Miss Universe Shop: Así es la marca del certamen de Raúl Rocha, con ‘productos oficiales’ de Fátima Bosch

En Miss Universe Shop venden productos de skincare y maquillaje, además de una playera edición limitada de Fátima Bosch.

Mal momento para la marca de Miss Universo: además de las polémicas por el triunfo de Fátima Bosch recientemente, Raúl Rocha admitió huachicoleo en medio de una investigación por presunto tráfico de armas, drogas y combustible.

Rocha Cantú es dueño de Miss Universo Organization (MUO), que a su vez posee una tienda oficial en la que ofrece productos de skincare, maquillaje y, recientemente, productos relacionados con la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo.

En este clima de atención sobre la organización del certamen de belleza, Miss Universe Shop aparece como un componente comercial bajo la marca del concurso, sin relación alguna con las polémicas que rodean a su propietario.

¿Qué es Miss Universe Shop?

El sitio de Miss Universe Shop es una tienda en línea asociada con la marca Miss Universo, en la que se venden artículos cosméticos, accesorios y productos promocionales con el logo del concurso.

Según la propia presentación del portal, sus productos están inspirados en las reinas de belleza, incluida la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, que ya tiene ‘mercancía oficial’.

Su misión es empoderar a las mujeres a través de los productos que ofrecen, diseñados especialmente para el cuidado de la piel y resaltar la belleza de sus consumidoras.

Productos en el catálogo de Miss Universe Shop: ¿Cómo son y cuánto cuestan?

En la tienda oficial de Miss Universo hay cuatro categorías principales, que a su vez ofrecen diferentes productos: skincare, maquillaje, moda y mercancía oficial del certamen de belleza, todas con el logo de MU.

Skincare

La sección principal de Miss Universe Shop ofrece productos para cuidar la piel, como protector solar, cremas y sérums.

Sus fórmulas están diseñadas especialmente por la cosmetóloga Olivia Quido-Co, directora ejecutiva y fundadora de O Skin Med Spa y Olivia Quido Clinical Skincare. “Ha dedicado más de 20 años a que las personas se sientan y luzcan radiantes”, asegura el sitio oficial de MUS.

Entre los desarrollos destacados de esta línea de productos para cuidar la piel se encuentran fórmulas con ‘tecnología de drones iluminadores’, que “distribuye cada ingrediente debajo de la superficie de la piel para un tratamiento a largo plazo de los problemas de luminosidad y pigmentación”.

También tiene un complejo patentado MU7C+ (Miss Universe Seven Continents Plus), con ingredientes originarios de cada continente del mundo, incluyendo a la Antártida y dividiendo América del Norte y América del Sur, que, mezclados, ofrecen bondades para evitar en envejecimiento prematuro de la piel. La línea completa de productos incluye:

Tónico facial : 35 dólares

: 35 dólares Crema hidratante iluminadora : 40 dólares

: 40 dólares Protector solar con FPS 50 : 40 dólares

: 40 dólares Sérum con oro de 24 quilates : 58 dólares

: 58 dólares Limpiador facial : 25 dólares

: 25 dólares Crema de noche : 55 dólares

: 55 dólares Mascarilla iluminadora : 75 dólares

: 75 dólares Crema para contorno de ojos : 62 dólares

: 62 dólares Limpiador exfoliante: 42 dólares.

Maquillaje

Si lo tuyo es el glamour y quieres lucir un maquillaje digno de Miss Universo, la tienda oficial del certamen ofrece productos como paletas de sombras, rímel y más.

Desde la paleta más colorida hasta los colores de labial más neutro son algunos de los ofertados en su página. En esta sección incluyen set de pestañas, cosmetiquera y un kit de brochas para maquillaje. La lista completa de la marca de maquillaje incluye:

Paletas de sombras de ojos : 84.99 dólares c/u

: 84.99 dólares c/u Paleta de contorno y rubor : 89.99 dólares

: 89.99 dólares Labial en barra (varios colores): 19 dólares

(varios colores): 19 dólares Brillo labial (Varios colores): 22 dólares

(Varios colores): 22 dólares Delineador de ojos : 18 dólares

: 18 dólares Máscara de pestañas: 24 dólares.

Moda: Ropa y accesorios

En la sección puedes encontrar trajes de baño como los que vemos en las pasarelas de Miss Universo: bikinis, trikinis y trajes completos son los tienen en el catálogo; en total cuentan con seis modelos, todos en distintos tonos de azul, cualquiera en 92.94 dólares.

Una bolsa amplia tipo tote bag en azul marino con el logo de la marca impreso en toda la superficie por 100 dólares es otro de los artículos de moda que ofertan, así como una bata de descanso blanca y dorada, en 105.

La playera oficial de Fátima Bosch en Miss Universo: ¿Cómo es y cuánto cuesta?

Además de trajes de baño y accesorios, en la sección de moda se vende una playera oficial inspirada en la mexicana Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo.

“Honra a Miss Universo 2025 con una camiseta que captura uno de los momentos más destacados del certamen de 2025 (…) esta pieza combina inspiración y estilo”, explica la página.

Se trata de una frase que dijo la tabasqueña durante el certamen, misma que ahora está plasmada en esta camiseta de cuello redondo, gris oscuro, con letras blancas y amarillas. La cita dice: “Espero que todas las mujeres en casa, sepan que ni importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona. Si eso les quita su dignidad, deben irse”. En el reverso lleva una estrella y la marca de Miss Universo.

Playera edición limitada de Miss Universo. (Foto: Miss Universe Shop)

Esta pieza de edición especial tiene un costo de 25 dólares (450 pesos aproximadamente), y hay en talla S, M y L.

Otros productos de Miss Universo Shop

Además de los artículos de belleza y moda, también ofrecen productos brandeados con el logo de Miss Universo, por si eres fan del certamen y buscas artículos de uso diario. Algunos de ellos son:

Tazas

Plumas

Cuadernos

Vasos

Gorras

Playeras

Sudaderas.

Las polémicas alrededor de Miss Universo

La última edición de Miss Universo ganó atención mediática gracias a las denuncias de manipulación de resultados y controversias dirigidas hacia su ganadora, Fátima Bosch, representante de México.

Omar Harfouch declaró en diversas ocasiones que Fátima Bosch no merece la corona de Miss Universo 2025. (Miss Universo Press / EFE / Gemini IA)

Esas controversias incluyeron acusaciones de Omar Harfouch, exjurado que señaló a Fátima como ‘falsa ganadora’, pues supuestamente fue favorecida; insinuaciones sobre vínculos empresariales entre el padre de Bosch y Raúl Rocha Cantú, así como reacciones públicas de Bosch defendiendo la legitimidad de su triunfo.

Paralelamente, Raúl Rocha enfrenta investigaciones relacionadas con supuestas actividades ilegales, incluyendo acusaciones de tráfico de combustibles, armas y drogas.