‘Astronómico’ debut de SpaceX en Wall Street: Acciones se venden en 150 dólares y Musk es billonario

Las acciones de SpaceX se dispararon este viernes en Wall Street, después de que la compañía de Elon Musk hiciera historia con una salida a bolsa de 75 mil millones de dólares que la convirtió instantáneamente en una de las mayores empresas públicas del mundo.

SpaceX debutó en el índice Nasdaq de Wall Street con un precio de 150 dólares por acción, una subida de 12 por ciento respecto al precio fijado en su oferta pública inicial (OPI), de 135 dólares por título.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, el director financiero, Bret Johnsen, y la madre de Musk, Maye, se encontraban entre los asistentes al debut bursátil en Nasdaq MarketSite, Musk permaneció en la sede de la compañía en Starbase, Texas.

Muchos de sus empleados tenían otros asuntos que atender: SpaceX lanzó 29 de sus satélites Starlink a la órbita a bordo de su cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, Florida, aproximadamente una hora antes de la apertura de los mercados bursátiles estadounidenses.

“Sin duda, cuesta creer que esa pequeña empresa que empezó en un almacén de El Segundo ahora salga a bolsa con la mayor OPV de la historia”, dijo Musk en una transmisión en directo en X, la antigua Twitter que ahora forma parte de SpaceX. “Y déjenme decirles que si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ‘¡Qué fuerte!, porque creo que esta empresa va a fracasar’”.

Las operaciones bursátiles determinaron que Musk se convierte en el primer billonario del mundo. La fortuna de Elon Musk ascendía a 970 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

¿Qué sabemos de la OPI de SpaceX?

La oferta pública inicial (OPI) de SpaceX atrajo una demanda de más de 350 mil millones de dólares por parte de inversores institucionales y minoristas, según fuentes cercanas al asunto.

Aproximadamente el 70 por ciento de las acciones vendidas a instituciones se asignaron a inversores a largo plazo, además de fondos soberanos, indicaron las fuentes.

BlackRock Inc. buscaba adquirir acciones por valor de unos 5 mil millones de dólares en la OPI, mientras que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y la Autoridad de Inversiones de Kuwait realizaron pedidos de acciones por un valor de entre mil y 5 mil millones de dólares, informó Bloomberg News.

Según algunas fuentes, cerca de un tercio de las empresas que realizaron pedidos no recibieron ninguna mercancía.

A pesar de todo el entusiasmo por la salida a bolsa, muchos inversores se mostraron escépticos de que una empresa que aún no ha obtenido beneficios merezca una valoración tan elevada.

«En cuanto a los fundamentos, los inversores se han precipitado», afirmó Amanda Lyons, directora de investigación de Energy Group Capital Group, añadiendo que, en su opinión, la valoración de la empresa, considerando la suma de sus partes, rondaría los 600 mil millones de dólares, aproximadamente un tercio de su capitalización bursátil en la salida a bolsa.

«Pero el “precio elevado” nunca ha sido un factor determinante para Elon Musk, y apostar en contra de su prima ha resultado ser una mala inversión durante una década».

Por otro lado, quienes llevan mucho tiempo creyendo en Musk ven valor en el tipo de prima que se asocia a sus empresas.

«La salida a bolsa de SpaceX marca el punto de inflexión que va de un mundo dominado por el software a uno dominado por el hardware», afirmó Shaun Maguire, socio de Sequoia Capital y líder de las inversiones de la firma en las empresas de Musk.

«Esto se observa en toda la economía real, el capital riesgo y los mercados públicos; es algo que se ha estado gestando discretamente durante los últimos dos o tres años».

La jornada bursátil del viernes será una prueba crucial para la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial, valorada en 1.8 billones de dólares. Incluso tras haber recaudado la mayor cantidad de dinero jamás obtenida en una salida a bolsa, SpaceX aún necesita la validación del mercado de su ambición por dominar la IA y llevar humanos a la Luna y a Marte, así como de su controvertido régimen de gobernanza, que promete a Musk un control casi total.

La magnitud sin precedentes del debut de SpaceX complica la dinámica del mercado, y el temor a fallos inesperados, como los que frustraron la salida a bolsa de Facebook en 2012, sin duda mantendrá a los ejecutivos en vilo.

El primer día de cotización no solo marcará la pauta para las sesiones futuras, sino que también afectará las perspectivas de dos posibles ofertas públicas iniciales gigantescas de los rivales de SpaceX en el sector de la IA: Anthropic PBC y OpenAI.

Con información de EFE y Bloomberg