Yolanda Andrade tiene ELA: ¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad degenerativa que padece?

A casi tres años de sufrir un aneurisma, Yolanda Andrade reveló qué enfermedad degenerativa padece: se trata de Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida simplemente como ELA, misma que le causó problemas sobre todo este año.

“Querido público conocedor: han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y para mis seres queridos”, comentó en un video compartido por la conductora en Instagram.

Yolanda Andrade reveló que padece dos enfermedades incurables en agosto pasado, y una de ellas es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, que poco a poco afectará en su capacidad motriz, al igual que a otros famosos con ELA.

Yolanda Andrade comenzó con problemas de salud a inicios de 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash)

Así vive Yolanda Andrade con ELA

Yolanda Andrade confesó en días pasados que 2025 fue un año muy complicado para ella en cuestiones de salud. Hace unas semanas estuvo internada en el hospital, pero ya está en casa y celebró Navidad con su familia.

En el clip, aprovechó para compartir algunos síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece: “Una enfermedad degenerativa muy triste. Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas” dijo a su ‘público conocedor’.

Sin embargo, los cuidados médicos son una constante, y en eso le ayuda su hermano Rolando, quien le cambia el suero del catéter que le colocaron para que pudiera regresar a casa sin descuidar su salud.

“Quiero darles las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a los amigos que he cosechado, que me quieren y están al pendiente, y a quienes me apoyan con su amor”, agregó en su mensaje.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma progresiva a las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Estas se localizan en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal.

A medida que estas neuronas se deterioran o mueren, el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar movimientos voluntarios como caminar, hablar, masticar o levantar objetos. Los músculos, al no recibir estímulos, se debilitan de forma progresiva y se atrofian.

No existe cura, pero hay tratamientos para ralentizar la progresión y ayudar al control de síntomas.

Síntomas iniciales y progresión de la ELA

Los primeros signos de la ELA pueden variar entre personas. De acuerdo con la Dra. Amelie Gubitz, investigadora del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), en las primeras etapas puede verse afectada solo una extremidad o presentarse dificultades para hablar o tragar.

Además, entre los síntomas iniciales más comunes se encuentran:

Debilidad en brazos o piernas

Tropiezos frecuentes

Dificultad para realizar tareas cotidianas

Calambres

Rigidez muscular y contracciones visibles bajo la piel.

La ELA es un padecimiento que puede afectar a todo el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

Conforme la enfermedad avanza, la pérdida de fuerza se extiende a otros grupos musculares. Pueden aparecer dificultades respiratorias, caída de la cabeza por debilidad del cuello y cambios en la voz.

Aunque en etapas avanzadas puede existir parálisis casi total, la sensibilidad, la inteligencia y el control de esfínteres suelen mantenerse intactos, según información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) en México y el sitio especializado MedlinePlus.

Causas, factores de riesgo y esperanza de vida

En la mayoría de los casos, las causas de la ELA son desconocidas. Aproximadamente entre el 5 y 10 por ciento de los casos son hereditarios y se identifican mutaciones en diversos genes asociados con la enfermedad.

La ELA suele diagnosticarse entre los 40 y 60 años, aunque puede aparecer antes o después. Los hombres presentan una mayor incidencia. La expectativa de vida promedio es de dos a cinco años tras el diagnóstico, aunque alrededor del 10 por ciento de las personas vive diez años o más.