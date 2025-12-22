Muere Vince Zampella, uno de los padres de ‘Call of Duty’, en accidente automovilístico

Vince Zampella, reconocido desarrollador y ejecutivo detrás de algunas de las franquicias como Call of Duty, Apex Legends y Titanfall, murió a los 55 años.

El directivo falleció el domingo por la tarde, luego de un accidente automovilístico registrado en la Angeles Crest Highway, carretera ubicada al norte de la ciudad de Los Ángeles, en California (EU).

Zampella era actualmente el responsable de Respawn Entertainment, estudio propiedad de Electronic Arts (EA), y se desempeñó durante años como director general de Infinity Ward, la desarrolladora que dio origen al primer Call of Duty, videojuego que dio inicio a una de las sagas más vendidas y rentables en la historia del entretenimiento digital.

De acuerdo con información de las autoridades citados por NBC4, el accidente ocurrió alrededor de las 12:45 horas del domingo en un tramo montañoso de la Angeles Crest Highway, dentro de la zona de Altadena y las montañas de San Gabriel. Fue un choque de un solo vehículo que circulaba en dirección sur.

Según el informe de la California Highway Patrol (CHP), el automóvil se salió del camino, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió. El conductor quedó atrapado dentro del vehículo durante el fuego, mientras que el pasajero fue expulsado tras el impacto. El conductor murió en el lugar del accidente y el pasajero falleció más tarde en un hospital de la zona.

Las autoridades confirmaron que el vehículo involucrado era un Ferrari 296 GTS modelo 2026, automóvil deportivo de motor central, equipado con un sistema híbrido y un motor V6 biturbo capaz de generar más de 800 caballos de fuerza. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente ni la identidad del pasajero que también perdió la vida. No especificaron si Zampella era el conductor o el pasajero.

Recientemente, el desarrollador había asistido a la premiación The Game Awards, en donde el título de una saga bajo su supervisión, Battlefield 6, se llevo el premio al Mejor Diseño Sonoro.

Trayectoria de Vince Zampella en la industria de los videojuegos

Vince Zampella fue considerado una de las figuras más influyentes del desarrollo de videojuegos en las últimas dos décadas. Su nombre está estrechamente ligado al éxito de Call of Duty, franquicia que redefinió el género de los shooters en primera persona y que se convirtió en un fenómeno cultural y comercial a nivel mundial.

Tras su paso por Infinity Ward, Zampella cofundó Respawn Entertainment en 2010, estudio que rápidamente se ganó el reconocimiento de la industria por su enfoque creativo y técnico. En 2017, Electronic Arts adquirió Respawn, consolidando a Zampella como uno de los principales líderes creativos dentro de la compañía.

Bajo su dirección, Respawn lanzó títulos de alto impacto como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, videojuegos que lograron combinar éxito comercial con reconocimiento crítico. Además, Zampella también encabezó equipos internos de EA responsables de la franquicia Battlefield, otra de las sagas emblemáticas del género bélico.

A lo largo de su carrera, Vince Zampella fue reconocido no solo por su capacidad creativa, sino por su influencia en la evolución del negocio de los videojuegos, particularmente en el modelo de franquicias, juegos como servicio y experiencias multijugador de gran escala.

Medios estadounidenses reportaron que tanto EA como Respawn Entertainment fueron contactados para emitir comentarios oficiales, al igual que la familia de Zampella, aunque hasta el momento no se han dado a conocer posicionamientos públicos.