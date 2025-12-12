SpaceX alista planes para salir de la bolsa en 2026: ¿Qué hay detrás de su valuación récord?

El lanzador de cohetes más prolífico del mundo, SpaceX domina la industria espacial con su cohete Falcon 9. (Foto: Bloomberg)

SpaceX avanza con una venta interna de acciones que valora al fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk en alrededor de 800 mil millones de dólares, sentando las bases de lo que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

En un mensaje interno de la empresa visto por Bloomberg este viernes, SpaceX informó que se prepara para una posible salida a bolsa en 2026, la cual estaría orientada a financiar una “insana tasa de vuelos” de su cohete en desarrollo Starship, centros de datos de inteligencia artificial en el espacio y una base en la Luna.

El precio por acción de 421 dólares en su más reciente oferta secundaria, detallado por el director financiero Bret Johnsen en un memorándum dirigido a los accionistas, casi duplica los 212 dólares por acción fijados en julio, cuando la empresa fue valuada en 400 mil millones de dólares.

¿Qué hay detrás de la valuación récord de SpaceX?

La nueva valuación supera el récord previo de 500 mil millones de dólares que el propietario de ChatGPT, OpenAI, estableció en octubre, lo que convierte nuevamente a SpaceX en la empresa privada más valiosa del mundo.

Si Musk decide avanzar con la OPI, se trataría de otro proyecto de alto perfil para el empresario, aunque dependería de una serie de planes ambiciosos y riesgosos que SpaceX tendría que concretar en los próximos años.

SpaceX sigue adelante con planes para una OPI que buscaría recaudar significativamente más de 30 mil millones de dólares, en una operación que la convertiría en la mayor colocación bursátil de todos los tiempos, informó Bloomberg a principios de esta semana.

La empresa dirigida por Musk apunta a una valuación cercana a 1.5 billones de dólares para el conjunto de la compañía, lo que colocaría a SpaceX cerca del valor de mercado que Saudi Aramco alcanzó durante su histórica salida a bolsa en 2019.

¿Cuándo planea SpaceX salir a bolsa?

El momento de la salida a bolsa y la valuación correspondiente son inciertos, y la compañía podría decidir no seguir adelante, señaló Johnsen en el correo electrónico.

Un representante de SpaceX, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies Corp., no respondió a una solicitud de comentarios.

La empresa realiza ofertas de recompra dos veces al año, lo que permite a accionistas —incluidos empleados— vender o adquirir más acciones. En este caso, SpaceX fijó su valuación de mercado como un paso previo a una posible OPI el próximo año.

¿Qué hace SpaceX de Elon Musk?

El lanzador de cohetes más prolífico del mundo, SpaceX domina la industria espacial con su cohete Falcon 9, que transporta satélites y personas a la órbita.

SpaceX también es líder del sector en la provisión de servicios de internet desde la órbita baja terrestre a través de Starlink, un sistema de miles de satélites que da servicio a millones de clientes.