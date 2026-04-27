¿Por qué la detención de Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, es también un golpe para ‘Los Chapitos’?

Una alianza entre el CJNG y los Chapitos podría romperse tras la detención de 'El Jardinero'.

La detención de Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero‘, no sólo representa un golpe para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal al que posiblemente iba a encabezar tras la muerte de 'El Mencho’, sino que también sacude otras redes criminales que se extienden a lo largo del país.

De acuerdo con el investigador Víctor Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en temas de seguridad, Flores Silva era una pieza clave del cártel Jalisco.

“Contaba con una posición relevante en los procesos de expansión del CJNG, lo que afectará la misma, en especial en Guerrero, Nayarit y Guanajuato”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Su posición dentro de la organización delictiva, según autoridades, lo convertía en un candidato natural para suceder a Nemesio Oseguera Cervantes.

‘El Jardinero’ también era vital para la fabricación de drogas sintéticas, en especial el fentanilo, subrayó el investigador y añadió que su detención “provocará miedo interno sobre quién puede ser el siguiente objetivo”.

La alianza con ‘Los Chapitos’

Además, apunta Sánchez, ‘El Jardinero’ fue quien estableció la alianza del CJNG con ‘Los Chapitos’, la facción del Cártel de Sinaloa que desde 2024 mantiene una disputa abierta con ‘La Mayiza’, tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“Tras ser capturado, la interlocución con dicho grupo será más complicada”, explicó Víctor Sánchez.

De acuerdo con InSigth Crime, un medio de comunicación especializado en crimen organizado y violencia en América Latina, los primeros reportes de una posible alianza entre ‘Los Chapitos’ y el CJNG se remontan al año pasado.

Las alarmas saltaron tras darse a conocer un video de presuntos miembros del crimen organizado que juraban lealtad a los líderes de ambos grupos: a Iván Archivaldo, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y a ‘El Mencho’, que meses después sería abatido.

¿Por qué existía una alianza entre ‘Los Chapitos’ y el CJNG?

Según el periodista e investigador de InSigth Crime, Parker Asmann, la alianza que tejió ‘El Jardinero’ se extendido hasta la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente al estado de Baja California y al municipio de Mexicali.

“Este es un corredor sumamente importante para el tráfico de drogas y armas. Además de facciones como los Chapitos y la Mayiza, también ha habido facciones del Cartel Jalisco Nueva Generación que han disputado el control de este corredor clave durante varios años”, explicó en un podcast del medio especializado, publicado el 8 de octubre de 2025.

Fuerzas Armadas detienen a ‘El Jardinero’ y a ‘El Güero Conta’ en Nayarit

Esta tarde fue detenido ‘El Jardinero’ y su operador financiero, César Alejandro ‘N’, ‘El Güero Conta’, dos meses después de la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo del gobierno federal que buscaba su captura.

Esta tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención del presunto capo, que ocurrió durante un operativo de fuerzas especiales realizado en Nayarit.

De acuerdo con el funcionario federal, ‘El Jardinero’ tiene una orden de aprehensión en México y es buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ha solicitado su extradición.

‘El Güero Conta’ es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.