¿Qué tan rico es Elon Musk? Podría comprar todas las automotrices de EU, Europa y Japón con su fortuna

El patrimonio de Elon Musk superó el billón de dólares gracias al crecimiento de SpaceX y Tesla.

Elon Musk se ha convertido en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX este viernes. Hoy su fortuna se estima en 1.1 billones de dólares, una cifra tan grande que le permitiría comprar todas las principales automotrices de Estados Unidos, Europa y Japón, adquirir PayPal más de 25 veces o financiar varias veces el presupuesto anual de la NASA.

El enorme salto en su patrimonio llega tras el debut de SpaceX en el Nasdaq, cuyas acciones cerraron en 160.95 dólares en Wall Street, un avance de 19 por ciento respecto al precio de 135 dólares fijado en su Oferta Pública Inicial (OPI). Con ello, la empresa aeroespacial alcanzó una valoración cercana a los 2.2 billones de dólares y consolidó a Musk como la persona más rica de la historia moderna.

El magnate, fundador de SpaceX en 2002, posee una participación valorada en alrededor de 690 mil millones de dólares en la compañía espacial, a lo que se suma su participación en Tesla, estimada en unos 279 mil millones de dólares. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su riqueza supera en más de tres veces la fortuna de Larry Page, cofundador de Google y segunda persona más rica del mundo.

El origen de la fortuna de Musk: PayPal y la ‘Mafia de Silicon Valley’

El primer gran salto de Musk en el mundo empresarial ocurrió con PayPal Holdings Inc., donde participó en una de las etapas fundacionales del negocio tras la fusión de su startup de banca en línea con la empresa de pagos de Peter Thiel y otros socios.

La venta posterior de PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares consolidó su primer gran éxito financiero. A partir de ese ecosistema surgió lo que luego se conocería como la “Mafia de PayPal”, un grupo de fundadores y primeros empleados que terminaron impulsando algunas de las compañías tecnológicas más influyentes de Silicon Valley.

Hoy, el valor de mercado de PayPal —inferior a 40 mil millones de dólares— contrasta con la escala de la fortuna de Musk: una persona con un patrimonio de un billón de dólares podría comprar la empresa más de 25 veces.

De Tesla al billón de dólares: el ascenso de Elon Musk

Cuando Elon Musk apareció por primera vez en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su riqueza estaba impulsada principalmente por Tesla. En 2013, tras multiplicarse por cinco los ingresos de la automotriz, cerró el año con 7.900 millones de dólares, ubicado en el puesto 161 de las mayores fortunas del mundo.

Más de una década después, Tesla no solo domina el mercado de vehículos eléctricos, sino que vale más que prácticamente cualquier competidor global del sector automotriz tradicional.

De hecho, el valor combinado de las principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Europa y Japón —incluyendo General Motors, BMW y Toyota— ronda los 900 mil millones de dólares, una cifra inferior a la fortuna estimada de Musk. En términos prácticos, su patrimonio actual sería suficiente para adquirir toda la industria automotriz tradicional de Occidente y Asia.

¿Qué puede comprar Elon Musk con 1.1 billones de dólares?

El impacto de la fortuna de Musk también se extiende al ámbito político y espacial. En 2024, destinó 291 millones de dólares a apoyar a Donald Trump y a candidatos republicanos, convirtiéndose en uno de los mayores donantes individuales de ese ciclo electoral.

A ese ritmo de gasto, una fortuna de un billón de dólares podría financiar cerca de 69 ciclos electorales completos en Estados Unidos. Además, sus inversiones personales en empresas como SpaceX rivalizan con presupuestos públicos: la NASA ha gastado en toda su historia menos de lo que hoy representa su patrimonio acumulado.

Musk tendría alrededor de 200 mil millones de dólares más de lo que la NASA ha gastado desde su creación en 1958. De hecho, podría cubrir el presupuesto de la agencia espacial para 2025, estimado en 24 mil 600 millones de dólares, utilizando menos del 3 por ciento de su fortuna.

En perspectiva macroeconómica, una fortuna de un billón de dólares como la de Musk también es equivalen aproximadamente al PIB de países como Suiza.

De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, con esta cifra alcanzada, cada uno de los catorce hijos de Musk ocuparía el puesto 29 entre las personas más ricas del mundo si heredaran partes iguales de su patrimonio.

Con información de EFE y Bloomberg.