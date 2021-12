Ben Affleck afirma que se sintió ‘atrapado’ en su matrimonio con Jennifer Garner

El actor Ben Affleck fue duramente criticado después de afirmar que probablemente seguiría bebiendo si mantuviera su matrimonio con Jennifer Garner, por lo que tras los ataques en redes sociales salió a aclarar su postura.

En una entrevista con el programa The Howard Stern Show, la actual pareja de Jennifer Lopez habló sobre el divorcio con Garner tras 10 años y tres hijos. “Probablemente todavía estaría bebiendo. Es parte de la razón por la que comencé a beber, porque estaba atrapado. Me decía a mí mismo: ‘no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, dijo.

De inmediato, los usuarios comenzaron a poner el tema en el radar y su nombre se hizo tendencia en las redes sociales. Los seguidores de la actriz incluso recordaron que fue Garner la que lo apoyó y lo llevó a sus sesiones de rehabilitación. Ante las críticas, Affleck ofreció una nueva plática, ahora con Jimmy Kimmel, para explicar los comentarios que hizo en el marco del estreno de la película The Tender Bar.

“Hablamos sobre mi familia, el divorcio, el alcoholismo, la lucha con cosas reales como que tienes que ser responsable y cariñoso”, expresó. Sin embargo, cuando se volcó a Twitter se dio cuenta de que lo que había creído como una entrevista significativa se convirtió en todo lo contrario al asegurar que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Decían que había culpado a mi ex esposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en este matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo. Eso no es cierto, no creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos pensaran que diría una mala palabra sobre su madre. Los espectadores se quedaron con eso, pero continuaba diciendo cuánto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y por nuestros hijos”, se explicó.