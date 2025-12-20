‘Ya es muchísimo’: Pati Chapoy critica a Fátima Bosch, Miss Universo, por bailar durante desfile en Tabasco

Pati Chapoy criticó a Fátima Bosch por bailar durante el desfile en Tabasco donde participó.

La visita de Fátima Bosch a Tabasco después de ganar Miss Universo 2025 no solo causó emoción a sus ‘paisanos’, también críticas contra la reina de belleza, y una de las que se unió fue la conductora Pati Chapoy.

Para la titular de Ventaneando, el hecho de que Fátima Bosch, Miss Universo, bailara sobre el carro alegórico en el que iba antes de que la bajaran, era una conducta inapropiada.

Además de Chapoy, sus compañeros panelistas en Ventaneando, como el conductor Pedro Sola, dieron su ‘humilde’ opinión sobre lo que ocurrió el pasado 14 de diciembre en el desfile donde participó Fátima Bosch, en su natal Tabasco.

¿Qué dijeron en ‘Ventaneando’ de Fátima Bosch?

En una reciente emisión de Ventaneando, los conductores abrieron un breve segmento en el que comentaron algunos videos que se hicieron virales en los que aparece Miss Universo 2025 bailando al ritmo de la música sobre un carro alegórico.

Sin embargo, personal de Miss Universo la tomó por la cintura y la cargó para moverla de lugar, situación que causó polémica por la forma en que actuaron las personas que estaban con Fátima y por el hecho de que Bosch Fernández bailara alegre, algo que comentaron en el programa.

Fátima Bosch participó en un desfile en Tabasco el pasado 14 de diciembre. (Foto: Cortesía Miss Universo)

“Ahí dijeron: ‘mejor, mamacita, te guardamos un rato porque ya es muchísimo’”, mencionó Pati Chapoy en su programa, opinión que secundó el reportero Ricardo Manjarrez, quien lazó críticas más severas contra Fátima.

“Yo creo que a ella se le olvida que es Miss Universo, no es la reina del carnaval; o sea, es Miss Universo (…) ya tienes ciertos protocolos”, expresó el reportero en una opinión que interrumpieron Pati Chapoy y Mónica Castañeda.

“Solo se puede ‘corto, corto, largo, largo’ (…) perrear no entra en el protocolo”, dijo esta última en alusión a la forma en que debe saludar la reina de belleza y el supuesto tipo de baile que hacía.

Pedro Sola se unió a las críticas, y aseguró que deberían existir protocolos para las Miss Universo en eventos públicos, pues todos los panelistas del programa coincidieron en que su forma de bailar no era ‘adecuada’.

“Por eso la bajaron, Pedro”, menciona Pati Chapoy. “Pues sí, está quedando mal”, remata Pedro Sola, e insisten en que la hija de Bernardo Bosch, relacionado con Pemex, estaba ‘perreando’ sobre el carro alegórico.

(VIDEO): Así fue el momento en que bajaron a Fátima Bosch del desfile en Tabasco

El domingo pasado, Fátima Bosch participó en un desfile de bienvenida en el que el pueblo tabasqueño recibió a la actual Miss Universo, originaria de Teapa, Tabasco, quien se mostró feliz de regresar a su tierra.

Arriba de un carro alegórico, la modelo saludaba a los asistentes y se movía al ritmo de la música, aunque hubo un momento que causó polémica y se viralizó en redes sociales.

En distintos videos, se observa como un hombre, que pertenece al staff de Miss Universo, se acerca con Fátima para decirle algo, pero ella sigue bailando. Segundos después, una mujer del mismo equipo la toma por la cintura y la carga para bajarla, lo que causó risas y confusión no solo a la gente, también a Bosch, quien seguía sonriendo y bailando.