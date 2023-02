¿Jennifer Lopez se aseguró de que Ben Affleck no bebiera? Así ha vivido el actor su alcoholismo

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación sentimental después de 20 años de estar separados, se les había visto juntos y felices; sin embargo, recientemente estuvieron tensos e involucrados en lo que podría ser una discusión.

La periodista Allison Witucki compartió un video en el que se le ve a los esposos con semblante serio durante la premier de Bodas de Plomo, película protagonizada por Lopez.

En las imágenes se ve a la también cantante con el rostro visiblemente molesto bebiendo de una copa que estaba en la mesa de su esposo, quien parece preocupado y le dice algo a su esposa, pero ella no le responde en ese momento.

Aquel video fue retomado por el tiktoker Life With Matt, quien dijo haber leído los labios del actor: “No he tomado nada, ¿ok?”, es lo que presuntamente le dijo Ben a su esposa. Cuando deja la copa en la mesa, él le dice “¡Jenn!”, pero ella no responde.

Las y los usuarios en redes sociales han comentado que la cantante de ‘Get Right’ estaba comprobando que su esposo no bebiera alcohol, pues en el pasado tuvo problemas por este.

Ben Affleck y su alcoholismo

Desde finales de la década de los noventa ya se hablaba de que el actor tenía problemas con el alcohol, lo cual él mismo admitió durante una entrevista en 1998 para el US Weekly.

“Empecé a arrepentirme de algunas cosas que hacía cuando estaba borracho. Es gracioso ser ofensivo y perder el control, pero entonces empiezas: ‘Creo que he herido los sentimientos de esa persona’, ‘he hecho el ridículo’ o ‘no quería besar a esa chica’. Casi no tengo inhibiciones, así que es peligroso para mí”, declaró.

Tres años después, en 2001, ingresó por primera vez a una clínica de rehabilitación. Sin embargo, siguió con este problema a lo largo de su relación con Jennifer Garner, y no fue hasta en 2017 y 2018 que volvió a internarse para tratar su problema con la bebida.

“Bebí con relativa normalidad durante mucho tiempo. Lo que pasó es que empecé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015 y 2016. Y como bebía, claro, se creaban más problemas maritales”, compartió en 2020 con el New York Times.

“Me costó mucho tiempo admitir fundamentalmente, profundamente, sin un atisbo de duda, que soy un alcohólico (...) Recaer es vergonzoso, obviamente. Ojalá no hubiera pasado. Y sobre todo ojalá no estuviera en Internet y no pudieran verlo mis hijos”, agregó en aquella entrevista.