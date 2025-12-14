¡La reina está de regreso! Así fue la visita de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, a Tabasco

Miles de personas estuvieron en la visita de Fátima Bosch a Tabasco. (Foto: EFE/IAGemini)

Fátima Bosch regresó a México para visitar su tierra natal: Tabasco, donde miles de asistentes se dieron cita para ver a la ganadora de Miss Universo 2025.

El regreso de la reina a tierras mexicanas se da en medio de las polémicas a las que se enfrenta, especialmente por los señalamientos de fraude en el certamen de belleza por presuntos vínculos de su papá con Raúl Rocha Cantú.

Pero eso no importó para miles de asistentes que estuvieron ante la presencia de Fátima Bosch en su primer evento en México tras conseguir la corona de Miss Universo.

Fátima Bosch estuvo en Tabasco en su primer evento en México tras ganar la corona de Miss Universo 2025. (Foto: Cortesía Gobierno de Tabasco)

¿Cómo fue la visita de Fátima Bosch a Tabasco?

La actual Miss Universo compartió una foto en sus redes sociales de que estaba en casa, en Tabasco, el pasado 11 de diciembre.

Posteriormente, subió un video mientras estaba en el interior de una iglesia. En el post, ella le pedía “ayuda al CEO del Universo” en referencia a Dios, luego de los conflictos a los que se enfrenta la tabasqueña.

Pero pronto se llenó del cariño de su gente cuando miles de personas asistieron este domingo al Estadio Centenario 27 de Febrero, en Villahermosa, para participar en la verbena popular encabezada por la Miss Universo 2025, Fátima Bosch Fernández, en un evento que superó la capacidad del recinto.

Aunque el recinto fue cerrado al alcanzar su aforo máximo, decenas de asistentes brincaron las vallas de seguridad y burlaron los cercos colocados por las autoridades para ingresar al inmueble.

Incluso, se reportó que un joven resultó lesionado en una de sus manos tras desgarrarse con la malla metálica perimetral de más de dos metros de altura después de saltarla.

La mexicana Fátima Bosch fue ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Desde temprana hora, la reina de belleza encabezó un recorrido que inició en el malecón Carlos A. Madrazo y concluyó en la Fuente del Chorro, recorrido que realizó a bordo de un carro alegórico.

Posteriormente, Fátima Bosch se trasladó al Estadio Centenario, donde dirigió un mensaje a los asistentes y estuvo acompañada de su familia.

“Esta corona no es vanidad ni banalidad. Esta corona es para traer luz a los lugares donde ha habido obscuridad”, expresó ante la multitud, que coreó consignas como “¡Sí se pudo!”, declaró durante su presentación.

Se informó que el estadio se encontraba a su máxima capacidad, por lo que pidieron a las personas que aún intentaban ingresar permanecer en la explanada, sin embargo, continuaron con el ingreso.

Finalmente, llamó a empoderar a las nuevas generaciones, fomentar el liderazgo comunitario y mantener la autenticidad y los valores como la mayor fuente de fortaleza.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visita hospital infantil en Tabasco

Durante su paso por Tabasco, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, también estuvo en el Hospital del Niño, donde se atienden a menores de edad con diferentes enfermedades, como cáncer.

La tabasqueña compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, acompañadas de un mensaje con el cual recordó cuando empezó con su labor altruista.

“Esto no empezó con una corona, ni con una cámara, comenzó hace años, cuando tenía 14, como una actividad escolar que me iba a cambiar la vida para siempre (...) salí de ahí con la idea de acompañar (a los niños) y apoyarlos con todo lo que estuviera en mis manos”.