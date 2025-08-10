La misteriosa muerte de Karla Álvarez, exesposa de Alexis Ayala que participó en ‘Big Brother VIP’

La actriz Karla Álvarez fue esposa de Alexis Ayala por 8 meses. Falleció el 15 de noviembre de 2013. (Fotos: Cuartoscuro)

Algunos detalles sobre la vida de los participantes de La Casa de los Famosos México sale a la luz o se recuerda, como la relación que el actor Alexis Ayala tuvo con la actriz Karla Álvarez, quien falleció en 2013 de forma misteriosa.

Todo comenzó cuando los usuarios escucharon a Alexis Ayala platicar sobre la intensa relación que vivió con Karla Álvarez, con la que se casó en 1994. El actor calificó aquella boda como “un error” por las circunstancias en que se dio, tras una borrachera.

Esta no es la primera vez que toca el tema, pues en una charla con el Burro Van Rankin compartió que fueron ocho meses lo que estuvieron casados. Se divorciaron en 1995, y desde entonces cada uno hizo su camino.

Karla Álvarez fue reconocida por su actuación como villana en telenovelas como La Mentira (1998), ¡Vivan los niños! (2002) y Las tontas no van al cielo (2008), pero murió misteriosamente en 2013, a los 41 años.

Karla Álvarez murió el 15 de noviembnre de 2013. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Así fueron los últimos meses de Karla Álvarez

Poco antes de su fallecimiento, se dio a conocer que Karla Álvarez padecía cáncer, aunque no hubo detalles sobre la gravedad de la enfermedad ni el sitio en el que se lo detectaron.

Esto lo dijo la actriz en una entrevista, de acuerdo con el programa No lo cuentes, para desmentir que tuviese problemas de alcoholismo, motivo por el que supuestamente la despidieron de la última telenovela en la que actuó, Qué bonito amor (2012).

Un mes antes, la actriz fue víctima de un asalto en el que no solo le quitaron su camioneta, también la agredieron físicamente.

“Me quitaron mi camioneta, me pusieron la pistola en la cara, me dieron un cachazo en la cabeza y me pegaron en las costillas”, relató vía telefónica al diario Reforma, en octubre de 2013.

Antes de morir, a Karla Álvarez le robaron su camioneta. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

¿Qué le pasó a la actriz Karla Álvarez? Los primeros reportes de su muerte

Un mes después de su cumpleaños 41, el 15 de noviembre de 2013, se reportó la muerte de la famosa actriz Karla Álvarez, aunque los primeros reportes estuvieron llenos de especulación, y todo se manejó de forma muy hermética.

Álvarez fue hallada por una empleada doméstica, quien dio aviso a familiares, los que a la vez informaron a las autoridades. La familia decidió cremar su cuerpo y no brindar detalles sobre la muerte.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el público en general y a todos los medios de comunicación; radio, prensa y televisión, por las muestras de cariño, solidaridad y apoyo, por el sensible fallecimiento de nuestra querida Karla”, escribieron los familiares de la exparticipante de Big Brother VIP en un comunicado citado por la BBC.

Muerte de Karla Álvarez, entere rumores de trastornos alimenticios

Algunos medios señalaron un paro cardiorrespiratorio derivado de presuntos trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, como la supuesta causa de muerte, misma que desmintió la familia de la actriz.

La actriz Karla Álvarez falleció a los 41 años. La causa de la muerte de la actriz era incierta al inicio. (Cuartoscuro / Guillermo Perea)

Pese a que la muerte resultó misteriosa, no solicitaron la presencia de un miembro del Instituto de Ciencias Forenses para que hiciera legal la defunción de la actriz mexicana, ya que no fue víctima de una situación violenta, aseguró un supuesto vocero de la Procuraduría, del que no se dio nombre.

Información que agrega la BBC es que supuestos funcionarios asignados al caso confirmaron los problemas alimenticios de la actriz, aunque su familia siempre lo negó.

¿Karla Álvarez estaba casada? Presunto esposo asiste a funeral de la actriz y revela detalles

La situación se tornó más confusa, ya que en el funeral de la actriz apareció el empresario Antonio D’Agostino, quien se identificó como supuesto esposo de Álvarez, con el que tenía alrededor de dos años.

D’Angostino reveló los detalles que él sabía sobre el fallecimiento de su esposa, de la que estaba separado en aquel entonces y se enteró vía telefónica por el trabajador de una empresa de televisión.

“Me fui a su casa. Ya no se pudo hacer nada. Ella estaba sola con la persona de servicio. Me contaron que estaba viendo la televisión y pidió unas quesadillas. La muchacha subió al tercer piso a hacer lavandería y cuando bajó, Karla ya estaba muerta”, aseguró el empresario de origen italiano a medios como Reforma.

El empresario Antonio D' Agostino aseguró ser esposo de Karla Álvarez en el funeral de la actriz. (Cuartoscuro / María Martínez)

Sin embargo, fue desmentido por el papá de Karla, y pidió a los medios de comunicación que no creyeran en las palabras de aquel hombre. “Antonio es un charlatán. No le crean, son puras mentiras”, dijo Carlos Álvarez en el velorio. Después, el abogado de la histrionisa reveló que se divorciaron meses antes.

Karla Álvarez fue cremada y sus restos descansan en el Panteón Español. No se realizó ninguna autopsia a su cuerpo, así que las razones quedaron en el misterio hasta años después.

¿De qué murió la actriz Karla Álvarez? Esto dice su acta de defunción

En 2017, Univisión aseguró tener acceso al acta de defunción de Karla Álvarez, misma que estaba como documento de respaldo en el expediente por su herencia, en la que se especifica que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral.

Dicha acta está firmada por el médico José Luis Haro Rodríguez, y tiene fecha del 16 de noviembre de 2013, un día después de la muerte de la actriz mexicana.

El acta de defunción de Karla Álvarez señala que la actriz tenía neumonía viral cuando murió. (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Así fueron las últimas horas de la villana de telenovelas Karla Álvarez

Aunque estos detalles no están incluidos en el acta de defunción, el mismo medio detalló una situación muy similar a la versión de Antonio D’Agostino.

La actriz que debutó en la telenovela que protagoniza Thalía, María Mercedes (1992), tenía algunos días enferma, presuntamente de gripa, y habría sufrido de fiebre.

Alrededor de las 13:30 horas, Karla pidió a una de sus empleadas domésticas que le preparara unas quesadillas, y mientras almorzaba sufrió un ataque de tos.

Sin saber que padecía una neumonía viral, la actriz murió a las 14:10 horas de aquel 15 de noviembre de 2013. Nadie pudo auxiliarla.

Gracias a las condiciones en las que se dio su muerte, fue que los primeros reportes apuntaron a un atragantamiento mientras comía y posterior asfixia, pero esto no aparece en el acta de defunción. Actualmente, Karla Álvarez tendría 52 años.