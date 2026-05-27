México y Alemania fortalecen la cooperación internacional para impulsar una gestión resiliente del agua en el Valle de México

En el marco de la colaboración de los gobiernos de México y Alemania para una gestión sostenible de los recursos naturales, el Ministro Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, Carsten Schneider; la Coordinadora General del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Paola Félix Diaz; la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Julia Alvarez Icaza; el Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; el Embajador Clemens Von Goetze, y el Director General de la Cámara de Comercio México-Alemania, Johannes Hauser, participaron en el diálogo de alto nivel “México y Alemania, juntos por el agua: Oportunidades y alianzas para una gestión resiliente del agua”.

La Cooperación Técnica Alemana (GIZ), y la Conagua implementan el proyecto de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para una gestión resiliente del agua en el Valle de México, con una inversión de 3 millones de euros del gobierno alemán y una duración de 3 años (2025-2028).

En el contexto de este proyecto se realizará de la campaña “Goles por el Agua”, a partir de la cual, durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, en medios digitales y redes sociales se transmitirán mensajes para sensibilizar a los visitantes sobre el uso responsable del agua, durante su estancia en la capital mexicana y promover una cultura compartida para proteger este recurso.

Con esta campaña, se reconoce que los grandes eventos deportivos implican múltiples desafíos a nivel ambiental, debido, entre otros factores, al incremento en las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de agua; sin embargo, se plantea que la fiesta futbolera también represente una oportunidad para generar cambios de comportamiento a gran escala, en especial en los jóvenes, fortaleciendo la transición hacia el desarrollo sostenible.

La campaña digital usa el lenguaje del juego y la identidad deportiva, para alentar a millones de visitantes a cuidar el agua. En ese contexto, Conagua desempeña un rol relevante en la gobernanza multinivel, liderando la implementación del proyecto y promoviendo políticas públicas ambientales que se integren de manera efectiva en la agenda nacional, con un enfoque inclusivo y de género.

El lanzamiento de esta campaña se llevó a cabo en el marco del diálogo de alto nivel “México y Alemania, juntos por el agua: Oportunidades y alianzas para una gestión resiliente del agua”.