Camarón que se duerme… ¿termina en México?: Velero de EU queda varado en Playas de Tijuana

El bote de un ciudadano estadounidense quedó atrapado en la arena de Playas de Tijuana, en una zona conocida como Cañada Azteca, luego de que el tripulante se quedó dormido y la corriente arrastró la embarcación durante el martes pasado.

El hombre solicita ayuda para regresar el velero al mar o, de lo contrario, venderlo en territorio mexicano por 50 mil dólares.

Hasta el momento, autoridades municipales de Tijuana y del Gobierno de Baja California no se acercan con el viajero, quien todavía no encuentra la forma de regresar a las aguas del Océano Pacífico.

¿De dónde partió la embarcación que encalló en playas de Tijuana?

Aún no existe precisión sobre el punto desde donde zarpó la embarcación, tripulada únicamente por el ciudadano estadounidense, identificado extraoficialmente con el nombre de Sal.

La nave ya presenta afectaciones luego de que cámaras de vigilancia captaron a un sujeto que se acercó el martes para intentar robar pertenencias del interior del velero.

Aunque el individuo no ingresó a la embarcación, sí logró sustraer un aditamento ubicado en la parte frontal del navío. Después escapó caminando sin que la Policía Municipal lograra detenerlo.

Locales ven lado positivo: Aprovechan embarcación como atracción turística

Por otro lado, residentes de Playas de Tijuana aprovecharon el incidente como una especie de atracción turística.

Varias personas toman fotografías y videos con el barco del ciudadano estadounidense de fondo. Posteriormente, el material circula en redes sociales como una forma de entretenimiento.

Hasta ahora, se desconoce cuál será el destino de la embarcación que sorprendió a la población tijuanense por su tamaño y por quedar encallada en la arena de Playas de Tijuana.

Tampoco se conoce si esta representa un riesgo para la población o para las especies marinas por el combustible o alguna otra sustancia que podría contener la embarcación.