con Caifanes.

El músico se integró formalmente a la banda en 1989 y participó en discos emblemáticos como El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán. Su estilo de guitarra marcó canciones como “La célula que explota”, “Afuera” y “Los dioses ocultos”.

Después de la separación de Caifanes en 1995, Alejandro Marcovich continuó con proyectos como productor, compositor y músico solista. Aunque volvió brevemente al grupo durante el reencuentro de 2011, salió nuevamente en medio de diferencias internas con Saúl Hernández.

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