Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometen por segunda vez

Jennifer Lopez anunció su compromiso con el actor Ben Affleck luego de que fuera vista esta semana con un sospechoso anillo. La pareja, que se reencontró a mediados de 2021 después de haber vivido una relación entre 2002 y 2004, ya había hecho planes hace más de una década para llegar al altar, aunque los cancelaron tras su rompimiento.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la cantante de ‘If you had my love’ dio la primera pista al colocar junto a su nombre el emoji de un anillo junto a un video con un mensaje: “Tengo una historia muy emocionante y especial para compartir”, expresó al invitar a sus seguidores a su sitio oficial ‘On the JLO’, en donde comparte noticias personales por medio del boletín.

¿Cómo fue el anuncio de su compromiso?

Un enorme diamante verde se llevó el protagonismo en el clip de 13 segundos mientras Jennifer Lopez lo mira llorando, aunque sin decir nada. Una fuente cercana le confirmó a la revista People la veracidad sobre el próximo enlace matrimonial, además de su hermana Lynda, quien compartió la imagen de JLO con la joya a través de sus historias: “entonces esto sucedió”, escribió.

La también actriz, quien recientemente estrenó el filme Marry me junto a Maluma y Owen Wilson, se separó de su expareja Alex Rodríguez y Affleck hizo lo propio con la española Ana de Armas, luego de que ambos se divorciaran de Marc Anthony y Jennifer Garner, con quien procrearon a sus hijos: Emme y Max para la cantante de 52 años y para el productor de 49, Violet, Seraphina y Samuel.

Recientemente, Lopez habló sobre la relación al encontrarse en una etapa más madura y se dijo feliz al darse una nueva oportunidad en el amor con Affleck luego de conocerse en el rodaje de la comedia romántica Gigli (2003). Hace poco compraron una mansión en Bel Air valorada en 46 millones de euros.