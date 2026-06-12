Musk se convierte en el primer billonario de la historia tras debut de SpaceX: ¿De cuánto es su fortuna?

La fortuna de Elon Musk se 'disparó' con la oferta pública inicial de SpaceX, su empresa dedicada a la exploración espacial.

¡Al infinito y más allá! La fortuna de Elon Musk superó el billón de dólares tras el debut de SpaceX en Wall Street este viernes 12 de junio.

Las acciones de SpaceX, la empresa de exploración espacial del empresario, subieron hasta los 150 dólares, lo que hizo que el patrimonio de Elon Musk subiera hasta los 1.05 billones de dólares.

La fortuna de Elon Musk ya se había disparado a los 971 mil millones de dólares después de que la Oferta Pública Inicial de SpaceX recaudará 75 mil millones de dólares.

La salida a bolsa de SpaceX duplicó con creces la de Saudi Aramco, que alcanzó los 29 mil 400 millones de dólares en 2019.

¿Qué tan rico es Elon Musk con la salida a Bolsa de SpaceX?

La fortuna de 1.05 billones de dólares supone más del triple del patrimonio de Larry Page, cofundador de Google y segunda persona más rica del mundo, que tiene 304 mil millones de dólares.

Una fortuna de un billón de dólares —equivalente aproximadamente a todo el Producto Interno Bruto de Suiza— resulta casi inconcebible. Steve Cohen, que ganó 3 mil 400 millones de dólares el año pasado como el gestor de fondos de cobertura mejor pagado del mundo, tendría que ganar esa cantidad durante casi 300 años para alcanzar el billón.

Cada uno de los catorce hijos de Musk ocuparía el puesto 29 entre las personas más ricas del mundo si heredaran partes iguales de su patrimonio.

Hace menos de diez años, el índice de riqueza de Bloomberg registró su primera fortuna superior a los 100 mil millones de dólares, un hito que Musk superó con creces en 2020. Desde entonces, ha dominado la lista de las personas más ricas del mundo, primero con la consolidación de Tesla como una de las acciones con mejor rendimiento de todos los tiempos y, posteriormente, cuando los inversores se disputaron una parte de SpaceX, ahora una de las empresas más valiosas del mundo.

Récord de Musk llega en ‘punto de quiebre’ para su carrera

“No hablamos de riqueza generacional”, consideró Dan Walter, consultor independiente de salarios. “Hablamos de riqueza infinita”.

Este es un momento crucial para Musk, de 54 años, cuya fortuna ya lo ha convertido en una de las personas más poderosas y controvertidas del mundo. Y no ha dudado en usar su fortuna para perseguir su visión: Compró la empresa de redes sociales Twitter en 2022 para defenderse del “virus de la mentalidad progresista”; financió un chatbot de IA que comparte gran parte de su visión del mundo y contribuyó a la reelección de Donald Trump a través de donaciones.

Los más de 291 millones de dólares que gastó en las elecciones federales de 2024 representan apenas 0.03 por ciento de su patrimonio neto actual, el equivalente a una donación de 291 dólares para un millonario.

Con información de Bloomberg