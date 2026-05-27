TEPJF saca ‘tarjeta amarilla’ a Samuel García: Determina que se promovió ilegalmente con su 4° informe

El gobernador Samuel García se promovió indebidamente fuera de fechas permitidas por su cuarto informe de gobierno.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se promovió de manera ilegal con su cuarto informe de gobierno, pues realizó un evento en el que hizo referencias directas a la gestión de su cuarto año de gobierno, fuera del periodo establecido por la legislación local.

Por lo anterior, la Sala Superior del TEPJF dio vista al Congreso local para que determine la sanción respecto de la falta cometida por el gobernador.

De acuerdo con el TEPJF, el asunto no se centró en la rendición de cuentas ni en la presentación del informe ante el Congreso del estado. La controversia consistió en determinar si una difusión posterior se realizó dentro del plazo permitido, que en Nuevo León comprende siete días previos y cinco días posteriores a la presentación del informe.

Samuel García presentó su informe el 15 de octubre de 2025, por lo que su difusión válida a partir de lo dispuesto por la Constitución local comprendía del 8 al 20 de octubre. Sin embargo, la Sala Superior determinó que el evento realizado el 9 de noviembre, así como su transmisión en televisión y redes sociales, ocurrió fuera del plazo autorizado. De igual forma, responsabilizó por la misma conducta a las personas titulares de la Dirección de Comunicación Social y de la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal y a dos concesionarias de televisión de esa entidad.

¿Quién denunció a Samuel García?

Lo anterior, debido a que un ciudadano denunció al gobernador de Nuevo León, y a diversas personas servidoras públicas y concesionarias, por la presunta difusión extemporánea de su cuarto informe de gobierno.

Asimismo, denunció otras infracciones como promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, contratación indebida de tiempo en televisión y uso indebido de recursos públicos.

Finalmente, el TEPJF determinó que no se acreditaron el resto de las infracciones denunciadas debido a que no se advirtió alguna intención de posicionar al gobernador frente a una contienda electoral.