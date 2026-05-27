Alejandro Marcovich sigue ‘delicado’: Hija del exguitarrista de Caifanes en coma explica su estado de salud

El estado de salud de Alejandro Marcovich fue actualizado por su hija quien reveló que está ‘delicado’ luego de su hospitalización de emergencia tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

El exintegrante de Caifanes permanece en coma desde el pasado 19 de mayo, cuando presentó complicaciones mientras se encontraba en su domicilio.

Desde que se dio a conocer la noticia, distintas figuras cercanas al rock mexicano han enviado mensajes de apoyo y solidaridad para el músico, entre ellos Saúl Hernández. Sin embargo, la familia también denunció que algunas personas han intentado aprovecharse de la situación para pedir dinero en nombre del artista.

Alejandro Marcovich era guitarrista de Caifanes. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich?

Bela, hija de Alejandro Marcovich, publicó un comunicado en redes sociales para actualizar la situación médica del guitarrista, quien permanece hospitalizado desde hace varios días.

“Aprovecho para contarles que su estado de salud aún es delicado, con vigilancia neurológica estrecha y pronóstico reservado”.

De acuerdo con el mensaje, el músico sigue bajo supervisión especializada y continúa en coma mientras los médicos monitorean su evolución.

La familia también agradeció las muestras de cariño que han recibido desde que se informó sobre el estado de salud del exintegrante de Caifanes.

“Queremos reiterar nuestro agradecimiento, ya que estamos muy conmovidos por la enorme cantidad de muestras de cariño, oraciones y buenos deseos para él”.

Familia de Marcovich alerta por falsas colectas de dinero

A través del mismo comunicado, los familiares de Alejandro Marcovich advirtieron sobre personas que comenzaron a solicitar dinero supuestamente para apoyar con gastos médicos del guitarrista.

“Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar que ni nosotros como familia ni por nadie allegado hemos pedido apoyo financiero”.

Ante esta situación, pidieron ignorar cualquier mensaje relacionado con donaciones o ayudas económicas en nombre del músico de Caifanes.

“Si alguien les solicita dinero a beneficio de sus tratamientos médicos o de su salud en general no hagan caso. Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de muchos de ustedes para engañarlos”, señala el comunicado difundido en redes sociales.

La familia de Alejandro Marcovich compartió un nuevo comunicado del estado de salud del músico. (Foto: Captura)

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich sufrió un accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral, una condición que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe, impidiendo que llegue suficiente oxígeno.

De acuerdo con MedlinePlus, esta condición puede provocar secuelas graves como debilidad muscular, pérdida de movilidad o parálisis. Existen dos tipos principales: el isquémico, causado por un coágulo, y el hemorrágico, que sucede cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado cerebral.

Entre los síntomas más comunes están la dificultad para hablar, pérdida del equilibrio, debilidad en alguna parte del cuerpo y dolor de cabeza intenso, los cuales suelen aparecer de manera repentina.

¿Por qué salió Alejandro Marcovich de Caifanes?

Alejandro Marcovich fue una pieza importante en la historia de Caifanes y participó en algunos de los discos más emblemáticos del grupo; sin embargo, su salida estuvo marcada por diferencias internas.

Aunque nunca se dio a conocer una razón definitiva, con el paso de los años tanto el músico como otros integrantes hablaron sobre desacuerdos personales y creativos que terminaron deteriorando la relación dentro de la banda.

Tras dejar Caifanes, Marcovich continuó su carrera como solista y colaboró con distintos artistas del rock mexicano, mientras que la agrupación retomó actividades años después con nuevas giras y presentaciones.

Pese a las diferencias del pasado, Saúl Hernández le dedicó unas palabras durante un concierto en Guanajuato para desearle una pronta recuperación.

“Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor y mucha luz, todo lo mejor para Marcovich. Tuvo un problema y le deseamos con todo amor y con todo corazón que se recupere pronto”.