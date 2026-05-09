OMS confirma seis casos de hantavirus en crucero Hondius; España prepara desembarco con operativo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a seis los casos confirmados de hantavirus tras el brote declarado en el crucero MV Hondius, mientras en la isla española de Tenerife (Atlántico) se ultima el dispositivo para que los pasajeros desembarquen y sean repatriados a sus países.

Uno de los casos sospechosos de hantavirus, correspondiente a una persona que se encontraba en el crucero donde se declaró un brote de la enfermedad, dio positivo en la prueba PCR, con lo que suben a seis los casos confirmados, según el último boletín de la OMS sobre la situación.

Por otra parte, el portavoz de la organización sanitaria internacional, Tarik Jasarevic, confirmó a EFE que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que están actualmente en el barco presentaba síntoma alguno hasta la mañana de este sábado.

La OMS añadió en su boletín que existen investigaciones adicionales sobre la posible exposición del primer caso y el origen del brote, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile.

Dispositivo para el desembarco

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este sábado que todo el dispositivo de repatriación está preparado y que tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública y la seguridad de la población.

Asimismo, por motivos de seguridad, las autoridades acordaron la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque una vez que entre en la zona marítima de las Islas Canarias, archipiélago al que pertenece Tenerife.

Ocho países dispusieron y programaron ya sus vuelos para repatriar al pasaje y tripulación del barco MV Hondius, detalló.

En lo que respecta a países de la Unión Europea (UE), el ministro confirmó que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos, además de la España peninsular, y que en apoyo de aquellos países de la UE que no tienen disponibilidad de medios aéreos, el Mecanismo Europeo de Protección Civil puso a su disposición dos aviones y a lo largo de este día programarán los vuelos necesarios.

En el caso de los países que no pertenecen a la UE, están confirmados y dispuestos los vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá.

Está previsto que el barco fondee la madrugada de este domingo frente al puerto tinerfeño de Granadilla, un puerto secundario con muy poca actividad y situado a 10 minutos por carretera del aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde saldrían los aviones.

El director general de la OMS viajará a España

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, se entrevistará este sábado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius, prevista para el domingo.

Después viajará hasta Tenerife junto con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, y de Interior, Grande-Marlaska, para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del crucero.

En un mensaje en la red social X a la población tinerfeña, Tedros afirmó: “Esto no es otro covid”, “el riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora”, aseguró.

Los españoles serán los primeros en desembarcar

Los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius, que cuenta actualmente con 147 personas a bordo, serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, junto al epidemiólogo de la OMS de África que también pasará su cuarentena decretada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como los españoles.

En este sentido, un juzgado de Madrid ratificó este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en dicho hospital, que, en principio, todos los españoles se mostraron dispuestos a cumplir.