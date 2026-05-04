Dámaso Castro seguirá en la vicefiscalía de Sinaloa, pese a acusaciones de EU por nexos con el narco

Dámaso Castro Saavedra se comprometió a acudir a cualquier citación relacionada con las acusaciones en su contra.

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado, se mantendrá en su cargo a la par que continúan las investigaciones en su contra.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que mencionó que Castro Saavedra ejerce sus funciones “en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”.

De acuerdo con las autoridades, el vicefiscal señalado internacionalmente por nexos con el Cártel de Sinaloa atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que emita la autoridad competente, incluída la Fiscalía General de la República (FGR).

Dámaso Castro está señalado junto con otros funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha, por supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos.

A diferencia del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, que pidió licencia para separarse de su cargo, el vicefiscal continuará en sus funciones, tal como hizo el senador de Morena, Pedro Inzunza, también señalado en las acusaciones de Estados Unidos.

¿Por qué el vicefiscal de Sinaloa no dejará su cargo?

Las autoridades fundamentaron la decisión con apoyo de las disposiciones del artículo 135 de la Constitución de Sinaloa y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Dicho artículo 135 establece que los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, pero no contempla el cargo del vicefiscal general dentro de los servidores sujetos a dicho procedimiento.

Mientras, el artículo 9 de la Ley Orgánica define la estructura interna de la institución e incluye a las vicefiscalías como órganos que forman parte de su integración administrativa sin un régimen especial de inmunidad procesal.

De acuerdo con el semanario Ríodoce, Dámaso Castro está señalado por irregularidades relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén la tarde que secuestraron a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, además de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos.