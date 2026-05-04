Conciertos de BTS en CDMX: Fechas, horarios, accesos, cómo llegar y todo lo que debes saber

BTS se presenta en la CDMX con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial ARIRANG, marcando su regreso a México tras varios años sin actividades en el país.
La organización del evento establecerá horarios de apertura de puertas, puntos de venta de mercancía y reglas de ingreso, además de recomendaciones de movilidad ante la afluencia prevista, donde las autoridades podrían hacer operativos especiales.
Los conciertos de BTS en México concentrarán a miles de asistentes durante tres fechas consecutivas en la capital.
Fechas, horarios y accesos para los conciertos de BTS en CDMX
Las presentaciones se realizarán en tres fechas confirmadas desde el antes llamado Foro Sol:
- 7 de mayo
- 9 de mayo
- 10 de mayo
Todos los conciertos están programados para comenzar a las 20:00 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a los filtros de acceso y la concentración de público.
En cuanto a accesos del recinto, no se han dado a conocer específicamente cuáles serán pero generalmente se habilitan la Puerta 6 (Viaducto), Puerta 15 (Eje 3) y los puentes Norte y Sur (Circuito Bicentenario) para este tipo de eventos.
Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para ver a BTS
Para asistir a los conciertos, el transporte público es una de las principales opciones recomendadas:
Metro CDMX
La alternativa más directa es la Línea 9:
- Ciudad Deportiva (acceso más cercano a Puerta 6)
- Velódromo (con acceso peatonal por puente)
Metrobús
- Estación Iztacalco o Goma, con trayecto a pie de unos 10 a 15 minutos hacia accesos del recinto.
Trolebús
- Ruta con paradas cercanas en Ciudad Deportiva y Puebla.
Principales vialidades
- Viaducto Río de la Piedad
- Eje 3 Sur Añil
- Circuito Interior
- Canal Río Churubusco
Para llegar, también hay alternativas oficiales como el Ticket2ride, camiones que salen desde puntos como Interlomas, Mundo E, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Condesa, Plaza Lindavista o Parque de los Venados hacia el concierto y regresan 30 minutos al terminar el evento. Tiene un precio de $350 pesos.
De igual modo, puedes apartar tu lugar de estacionamiento general por $550 pesos o en el premium, mucho más cercano al Estadio GNP, por $1,000 pesos.
Objetos permitidos y prohibidos en los conciertos de BTS
La operación del recinto incluye una lista específica de artículos permitidos, especialmente adaptada para eventos de K-pop.
Objetos permitidos
- Lightsticks, abanicos, photocards y artículos del fandom
- Lentes, tapones para oídos, gorras
- Medicamentos con receta
- Cámaras no profesionales
- Binoculares sin láser
- Peluches pequeños y banderas sin asta (máximo 30 x 50 cm)
Objetos prohibidos
- Cámaras profesionales, GoPros, trípodes
- Tablets, laptops y dispositivos grandes
- Alimentos, bebidas, cigarros y vapes
- Mochilas voluminosas y paraguas
- Carteles grandes que obstruyan la vista
- Drones, láseres, aerosoles y objetos punzocortantes
Todos los artículos estarán sujetos a revisión en filtros de seguridad.
Fan projects y dinámicas del ARMY en los conciertos de BTS
Los asistentes han organizado dinámicas específicas para cada fecha:
7 de mayo:
- “Swim”: ola con lightsticks
- “IDOL”: uso de paliacates morados
- Formación de bandera de México en gradas
9 de mayo:
- “Swim”: encendido de flashes
- “Come Over”: despliegue de banner
10 de mayo:
- “They Don’t Know About Us”: iluminación amarilla
- “Come Over”: globos en forma de corazón
Puntos de venta de merch de BTS en CDMX: Ubicaciones y horarios
La venta de mercancía oficial se organizará en distintos puntos dentro y fuera del recinto, con horarios diferenciados según el día: