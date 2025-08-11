Priscila iba a ser la eliminada 2 de ‘LCDLFM’, pero el notario corrigió: ‘Fue cuestión de segundos’

Priscila Valverde fue salvada en la semana 2 de la nueva temporada 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

En la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México subieron al carrusel el polémico Adrián Di Monte y Priscila Valverde, quien debía salir del reality show hasta que el notario se dio cuenta de que no era así.

Diferentes cosas ‘extrañas’ pasaron en la gala de LCFLDF México durante la expulsión del actor cubano, primero que este se regresó al carrusel una vez dijeron su nombre, como si tratara de volver.

La segunda fue, según Joanna Vega Biestro, una publicación de la página oficial del programa de TV donde en el encabezado apareció el nombre de Di Monte y en el texto hablaron de la salida de Priscila Valverde, pero, ¿qué fue lo que pasó?

Priscila Valverde estuvo nominada en la segunda semana de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

La periodista publicó un video en su cuenta de Instagram donde explica lo ocurrido en la gala de La Casa de los Famosos México del pasado 10 de agosto.

“Pensaban que salía Prisicila porque iban uno tras otro, el tema es que la cosa que cuenta los votos, que ni siquiera es de la empresa, tiene la máquina que cada 5 minutos hace un refresh, en el momento en que Galilea Montijo anuncia el cierre de votos, ahí ella estaba abajo”, explicó.

Pero, en “cuestión de segundos”, el conteo cambió y la exconcursante de belleza quedó con una mayor puntuación que la expareja de Sandra Itzel. El notario lo notó y pidió que saliera el actor y no Valverde.

“Por eso lo pensaron, pero en ese momento hizo el ‘brinco’ y ahí Valverde rebasa a Adrián Di Monte, me pueden creer o no, pero yo hice mi investigación (...) Al principio dijeron que salía ella, pero el notario fue quien corrigió por el horario, por el cambio, la cuenta de votos y todo, por eso casi era una equivocación”.

¿Qué dijo Adrián Di Monte de su eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’?

Los nominados de la segunda semana en el programa fueron Alexis Ayala, Mar Contreras, Adrián Di Monte y Priscila Valverde.

Pero fue el actor de origen cubano quien se convirtió en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 y se integra a la lista de expulsados junto a Olivia Collins, ambos del Cuarto Noche.

Antes de su salida, él mencionó en diferentes ocasiones que extrañaba a su pareja Nuja Amar, con quien se casó una semana antes del estreno del reality show, por ello recibió comentarios de que ya se quería ir.

Una vez en el foro del reality show, Di Monte aseguró que el concurso en La Casa de los Famosos México es de lo más complicado que realizó en su carrera, además se despidió de sus compañeros.

“Es el proyecto más difícil de mi vida, antes me rompí huesos, me operaron y nada es como esto, estoy emocionado por estar aquí y andaba sufriendo allá dentro (...) me voy sin ningún tipo de rencor, los quiero mucho, gracias por todo el cariño, son hermosos, que gusto compartir con ustedes”.