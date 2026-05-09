La Selección Femenil regala boletos VIP para BTS: Paso a paso para participar por las entradas

¡Para que lleves a tu mamá! La Selección Mexicana Femenil otorgará un pase doble VIP para BTS; te decimos lo que debes saber. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ AP)

¿No alcanzaste boletos para BTS ni en las dos liberaciones que realizaron? Aún hay esperanza. La Selección Nacional Femenil ‘se puso la del Puebla’ y lanzó un concurso para rifar un pase doble.

No se trata de cualquier entrada: la persona ganadora se llevará boletos VIP para BTS, los cuales, entre muchos otros beneficios, incluyen acceso a la prueba de sonido que permite ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook antes del show.

Para participar, el ARMY solo debe realizar un breve registro que estará abierto hasta las 10:00 de la noche de este sábado 9 de mayo, ya que el pase doble es para el último concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros.

¿Quiénes pueden participar por el pase VIP para BTS?

La Federación Mexicana de Futbol explica que el concurso solo está abierto a personas mexicanas mayores de edad; si no se cumplen estos requisitos, no se podrá participar.

Para corroborar que la persona ganadora no mintió, se le solicitará una identificación oficial que permita comprobar que la información proporcionada en el formulario es auténtica.

Las personas interesadas en participar deben completar su registro, disponible en la página de la Selección Nacional Femenil, antes de las 10:00 de la noche de este sábado 9 de mayo. Si se realiza después de ese horario, la solicitud será rechazada.

¿Cómo participar por el pase VIP para BTS? Paso a paso del registro

A diferencia de otros concursos, el formulario para ganar entradas al show de BTS del domingo 10 de mayo solo requiere los datos personales de las y los participantes. Aquí te dejamos el paso a paso:

Ingresa al sitio web: https://cloud.comunicacion-fmf.mx/bts-snmf

Coloca todos los datos que te solicitan (correo, nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, género, apodo, país y estado de residencia)

Acepta los términos y condiciones

Envía la información

¡Ojo! La Federación Mexicana de Futbol indica que solo está permitida una participación por usuario, por lo que no es válido llenar el formulario más de una vez con los mismos datos.

El registro se cierra a las 10:00 de la noche de este sábado. (Foto: Shutterstock).

¿Cuándo se anuncia al ganador del pase VIP para BTS?

Después de las 10:00 de la noche del sábado 9 de mayo, la Federación Mexicana de Futbol elegirá a una persona ganadora de la dinámica. Solo los registros realizados correctamente serán considerados para participar.

Las autoridades deportivas notificarán a la persona ganadora de las entradas el mismo sábado a las 10:30 de la noche, a través de correo electrónico y/o teléfono, con el objetivo de coordinar dónde se hará la entrega de los boletos.

Tras la notificación, solo se tendrá una hora para enviar la identificación oficial que permita corroborar la identidad y los datos proporcionados. En caso de que no coincidan, el boleto será entregado a otra fan.

Los boletos que la Selección Nacional Femenil regalará al ARMY son de los más completos, ya que no solo incluyen la entrada al concierto con una de las mejores vistas, sino que también cuentan con beneficios adicionales como:

Un boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP en el evento