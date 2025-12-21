¿De qué murió James Ransone? Esto sabemos sobre el fallecimiento del actor de ‘It’

El actor James Ransone hizo una larga carrera en películas de terror (Foto: Ovidiu Hrubaru | Shutterstock).

Murió James Ransone, actor estadounidense de It: Capítulo 2 y The Wire. El deceso fue confirmado este fin de semana por autoridades del condado de Los Ángeles y por medios especializados en espectáculos.

Ransone fue hallado sin vida a los 46 años en una residencia de la ciudad de Los Ángeles. Tras una llamada, autoridades locales acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y elaborar el informe de investigación por la muerte del actor estadounidense. TMZ confirmó el deceso primero.

¿De qué murió James Ransone, actor de ‘The Wire’?

De acuerdo con el informe oficial del Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de muerte de James Ransone fue suicidio por ahorcamiento.

El deceso ocurrió el viernes 19 de diciembre, según precisaron las fuentes citadas por TMZ. Tras la intervención inicial de la policía, el caso fue clasificado como una muerte sin indicios de violencia externa, por lo que no se abrió una investigación criminal adicional.

Las autoridades médicas indicaron que la determinación sobre la causa y la manera de la muerte se realizó conforme a los protocolos forenses establecidos en el condado de Los Ángeles. Hasta el momento, no se han difundido más detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento.

James Ransone interpretó a Eddie adulto en la película 'It: capítulo 2'. (Foto: HBOMax Press/IAGemini)

Trayectoria de James Ransone en cine y televisión: ¿Qué hizo el actor de ‘It’ y ‘The Wire’?

James Ransone nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland. Durante su formación académica asistió al George Washington Carver Center for Arts and Technology y posteriormente estudió en la School of Visual Arts de Manhattan.

Su carrera actoral comenzó a inicios de la década de los 2000, con participaciones en series como Ed y Third Watch, además de su aparición en la película The American Astronaut (2001). En 2002 obtuvo mayor visibilidad tras coprotagonizar el drama Ken Park.

En 2003 fue seleccionado para interpretar a Chester ‘Ziggy’ Sobotka en la segunda temporada de la serie de HBO The Wire. A lo largo de 12 episodios, dio vida a un trabajador portuario involucrado en actividades criminales en el puerto de Baltimore. Su actuación fue ampliamente reconocida por la crítica y el personaje se consolidó como uno de los más recordados de la producción.

Posteriormente, formó parte de la miniserie Generation Kill, donde interpretó al cabo Josh Ray Person, producción basada en hechos reales y centrada en la guerra de Irak.

En el cine, Ransone desarrolló una filmografía diversa que incluyó tanto cine independiente como producciones comerciales. En 2015 participó en Tangerine, dirigida por Sean Baker.

En 2019 interpretó la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: Capítulo 2, donde compartió créditos con Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader.

James Ransone participó en el elenco de la película 'El teléfono negro'. (Foto: Kathy Hutchins | Shutterstock/amazonprimevideo)

Dentro del género de terror, también participó en Sinister, Sinister 2, The Black Phone y The Black Phone 2, estrenada en 2025. Otros títulos de su filmografía incluyen V/H/S/85, Small Engine Repair, Oldboy y Starlet, cinta por la que obtuvo el Film Independent Spirit Award.

En televisión, James Ransone continuó activo en producciones como Poker Face, SEAL Team, Bosch, The First y 50 States of Fright. Su carrera se extendió por más de dos décadas en cine y televisión.

De acuerdo con información difundida por Deadline, James Ransone estaba casado con Jamie McPhee y le sobrevive un hijo.