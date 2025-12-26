Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años: ‘Falleció tras una breve enfermedad’

Perry Bamonte también fue asistente personal y técnico de guitarra del cantante Robert Smith antes de entrar a The Cure. (Foto: Shutterstock/ Unsplash)

Perry Bamonte, quien fue guitarrista de la banda británica de rock The Cure, falleció a los 65 años. La muerte del músico, quien también se desempeñó como tecladista y bajista, fue informada por la agrupación mediante un comunicado.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda”, dice el texto que compartió la agrupación, liderada por el músico Robert Smith, en su sitio web oficial.

The Cure explicó que Perry Bamonte murió durante la Navidad y, aunque no dieron detalles sobre las causas, señalaron que el músico “falleció en su casa después de una breve enfermedad”. Hasta ahora se desconoce qué afección padecía.

El fallecimiento de Perry Bamonte fue informado mediante un comunicado compartido en el sitio web oficial de The Cure. (Foto: Captura de pantalla)

Además de dar a conocer el fallecimiento de Perry, los intérpretes de Pictures of You recordaron al músico por su trabajo en la banda, a la cual se unió en 1984 y en la que tocó diferentes instrumentos.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, escribió la banda en el comunicado, e indicó que echarían de menos al artista: “lo extrañaremos muchísimo”.

¿Quién era Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, que falleció?

Perry Archangelo Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Inglaterra, y a lo largo de su vida se desarrolló dentro de la industria musical, tanto en agrupaciones muy reconocidas como The Cure, así como en la creación de bandas sonoras para algunas cintas.

El artista se incorporó a la banda tras el éxito de Boys Don’t Cry en 1984, a través de su hermano Daryl, quien era el mánager de gira del grupo, según afirma el portal especializado en cine Variety.

Desde ese año y hasta 1989, Perry formó parte del equipo de gira; además, trabajó de cerca con el cantante Robert Smith, ya que se convirtió en su asistente personal y su técnico de guitarra.

Para 1990, Perry Bamonte pasó a formar parte de la banda como músico de tiempo completo, luego de la salida del tecladista Roger O’Donnell. Como miembro de The Cure, tocaba la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado.

Perry Bamonte salió de The Cure en 2005, pero se reunió con ellos en 2019 y tocó junto a la banda en la gira del 2022. (Foto: Shutterstock)

En su comunicado, la banda británica afirmó que el trabajo de Perry puede escucharse en algunos de sus álbumes, como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers y Éxitos acústicos.

Luego de que The Cure hiciera un reacomodo en su alineación para quedar como trío, Perry salió de la banda en 2005 y se unió a Love Amongst Ruin, aunque siempre se mantuvo cercano a los intérpretes de Friday I’m in Love.

Posteriormente, se reunió con ellos una vez más en 2019, cuando la banda fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll. The Cure afirmó que Bamonte tocó en 400 shows en vivo a lo largo de los 14 años que estuvo con ellos.

Además, en 2022 tuvo un reencuentro con la banda y se unió a la gira de ese año, tocando en otros 90 conciertos más: “fueron algunos de los mejores en la historia de la banda, culminando con el concierto de A Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024”, explicaron en el comunicado.

Perry Bamonte no solo se desarrolló como músico en los escenarios, también trabajó en la creación de bandas sonoras para algunas cintas. De acuerdo con su perfil de IMDb, entre ellas se encuentran Como si fuera la primera vez, Cuestión de tiempo y El juez.