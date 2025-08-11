‘Ella no es el amor de mi vida’: ¿Quién es Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala 28 años menor que él?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en la filmación de la telenovela 'Si nos dejan'. (Foto: Cuartoscuro.com / MARGARITO PÉREZ RETANA).

Alexis Ayala, exesposo de la fallecida actriz Karla Álvarez, ha recibido constante apoyo de su actual pareja Cinthia Aparicio durante su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

“Todas mis parejas han tenido una diferencia de edad importante conmigo”, expresó el actor de 60 años el pasado febrero en entrevista con Yordi Rosado, “no porque yo lo busque, así se ha dado”.

Aparicio, 28 años menor que el actor, lo respaldó incluso durante su polémica con Ninel Conde, cuando ‘El Bombón Asesino’ lo acusó de violencia durante un reto por decir “quítate” a otra participante del reality.

“Me encanta que sea el protagonista de la semana. En un juego, algunos son de oro y otros de cobre. Él es un caballero, está jugando con su equipo, está rugiendo ese león”, dijo la actriz de La Rosa de Guadalupe durante la pregala de este domingo, cuando Ayala se salvó y Adrián Di Monte fue el eliminado 2 de La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se llevan 28 años. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo es la relación de Cinthia Aparicio con Alexis Ayala?

Aparicio y Ayala se conocieron durante la grabación de Si nos dejan (2021): “Tuvimos una sola escena, la vi, la escuché, no hay nada más seductor del talento”, narró él en Miembros al aire en 2022, “me acerqué y le dije ‘quieres una dona’. Le vi la carita de cerca y dije ‘wow, ¡qué linda chava!”.

Se reencontraron dos meses después, en una fiesta que Alexis hizo en su casa para celebrar el fin de la telenovela y platicaron hasta la madrugada.

En 2023, ambos contrajeron matrimonio civil y, posteriormente, una ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe de la CDMX, a petición de ella, quien quería casarse en Papantla pero no pudieron por la logística.

“Cinthia me dice que soy el cliché del actor de los 90: estoy tatuado, me he casado muchas veces, pasé por excesos, tengo arracadas que ya no uso, ya no me deja... Pero nunca me había casado por la iglesia, por ella lo hice, en la Basílica de Guadalupe. Fue maravilloso”, relató Alexis en el canal de YouTube Aura Series.

En dicha conversación, el creador de solo para mujeres expresó: “Cinthia no es el amor de mi vida porque he tenido 20 amores de mi vida (...) ella ha sido el amor en mi vida, me llena de amor, de cosas, tratamos de ser amigos”.

La diferencia de edad es un aspecto que ha sido recurrente. En la entrevista con Yordi Rosado, Ayala subrayó que su relación se basa en acuerdos y proyectos compartidos: “La edad no es un problema hasta que lo es, por la salud (...) Lo importante son las diferencias de educación, religión y estilo de vida”.

Aparicio tiene planes de formar una familia en el futuro: “Nos fuimos a comer y justo en esa cena le dije: ‘¿Sabes qué? Ya, este año voy a congelar óvulos, ya es un hecho de que quiero. Sí quiero ser mamá”, dijo en un encuentro con la prensa en marzo de 2025.

Cinthia Aparicio sale en producciones como 'Como dice el dicho'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿En qué telenovelas y programas sale Cinthia Aparicio?

Aparicio tiene 32 años, nació el 20 de febrero de 1993 en Papantla, Veracruz y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

En teatro, ella ha trabajado en títulos como Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!, mientras que en cine debutó con La hora de Salvador Romero. Su carrera en televisión incluye participaciones en varios episodios de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho:

Juegos de amor y poder – 2025

– 2025 El amor invencible – 2023

– 2023 Amores Permitidos – 2022

– 2022 Si nos dejan – 2021

– 2021 Esta Historia Me Suena – 2021

– 2021 Le Petite Vie – 2020

– 2020 La rosa de Guadalupe – 2015–2020

– 2015–2020 Como dice el dicho – 2015–2020

– 2015–2020 Rubí – 2020

– 2020 La usurpadora – 2019

– 2019 La Hora De Salvador Romero – 2017

– 2017 Simplemente María – 2016

– 2016 Departamento – 2014

Actualmente, tiene en Instagram 236 mil seguidores, red donde comparte contenido de moda, proyectos y momentos familiares.

Cinthia Aparicio es fan de comprar en Tepito

Aparicio ha hecho pública a la prensa su preferencia por adquirir prendas en Tepito, así como en diversos bazares y tiendas vintage, tanto en México como en el extranjero.

“No soy de las de ‘si no es de marca, no compro’. Yo compro donde me guste, ya sea un bazar, algo vintage o incluso Tepito. Me gusta lo clásico, lo elegante, pero más allá de eso, lo importante es cómo te sientes tú“, dijo durante un encuentro con la prensa.

En un viaje a Japón, dedicó tiempo a explorar tiendas de ropa usada, piezas únicas con historia.

“Ya fui a Tepito, ahora quiero ir a La Lagunilla. Nos estamos mudando y quiero ver unas piezas exóticas que ahí tienen, me encanta todo lo diferente y único”, mencionó la intérprete.