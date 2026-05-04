Conciertos de BTS en CDMX: Fechas, horarios, accesos, cómo llegar y todo lo que debes saber

BTS visita México con tres fechas en el Estadio GNP (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP).

BTS se presenta en la CDMX con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial ARIRANG, marcando su regreso a México tras varios años sin actividades en el país.

La organización del evento establecerá horarios de apertura de puertas, puntos de venta de mercancía y reglas de ingreso, además de recomendaciones de movilidad ante la afluencia prevista, donde las autoridades podrían hacer operativos especiales.

Los conciertos de BTS en México concentrarán a miles de asistentes durante tres fechas consecutivas en la capital.

Fechas, horarios y accesos para los conciertos de BTS en CDMX

Las presentaciones se realizarán en tres fechas confirmadas desde el antes llamado Foro Sol:

7 de mayo

9 de mayo

10 de mayo

Todos los conciertos están programados para comenzar a las 20:00 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a los filtros de acceso y la concentración de público.

En cuanto a accesos del recinto, no se han dado a conocer específicamente cuáles serán pero generalmente se habilitan la Puerta 6 (Viaducto), Puerta 15 (Eje 3) y los puentes Norte y Sur (Circuito Bicentenario) para este tipo de eventos.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para ver a BTS

Para asistir a los conciertos, el transporte público es una de las principales opciones recomendadas:

Metro CDMX

La alternativa más directa es la Línea 9:

Ciudad Deportiva (acceso más cercano a Puerta 6)

(acceso más cercano a Puerta 6) Velódromo (con acceso peatonal por puente)

Metrobús

Estación Iztacalco o Goma, con trayecto a pie de unos 10 a 15 minutos hacia accesos del recinto.

Trolebús

Ruta con paradas cercanas en Ciudad Deportiva y Puebla.

El grupo de Kpop BTS en su concierto en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) (Kim Hong-Ji/AP)

Principales vialidades

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Sur Añil

Circuito Interior

Canal Río Churubusco

Para llegar, también hay alternativas oficiales como el Ticket2ride, camiones que salen desde puntos como Interlomas, Mundo E, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Condesa, Plaza Lindavista o Parque de los Venados hacia el concierto y regresan 30 minutos al terminar el evento. Tiene un precio de $350 pesos.

De igual modo, puedes apartar tu lugar de estacionamiento general por $550 pesos o en el premium, mucho más cercano al Estadio GNP, por $1,000 pesos.

Objetos permitidos y prohibidos en los conciertos de BTS

La operación del recinto incluye una lista específica de artículos permitidos, especialmente adaptada para eventos de K-pop.

Objetos permitidos

Lightsticks, abanicos, photocards y artículos del fandom

Lentes, tapones para oídos, gorras

Medicamentos con receta

Cámaras no profesionales

Binoculares sin láser

Peluches pequeños y banderas sin asta (máximo 30 x 50 cm)

Objetos prohibidos

Cámaras profesionales, GoPros, trípodes

Tablets, laptops y dispositivos grandes

Alimentos, bebidas, cigarros y vapes

Mochilas voluminosas y paraguas

Carteles grandes que obstruyan la vista

Drones, láseres, aerosoles y objetos punzocortantes

Todos los artículos estarán sujetos a revisión en filtros de seguridad.

Fan projects y dinámicas del ARMY en los conciertos de BTS

Los asistentes han organizado dinámicas específicas para cada fecha:

7 de mayo:

“Swim”: ola con lightsticks

“IDOL”: uso de paliacates morados

Formación de bandera de México en gradas

9 de mayo:

“Swim”: encendido de flashes

“Come Over”: despliegue de banner

10 de mayo:

“They Don’t Know About Us”: iluminación amarilla

“Come Over”: globos en forma de corazón

Puntos de venta de merch de BTS en CDMX: Ubicaciones y horarios

La venta de mercancía oficial se organizará en distintos puntos dentro y fuera del recinto, con horarios diferenciados según el día: