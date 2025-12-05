Multa millonaria a Elon Musk: ¿Por qué la Unión Europea sancionó a la red social X y cuánto pagará?

X tiene 60 días para encontrar soluciones para solucionar los problemas y 90 días para implementar los cambios.

La red social X de Elon Musk recibió una multa menor a la esperada de 140 millones de dólares por violar la controvertida ley de moderación de contenido de la Unión Europea, en una medida que aún aumentará las tensiones con la Casa Blanca sobre la libertad de expresión y la regulación tecnológica.

Al imponer la primera sanción en virtud de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión Europea concluyó que el símbolo de pago de X engañaba a los usuarios, que la plataforma obstaculizaba el acceso a los datos por parte de los investigadores y que no había establecido adecuadamente un repositorio de publicidad.

La multa no se basó en los ingresos del vasto imperio empresarial privado de Musk en el sector espacial, de infraestructura y neurociencia, que los reguladores habían considerado como objetivo.

La multa representa una pequeña fracción de la fortuna de Musk, de 467 mil millones de dólares, y llega tras meses de intensa presión de Donald Trump, quien ha criticado repetidamente las severas multas del bloque y sus intentos de regular a las empresas tecnológicas estadounidenses.

A pesar de la sanción relativamente leve, el impasse expone una creciente división sobre la soberanía digital y lo que constituyen derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad en la era de internet.

JD Vance defiende a Elon Musk

“La UE debería apoyar la libertad de expresión y no atacar a las empresas estadounidenses por basura”, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una publicación en X antes de que se anunciara la multa.

Los portavoces de X y de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Si bien la investigación comenzó en diciembre de 2023, adquirió mayor importancia política, ya que Musk respaldó la campaña de Trump y fue un asesor cercano del presidente como jefe del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental durante varios meses al comienzo de su mandato.

“Esto no tiene nada que ver con la censura, se trata de transparencia”, declaró la jefa digital de la UE, Henna Virkkunen, en una sesión informativa con periodistas el viernes, añadiendo que el precedente ayudará a agilizar futuras investigaciones. “Tomó tiempo porque nuestros equipos querían asegurarse de contar con una base jurídica sólida”.

¿Qué sabemos de la multa millonaria que impuso la UE a Elon Musk?

X tiene 60 días para encontrar soluciones para solucionar los problemas y 90 días para implementar los cambios, o podría enfrentar multas adicionales, dijo un funcionario de la comisión.

La multa será entregada a Musk y a xAI, su laboratorio de inteligencia artificial que compite con OpenAI, que adquirió la plataforma X a principios de este año, según el funcionario.

Según la Ley de Servicios Digitales (DSA), que entró en vigor en 2023, el bloque puede imponer a las plataformas en línea multas de hasta el 6 por ciento de sus ingresos globales anuales por no abordar el contenido ilegal y la desinformación o no cumplir con las normas de transparencia. El funcionario de la comisión explicó que la multa se basaba en el “principio de proporcionalidad” y no en los ingresos.

La comisión había indicado previamente que los ingresos de todo el imperio empresarial privado de Musk podrían ser motivo de una multa.

SpaceX representa la mayor parte de los negocios privados de Musk, con ingresos proyectados para 2025 de 15 mil 500 millones de dólares.

Esto se compara con los aproximadamente 2 mil 300 millones de dólares en ventas de publicidad que se espera que X genere este año, según Emarketer.