⁠Cronología de pleito entre Omar Harfouch y Fátima Bosch: De la renuncia a MU al ‘no es una ganadora legal’

Omar Harfouch declaró en diversas ocasiones que Fátima Bosch no merece la corona de Miss Universo 2025.

Este drama ‘no lo tiene ni Obama’. Días antes de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, el compositor libanés Omar Harfouch renunció a ser juez del certamen, y aseguró en varias ocasiones que la mexicana no merece ese título.

A dos semanas de darse a conocer a la ganadora de la corona de Miss Universo 2025, Harfouch sigue haciendo declaraciones en contra de Fátima Bosch, quien ya se defendió y asegura que su corona es legítima.

Harfouch también ‘cargó’ en varias ocasiones contra Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe Organization (MUO), mismo que defendió la tabasqueña recientemente. Sin embargo, el libanés ‘no suelta’ y sigue dando declaraciones sobre Bosch Fernández.

¿Qué pasó entre Omar Harfouch y Fátima Bosch?

Desde antes de la final de Miss Universo 2025, inició un conflicto con Omar Harfouch gracias a que el compositor, que formaba parte del jurado para esta edición del concurso de belleza, renunció.

A partir de entonces surgieron diversas declaraciones en las que, asegura, Fátima Bosch no debía ganar la corona, ya que había intereses económicos de por medio.

Omar Harfouch no quería que ganara Fátima Bosch. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

Renuncia de Omar Harfocuh a Miss Universo 2025

Un día después de la competencia preliminar de Miss Universo 2025, se anunció la renuncia de Omar Harfouch como juez del certamen, acusando de fraude a la organización.

“Fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba comprometido”, afirmó el pianista en un video compartido a través de redes sociales.

Esto porque, presuntamente, realizaron una reunión previa a la llegada de los jueces en la que se hizo una elección preliminar de 30 candidatas a conveniencia de los organizadores, por lo que incluso consideraba una demanda en la que solicitaría reparación de daños.

“He consultado oficialmente a uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para examinar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización de Miss Universe”, explicó.

La respuesta de Miss Universo tras acusaciones de fraude

Poco después de que se viralizaron las declaraciones de Harfouch, el comité de Miss Universo lanzó un comunicado en el que desmientes los señalamientos de fraude que hizo el pianista libanés.

No obstante, admitió que sí se hizo una reunión previa, pero fue relacionada con un programa llamado ‘Más allá de la corona’, con el que buscaban premiar a los mejores proyectos sociales presentados por las concursantes, y que “opera de forma totalmente independiente del certamen de Miss Universo y del jurado oficial”.

Omar Harfouch reacciona a coronación de Fátima Bosch en Miss Universo

Después del certamen en el que la mexicana Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025, de nueva cuenta Harfouch opinó al respecto, y aseguró que la tabasqueña no es merecedora de la corona.

Omar dijo tener pruebas de que el concurso estaba arreglado para que Fátima, hija de Bernardo Bosch Hernández (con puesto en Pemex) obtuviera la corona.

“Miss México es una falsa ganadora”, escribió Omar Harfouch, y aseguró que la decisión ya estaba tomada incluso antes de la competencia preliminar del pasado 19 de noviembre.

¿La razón? Supuestamente, Raúl Rocha tiene negocios con Bernardo Bosch, papá de Fátima, situación que llevó al empresario y dueño a, presuntamente, persuadir al libanés para votar a favor de Fátima.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, afirmó. No dio más detalles, pero dijo que “se sabrá toda la verdad” en mayo de 2026, cuando salga a la luz un documental de HBO en el que participó y dio su versión de lo que pasó en Miss Universo 2025.

Raúl Rocha Cantú se defiende de Omar Harfouch

Ahora fue el turno del empresario dueño de Casino Royale para defenderse de las declaraciones que hizo Harfouch, argumentando que se aprovechaba de la audiencia de Miss Universo para crear polémica y que su nombre se hiciera conocido.

“El músico, al que nadie conocía, resultó ser un oportunista, y cualquiera con buen juicio puede ver cómo una persona desconocida intentó aprovecharse de la fama de Miss Universo para ganar seguidores”, expresó Rocha Cantú.

Raúl Rocha Cantú reaccionó a las declaraciones de Omar Harfouch. (Foto: Miss Universe Press/AP)

También pidió a los seguidores del certamen que no lo siguieran, ya que presuntamente ‘fabricaba pruebas’ para acusar al concurso internacional de algo que no pasaba.

“Los oportunistas que se aprovechan de los demás no tienen cabida aquí, especialmente aquellos que fabrican imágenes con IA que dañan la reputación de otros solo para beneficiarse a sí mismos y alimentar su ego e inseguridad”.

Omar Harfouch pidió a Fátima Bosch que devuelva la corona de Miss Universo 2025

Días después de aquella confrontación, Harfouch ofreció una entrevista con el comunicador Javier Ceriani en donde aseguró que tuvo una conversación con la diseñadora de FABOFE para pedirle que devolviera la corona, ya que supuestamente su triunfo no fue legítimo.

“Ella no es una ganadora legal, y le pedí personalmente que devolviera la corona de Miss Universo, pero no quiere regresarla”, dijo.

Los intereses entre el papá de Fátima Bosch y Raúl Rocha estarían de por medio, según el pianista, lo cual afectaría no solo la reputación de la tabasqueña, también del certamen.

Omar Harfouch pidió la devolución de la corona que ganó Fátima Bosch. (Foto: Miss Universe Press/IA Gemini)

Fátima Bosch se defiende de las críticas

Harfouch no fue el único que criticó a Fátima por su triunfo en Miss Universo; en redes sociales se desató una ola de hate contra la modelo y hermana de Bernardo Bosch Fernández, quien se defendió con un video en su perfil de Instagram.

En este, asegura que su triunfo es cien por ciento fruto del esfuerzo que puso en el certamen, y pese a que muchos insistieron que renunciara a la corona, no piensa hacerlo.

“Hablo desde mi verdad y desde la misión que llevo en el corazón. Porque sí, soy Miss Universe, pero antes que eso soy Fátima Bosch Fernández, una mujer auténtica, valiente e imperfecta (…) Esto ya empezó y no pienso detenerlo y quiero hablarles desde un lugar muy personal, desde mi verdad“, aseguró.

Pianista ataca (otra vez) a Raúl Rocha

En la misma entrevista que ofreció a Javier Ceriani, Omar Harfouch desestimó las declaraciones de Rocha, y aseguró que nadie le creería gracias a su situación legal en México, donde está imputado por tráfico de armas, drogas y huachicol.

“Puede decir lo que quiera, la realidad es que de cualquier forma, quién va a creerle a un traficante para un cartel y a alguien dedicado a lavar dinero, entonces no me importa (lo que dijo)”.

Omar Harfouch, músico y exjurado de Miss Universo, respondió a las críticas de Raúl Rocha Cantú. (Foto: AP/AIGemini)

Contrario a la versión del despido, el pianista libanés dijo que se le despidió después de asegurar que el empresario mexicano cometía fraude al pedirle votar por Fátima para ganar el certamen, aunque ya había una elección previa.

“Fue de un fraude a otro, primero me enteré de lo que estaba tramando para Miss Universo y luego me enteró de sus problemas legales en México (…) La prueba de esto fue que no hubo selección por el jurado, fue otra entidad quien votó”, declaró.

Además, aseguró que Miss Costa de Marfil no ganó por decisión de Rocha, pues supuestamente no quería que Olivia Yacé, cuarta finalista y una de las favoritas para ganar Miss Universo 2025, se subiera en su jet privado.

“Él sabía (Rocha Cantú) que ella tiene visa, así lo decía siempre, pero ella no ganó la corona de Miss Universo porque es una mujer negra (…) Esta es la realidad porque me lo dijo en Dubai, ‘debemos elegir a alguien mejor porque volará conmigo en mi jet privado’, todo el año lo dijo”.

Omar Harfouch aseguró que la derrota de Olivia Yacé en Miss Universo fue orquestada por Rocha Cantú. (Foto: EFE/IA Gemini)

Fátima Bosch defiende a Raúl Rocha Cantú

Después de toda la polémica en contra de Raúl Rocha, Fátima Bosch defendió al presidente de MUO y, haciendo alusión a las declaraciones de Nawat Itsaragrisil y Omar Harfouch, pidió que no se le señalara sin pruebas.

“No se ha probado nada. Cuando alzas la voz es muy fácil, pero si no tienes pruebas y no tienes fundamentos, es mejor que no la alces”, aseguró la reina de belleza en una entrevista con Telemundo.