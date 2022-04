Jennifer Garner cree que JLo será feliz con Ben Affleck ‘mientras él se mantenga sobrio’

Hace unos días, Jennifer Lopez dio a conocer que ella y Ben Affleck se darían una nueva oportunidad para llegar al matrimonio después de que fallaran en el intento hace casi 20 años. Alrededor de la pareja ha habido muchas muestras de felicidad, incluyendo a la exesposa de Affleck, Jennifer Garner, aunque al parecer tiene sus reservas.

En diversas entrevistas, Garner se ha mostrado contenta por la (no tan) nueva relación del padre de sus hijos, e incluso ha admitido que los tres conviven en armonía y se llevan muy bien, sobre todo por el bien de sus hijos.

Sin embargo, una fuente cercana a la exesposa de Ben reveló a E! News que, si bien se encuentra feliz de que el actor de Batman rehaga su vida, no puede evitar pensar en que su compromiso podría ser un error.

La fuente ya mencionada confesó que, entre sus amigos más cercanos, Garner cree que: “Mientras él se mantenga sobrio, ella (JLo) será feliz”.

Los problemas con el alcoholismo de Ben Affleck

¿Por qué? Es bien sabido que el actor sufre (o sufrió) problemas con el alcohol, lo cual nunca ha sido un secreto y él tampoco lo ha desmentido, e incluso se ha sabido que el actor ha ido a centros de rehabilitación para lidiar con este problema.

Precisamente esta situación es la que intriga a la estrella de Si Tuviera 30, pues mientras estuvo casada con el actor, él padeció mucho tiempo de este problema y, por lo tanto también su relación.

El matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Garner

El actor y la actriz estuvieron casados por 13 años (de 2005 a 2018) y tienen tres hijos en común: Violet, Seraphina y Samuel. Durante su matrimonio, además de los problemas con el alcohol del actor, también lidiaron con otras situaciones negativas.

Por ejemplo, en entrevista con Ellen DeGeneres, la actriz reveló que durante su matrimonio con Affleck hubo infidelidades por parte de Affleck, aunque también reconoció que era un hombre brillante, pero dijo que “era complicado estar con él”.

Por su parte, Ben Affleck aseguró en alguna ocasión que su problema con el alcoholismo aumentó durante su matrimonio con Garner porque era una forma de escapar a los problemas que tenían, declaración por la cual recibió duras críticas.

El compromiso de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Fue a través de su cuenta de Twitter que la cantante de If you had my love dio la primera pista al colocar junto a su nombre el emoji de un anillo junto a un video con un mensaje: “Tengo una historia muy emocionante y especial para compartir”, expresó al invitar a sus seguidores a su sitio oficial ‘On the JLo’, en donde comparte noticias personales por medio del boletín.

Un enorme diamante verde se llevó el protagonismo en el clip de 13 segundos mientras Jennifer Lopez lo mira llorando, aunque sin decir nada. Una fuente cercana le confirmó a la revista People la veracidad sobre el próximo enlace matrimonial, además de su hermana Lynda, quien compartió la imagen de JLo con la joya a través de sus historias: “entonces esto sucedió”, escribió.