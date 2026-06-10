Fans de Musk impulsan fiebre por las acciones de SpaceX antes de su salida a bolsa: ‘Cuánto más, mejor’

Anna Watts, una gerente de relaciones públicas de 33 años de Nueva York, ha ahorrado 6 mil 500 dólares para comprar acciones de SpaceX cuando salgan a bolsa el viernes. Si por ella fuera, compraría aún más. Intentó pedir prestados 5 mil dólares a su mejor amiga y también solicitó un préstamo bancario, pero ambas entidades se lo denegaron.

Watts es fan de Elon Musk desde que compró algunas acciones de Tesla Inc., su otra empresa que cotiza en bolsa, dos años después de su salida a bolsa en 2010, y vio cómo se disparaban a medida que su apuesta por el coche eléctrico lo convertía en el hombre más rico del mundo. Así que, como miles de personas, está deseando participar en su próximo gran proyecto, uno que combine inteligencia artificial, comunicaciones por satélite e incluso la remota esperanza de colonizar Marte.

“Cuanto más, mejor”, dijo Watts. “Nunca se invierte demasiado en una de las empresas más ambiciosas que jamás hayan existido”.

Pocas empresas han generado tanta expectación antes de su salida a bolsa como SpaceX, que tiene previsto recaudar unos 75 mil millones de dólares esta semana en lo que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.

La demanda por acciones de SpaceX supera las expectativas

En parte, esto es intencional. El acercamiento de Musk a sus seguidores más acérrimos desde los inicios de Tesla le ha otorgado un estatus de estrella y ha dotado a las acciones de la compañía automotriz de una cualidad casi sobrehumana. Ahora, busca replicar esa estrategia en SpaceX reservando el 30 por ciento de las acciones para inversores minoristas, el triple de la cantidad que normalmente se asigna en las OPV, las cuales suelen dar ventaja a los fondos de cobertura y otros grandes inversores.

Eso ha contribuido a generar entusiasmo por la salida a bolsa, incluso mientras la preocupación por una posible burbuja bursátil en el sector de la IA siembra inquietud en algunos sectores de Wall Street. Un grupo entero de otras empresas relacionadas con el espacio se ha visto arrastrado por el entusiasmo. Y en las firmas de corretaje, los pedidos de SpaceX han llegado en masa, con una demanda que supera en más de cuatro veces la cantidad de acciones vendidas.

Bryan Mitchell, residente de Indianápolis, es uno de los inversores que planean comprar acciones. Este ejecutivo de marketing de 48 años tiene previsto invertir varios miles de dólares en la salida a bolsa. Además, ha invertido decenas de miles de dólares en Baron Partners Fund, que posee una participación en SpaceX.

“Esto parece un aperitivo. Hay que creer en Elon”, dijo. “Estoy dispuesto a pagar de más solo para poder decir que formo parte de esto”.

Existen numerosos riesgos. Si bien SpaceX lleva ventaja en la carrera espacial gracias a su negocio de lanzamiento de cohetes, contratos gubernamentales y el servicio de banda ancha vía satélite Starlink, la valoración de la compañía, de 1.8 billones de dólares, depende en gran medida de sus perspectivas más especulativas. Y las empresas espaciales son particularmente arriesgadas, como quedó patente recientemente cuando Blue Origin, la competidora de SpaceX respaldada por Jeff Bezos, sufrió la explosión de su cohete durante el lanzamiento.

Los aproximadamente 19 mil millones de dólares de ingresos anuales de SpaceX son similares a los de empresas poco exitosas como Dollar Tree Inc. o AutoZone Inc., y se necesitará una inversión considerable para alcanzar objetivos como la construcción de centros de datos en el espacio. Solo xAI, su división de inteligencia artificial, consume mil millones de dólares al mes.

“Todos con los que he hablado y que podrían invertir me han dicho que su principal motivo es el toque mágico de Musk”, afirmó Dec Mullarkey, director general de SLC Management, una firma de inversión. “La recompensa podría tardar en llegar”.

Pequeños inversionistas mantienen la confianza en Musk

En Tesla, Musk tiene un historial de dificultades para alcanzar sus objetivos más ambiciosos. Si bien la compañía logró popularizar los autos eléctricos, el crecimiento de sus ingresos se ha estancado. El lanzamiento de sus taxis robotizados ha sido decepcionante, su software de conducción autónoma está disponible en menos modelos de autos existentes de lo que muchos esperaban, y sus asistentes robóticos Optimus aún tardarán años en llegar a los hogares. Además, las acciones de Tesla cotizan a más de 180 veces sus ganancias esperadas, lo que la convierte en una de las acciones más caras del índice S&P 500.

Pero eso también es un testimonio de aquellos que han mantenido la fe.

Danny Araújo Mota, de 26 años, que trabaja en el sector de la tecnología educativa en Austin, compró acciones de Tesla por primera vez en 2020 porque era la única forma de participar en la visión de Musk. Ha reservado 25 mil dólares para comprar acciones de SpaceX. No le preocupa que su pedido no se ejecute de inmediato —lo que podría privarle de las ganancias rápidas que suelen seguir a una salida a bolsa exitosa— porque afirma que su inversión es a largo plazo.

“De vez en cuando, hay acciones en las que la convicción del fundador o del director ejecutivo es demasiado grande como para no apoyarlas”, dijo. “Es un gran ejemplo a seguir”.

Estos inversores a largo plazo podrían brindar un apoyo significativo a las acciones. Craig Stephens , fundador de Access IPOs, un podcast para inversores minoristas, afirmó que los compradores minoristas están generando una “demanda extraordinaria”, lo que podría diferenciar la salida a bolsa de SpaceX de otras en las que los inversores buscaron subidas rápidas de precios. Él mismo ha solicitado varios cientos de acciones.

Sean McConnell, de 47 años, tiene una visión a largo plazo. Vive en Orlando, a tan solo 64 kilómetros de la costa espacial de Florida, y puede ver los lanzamientos de SpaceX desde su jardín. McConnell, que trabaja en el sector inmobiliario comercial, planea invertir decenas de miles de dólares en acciones de SpaceX, anticipando que la inversión le reportará beneficios a él y a sus dos hijos adolescentes dentro de unos años.

“Es un negocio generacional”, dijo. “Veo este puesto como algo que pretendo ocupar durante muchos, muchos años”.