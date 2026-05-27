Muere Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’, a los 69 años: ‘Esa maldita enfermedad se lo llevó’

Pierre Deny interpretó a Louis de Léon en las temporadas 3 y 4 de ‘Emily en París’. (Foto: Netflix)

Pierre Deny, actor de Emily en París, murió a los 69 años luego de sufrir complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad también conocida como mal de Charcot.

La noticia fue confirmada por sus hijas en un comunicado difundido a medios franceses e internacionales: “Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y severo de ELA”.

El actor francés Pierre Deny murió a los 69 años tras complicaciones derivadas de la ELA. (Foto: Netflix) (MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX)

El actor francés era conocido internacionalmente por su participación en Emily en París, donde interpretó a Louis de Léon en las temporadas 3 y 4. Su personaje era el director ejecutivo de la empresa de lujo JVMA y padre de Nicolas, personaje interpretado por Paul Forman.

Deny apareció en tres episodios de la producción protagonizada por Lily Collins. La muerte del actor ocurrió mientras Emily en París comenzó la filmación de su sexta y última temporada en Grecia.

¿Qué es ELA, enfermedad de Pierre Deny?

Pierre Deny murió por complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

Eric Dane, actor de Greys Anatomy, murió de la misma enfermedad el pasado febrero, apenas 10 meses después de anunciar su diagnóstico; la conductora Yolanda Andrade también lidia con la ELA.

Pierre Deny compartió escena con el elenco de ‘Emily en París’ en su papel como director de JVMA. (Foto: Netflix) (MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX)

La ELA provoca pérdida gradual del control muscular y puede generar dificultades para caminar, mover extremidades, hablar, comer y respirar. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Debilidad muscular.

Calambres y espasmos.

Problemas para hablar o tragar.

Fatiga persistente.

Pérdida de movilidad.

Dificultad para respirar en etapas avanzadas.

Los mensajes de pésame a Pierre Deny

Tras darse a conocer el fallecimiento de Deny, actores y figuras del entretenimiento francés compartieron mensajes de despedida para recordar su vida y trayectoria.

La cantante y actriz Sylvie Vartan escribió en Instagram que trabajó con él en una obra de Isabelle Mergault: “Compartí grandes momentos con él sobre el escenario. Era un actor generoso y un hombre sensible y divertido. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento doloroso”.

La trayectoria de Pierre Deny incluyó más de 100 producciones en televisión y cine francés. (Foto: Netflix) (MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX)

Raphael Benoliel, identificado como amigo del actor, también lamentó la noticia y lo describió como “un gran artista” y “una persona magnífica”.

“Compartía con él la pasión por el futbol que amaba por encima de todo. Seguíamos jugando juntos hace apenas un año, como un par de niños”, escribió en X. “Esa maldita enfermedad de Charcot se lo llevó demasiado pronto”.

¿Quién fue Pierre Deny?

Pierre Deny fue un actor francés con una carrera iniciada en la década de 1980 en teatro, televisión y cine.

Aunque para el público internacional fue identificado por su aparición en Emily en París, en Francia desarrolló una trayectoria extensa en series policiacas, telenovelas y producciones televisivas.

Participó en más de 100 producciones audiovisuales y trabajó en series como Une femme d’honneur, Julie Lescaut, Sous le soleil y Plus belle la vie.

Uno de sus papeles más reconocidos en Francia fue el de Renaud Dumaze en Demain nous appartient, producción en la que apareció desde 2017 hasta 2023 en más de 300 episodios.

También participó en Camping Paradis, Le Fil d’Ariane, Joséphine, ange gardien, Cinq soeurs y Nouvelle Maud.

Antes de consolidarse en televisión, Deny trabajó en teatro y posteriormente se integró a producciones cinematográficas y miniseries francesas.

Entre los trabajos más conocidos de Pierre Deny se encuentran: