La ‘jugada maestra’ que puede duplicar la fortuna de Musk y convertirlo en billonario

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, podría más que duplicar su fortuna de 460 mil 600 millones de dólares si SpaceX logra salir a bolsa el próximo año con una valoración de 15 billones de dólares

Solo la participación de Elon Musk en su empresa espacial valdría más de 625 000 millones de dólares si eso ocurriera, según cálculos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, frente a los 136 000 millones de dólares actuales.

Esto no incluye sus participaciones multimillonarias en otras empresas, incluyendo el fabricante de automóviles más valioso del mundo, Tesla.

Su fortuna total sería de 952 mil millones de dólares, un aumento de unos 491 mil millones de dólares respecto a su nivel actual, según los cálculos, que utilizan una valoración pre-dinero de 1.5 billones de dólares para su estimación

Musk y un representante de SpaceX no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Una oferta pública inicial abre el segundo camino claro para que Musk se convierta en el primer billonario del mundo, después de asegurar el mes pasado el primer paquete salarial de 12 cifras en Tesla.

¿Cuál es la participación de Elon Musk en SpaceX?

Musk posee aproximadamente el 42 por ciento de SpaceX, con sede en Starbase, Texas, según el índice de riqueza de Bloomberg, que utiliza archivos de la Comisión Federal de Comunicaciones y cálculos de diluciones de rondas de financiación recientes para estimar su participación.

Para medir el valor de la participación actual de Musk en SpaceX, el índice utiliza un acuerdo de diciembre de 2024 que implica una venta secundaria de 1.250 millones de dólares, con una valoración de casi 350.000 millones de dólares. Su valor ronda los 136.000 millones de dólares tras aplicar el descuento de liquidez aplicable a las empresas privadas.

Algunas acciones de SpaceX se vendieron en transacciones secundarias con una valoración de aproximadamente 400 000 millones de dólares a principios de este año, pero esa cifra no se incluye porque no se pudo determinar la cantidad de acciones vendidas. El proveedor de datos Pitchbook la calculó en menos de 50 millones de dólares.

¿Cuáles son los retos de Musk para ser billonario?

El camino de Musk para convertirse en billonario, ya sea a través de Tesla o SpaceX, no está exento de desafíos

En Tesla, el paquete salarial de Musk solo se consolida cuando la empresa cumple ciertos objetivos.

Los objetivos más ambiciosos incluyen alcanzar un valor de mercado de 8,5 billones de dólares, frente a los aproximadamente 1,5 billones actuales, y unas ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 400.000 millones de dólares, en comparación con menos de 13.000 millones de dólares del año pasado.

La junta directiva de Tesla justificó el paquete argumentando que era necesario para obtener toda la atención de su director ejecutivo.

Al mismo tiempo, una salida a bolsa de SpaceX de 1,5 billones de dólares, donde Musk también es director ejecutivo, significaría casi igualar el récord establecido por Saudi Aramco cuando salió a bolsa en 2019, con una valoración de 1,7 billones de dólares.

El gigante petrolero obtuvo unos ingresos de unos 360.000 millones de dólares el año anterior a su salida a bolsa. Se dice que SpaceX espera unos ingresos de aproximadamente 15.000 millones de dólares este año, según informó Bloomberg.

Aun así, SpaceX cuenta con un historial de valoraciones en rápido crecimiento y un gran entusiasmo por parte de los inversores. La compañía, que construye cohetes y opera el servicio de internet satelital Starlink, está trabajando en un nuevo acuerdo que permitirá a sus empleados vender acciones por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares, con una valoración de más de 800.000 millones de dólares, según informó Bloomberg.

Si se concreta, volvería a ser la empresa privada más valiosa del mundo después de perder esa corona ante OpenAI a principios de este año, y agregaría más de 180 mil millones de dólares al patrimonio neto de Musk.

Si los otros caminos de Musk para convertirse en billonario no funcionan, todavía le queda xAI, que alcanzó una valoración de 200 mil millones de dólares en septiembre.