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Conciertos de BTS en CDMX: Fechas, horarios, accesos, cómo llegar y todo lo que debes saber

Guía completa para ver a BTS en México: fechas, transporte, objetos permitidos y dinámicas del ARMY.

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BTS visita México con tres fechas en el Estadio GNP (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP).
Por Redacción

BTS se presenta en la CDMX con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial ARIRANG, marcando su regreso a México tras varios años sin actividades en el país.

La organización del evento establecerá horarios de apertura de puertas, puntos de venta de mercancía y reglas de ingreso, además de recomendaciones de movilidad ante la afluencia prevista, donde las autoridades podrían hacer operativos especiales.

Los conciertos de BTS en México concentrarán a miles de asistentes durante tres fechas consecutivas en la capital.

Fechas, horarios y accesos para los conciertos de BTS en CDMX

Las presentaciones se realizarán en tres fechas confirmadas desde el antes llamado Foro Sol:

  • 7 de mayo
  • 9 de mayo
  • 10 de mayo

Todos los conciertos están programados para comenzar a las 20:00 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a los filtros de acceso y la concentración de público.

En cuanto a accesos del recinto, no se han dado a conocer específicamente cuáles serán pero generalmente se habilitan la Puerta 6 (Viaducto), Puerta 15 (Eje 3) y los puentes Norte y Sur (Circuito Bicentenario) para este tipo de eventos.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para ver a BTS

Para asistir a los conciertos, el transporte público es una de las principales opciones recomendadas:

Metro CDMX

La alternativa más directa es la Línea 9:

  • Ciudad Deportiva (acceso más cercano a Puerta 6)
  • Velódromo (con acceso peatonal por puente)

Metrobús

  • Estación Iztacalco o Goma, con trayecto a pie de unos 10 a 15 minutos hacia accesos del recinto.

Trolebús

  • Ruta con paradas cercanas en Ciudad Deportiva y Puebla.
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El grupo de Kpop BTS en su concierto en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) (Kim Hong-Ji/AP)

Principales vialidades

  • Viaducto Río de la Piedad
  • Eje 3 Sur Añil
  • Circuito Interior
  • Canal Río Churubusco

Para llegar, también hay alternativas oficiales como el Ticket2ride, camiones que salen desde puntos como Interlomas, Mundo E, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Condesa, Plaza Lindavista o Parque de los Venados hacia el concierto y regresan 30 minutos al terminar el evento. Tiene un precio de $350 pesos.

De igual modo, puedes apartar tu lugar de estacionamiento general por $550 pesos o en el premium, mucho más cercano al Estadio GNP, por $1,000 pesos.

Objetos permitidos y prohibidos en los conciertos de BTS

La operación del recinto incluye una lista específica de artículos permitidos, especialmente adaptada para eventos de K-pop.

Objetos permitidos

  • Lightsticks, abanicos, photocards y artículos del fandom
  • Lentes, tapones para oídos, gorras
  • Medicamentos con receta
  • Cámaras no profesionales
  • Binoculares sin láser
  • Peluches pequeños y banderas sin asta (máximo 30 x 50 cm)

Objetos prohibidos

  • Cámaras profesionales, GoPros, trípodes
  • Tablets, laptops y dispositivos grandes
  • Alimentos, bebidas, cigarros y vapes
  • Mochilas voluminosas y paraguas
  • Carteles grandes que obstruyan la vista
  • Drones, láseres, aerosoles y objetos punzocortantes

Todos los artículos estarán sujetos a revisión en filtros de seguridad.

Fan projects y dinámicas del ARMY en los conciertos de BTS

Los asistentes han organizado dinámicas específicas para cada fecha:

7 de mayo:

  • “Swim”: ola con lightsticks
  • “IDOL”: uso de paliacates morados
  • Formación de bandera de México en gradas

9 de mayo:

  • “Swim”: encendido de flashes
  • “Come Over”: despliegue de banner

10 de mayo:

  • “They Don’t Know About Us”: iluminación amarilla
  • “Come Over”: globos en forma de corazón

Puntos de venta de merch de BTS en CDMX: Ubicaciones y horarios

La venta de mercancía oficial se organizará en distintos puntos dentro y fuera del recinto, con horarios diferenciados según el día:

BTSEstadio GNP

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