Musk mueve sus fichas: Evalúa fusionar SpaceX con Tesla o xAI antes de su salida a la bolsa

SpaceX está considerando cotizar en bolsa en junio próximo y recaudar hasta 50 mil millones de dólares. (Fotoarte El Financiero)

SpaceX está considerando una posible fusión con Tesla Inc., así como una combinación alternativa con la firma de inteligencia artificial xAI, según personas familiarizadas con el asunto, una señal de que el multimillonario Elon Musk está sopesando cómo consolidar su imperio.

La firma ha analizado la viabilidad de una fusión entre SpaceX y Tesla, una idea que algunos inversores están impulsando, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que la información no es pública. Por otra parte, también están explorando una fusión entre SpaceX y xAI antes de una salida a bolsa, según algunas fuentes.

Cualquier transacción podría atraer un interés considerable de fondos de infraestructura e inversores soberanos de Oriente Medio, según algunas fuentes. Un acuerdo también podría requerir un importante componente de financiación, añadió una de ellas.

No se han tomado decisiones definitivas, los detalles podrían cambiar y las compañías podrían decidir permanecer separadas, según las fuentes. Musk y los representantes de SpaceX, xAI y Tesla no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La visión de Elon Musk apunta a unir sus empresas de tecnología, inteligencia artificial y exploración espacial.

Diferentes partes de la gran visión de Musk para SpaceX (de la compañía poniendo centros de datos en el espacio para hacer computación compleja para IA) potencialmente se verían atendidas por los diversos escenarios. xAI podría beneficiarse enormemente de la capacidad computacional proporcionada por los centros de datos de SpaceX en órbita, si la compañía puede hacer que la ingeniería funcione.

Tesla impulsa los planes de SpaceX y su próxima salida a bolsa

La capacidad de Tesla para fabricar sistemas de almacenamiento de energía podría ayudar a SpaceX a utilizar la energía solar en el espacio para operar sus centros de datos. Musk también ha hablado sobre el uso de los cohetes Starship de SpaceX para transportar los robots Optimus de Tesla a la Luna y a Marte.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 4.5 por ciento en las operaciones fuera de horario del jueves. La acción había caído un 3.5 por ciento durante el horario habitual, lo que le dio a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 1.56 billones de dólares. SpaceX tiene como objetivo una OPV que valoraría la compañía en aproximadamente 1.5 billones de dólares, según informó Bloomberg News.

El 21 de enero se crearon en Nevada dos entidades legales con la frase “merger sub” en sus nombres que cuentan entre sus directivos al director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, según muestra el portal comercial de Nevada.

Optimus, el robot humanoide de Tesla, podría ser transportado por SpaceX a la Luna y Marte en el futuro. (Bloomberg)

SpaceX está considerando cotizar en bolsa en junio, cerca del cumpleaños de Musk, y podría aspirar a recaudar hasta 50 mil millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el asunto. Esto la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia. Se espera que Bank of America, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley ocupen puestos directivos.

Robinhood Markets, el bróker emergente al que se le atribuye haber logrado que los jóvenes se enganchen al trading, está compitiendo por un papel clave en la exitosa oferta pública inicial de SpaceX, informó Bloomberg News el miércoles.

En diciembre, Johnsen, de SpaceX, dijo a sus empleados que una posible IPO ayudaría a impulsar una “tasa de vuelo increíble” para su cohete Starship en desarrollo y una posible base en la Luna.