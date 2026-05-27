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México y Alemania fortalecen la cooperación internacional para impulsar una gestión resiliente del agua en el Valle de México

La campaña ‘Goles por el Agua’ reconoce que grandes eventos deportivos como el Mundial de Futbol 2026 implican desafíos ambientales.

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Se realizó el lanzamiento de la campaña “Goles por el Agua”. (Cortesía)
Por Redacción

En el marco de la colaboración de los gobiernos de México y Alemania para una gestión sostenible de los recursos naturales, el Ministro Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, Carsten Schneider; la Coordinadora General del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Paola Félix Diaz; la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Julia Alvarez Icaza; el Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; el Embajador Clemens Von Goetze, y el Director General de la Cámara de Comercio México-Alemania, Johannes Hauser, participaron en el diálogo de alto nivel “México y Alemania, juntos por el agua: Oportunidades y alianzas para una gestión resiliente del agua”.

La Cooperación Técnica Alemana (GIZ), y la Conagua implementan el proyecto de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para una gestión resiliente del agua en el Valle de México, con una inversión de 3 millones de euros del gobierno alemán y una duración de 3 años (2025-2028).

En el contexto de este proyecto se realizará de la campaña “Goles por el Agua”, a partir de la cual, durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, en medios digitales y redes sociales se transmitirán mensajes para sensibilizar a los visitantes sobre el uso responsable del agua, durante su estancia en la capital mexicana y promover una cultura compartida para proteger este recurso.

Con esta campaña, se reconoce que los grandes eventos deportivos implican múltiples desafíos a nivel ambiental, debido, entre otros factores, al incremento en las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de agua; sin embargo, se plantea que la fiesta futbolera también represente una oportunidad para generar cambios de comportamiento a gran escala, en especial en los jóvenes, fortaleciendo la transición hacia el desarrollo sostenible.

La campaña digital usa el lenguaje del juego y la identidad deportiva, para alentar a millones de visitantes a cuidar el agua. En ese contexto, Conagua desempeña un rol relevante en la gobernanza multinivel, liderando la implementación del proyecto y promoviendo políticas públicas ambientales que se integren de manera efectiva en la agenda nacional, con un enfoque inclusivo y de género.

El lanzamiento de esta campaña se llevó a cabo en el marco del diálogo de alto nivel “México y Alemania, juntos por el agua: Oportunidades y alianzas para una gestión resiliente del agua”.

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