¡Regresa la reina! Fátima Bosch visita Tabasco tras ganar Miss Universo: Fecha, evento y más

Fátima Bosch regresa a México para un evento navideño tras su victoria en Miss Universo 2025. (Foto: EFE/IAGemini)

La reina está de regreso: Fátima Bosch visita Tabasco antes de que termine 2025, así lo confirmó Javier May, gobernador de la entidad.

Durante una conferencia de prensa de este 1 de diciembre, el funcionario público explicó que la ganadora de Miss Universo 2025 visita su tierra natal para un evento para participar en los festejos navideños en la entidad.

“Fátima Bosch, Miss Universo, visita el Edén para los festejos de fin de año en la Caravana Navideña, hay muchísimo para celebrar”, mencionó Javier May en una publicación de X.

¿Cuándo es la visita de Fátima Bosch a Tabasco?

El gobernador de Tabasco confirmó la visita de Fátima Bosch para la Caravana Navideña 2025, la cual ya estaba pactada para el 14 domingo 14 de diciembre en Villahermosa.

Esto con motivo de la feria Expo del Edén que se lleva a cabo del sábado 13 al sábado 20 de diciembre.

Además de la participación de la ganadora de Miss Universo 2025, en el evento se tienen confirmadas zonas de comida típica de Tabasco, programación cultural, concursos y espectáculos de diferentes tipos como las luces navideñas.

Dentro de las actividades para hacer en la Expo del Edén está la de patinar en una pista de hielo que se coloca en Parque Tabasco ‘Dora María‘.

Fátima Bosch comienza gira por diferentes sitios tras ganar Miss Universo 2025

Fátima Bosch comenzó su recorrido por diferentes ciudades tras conseguir la corona de Miss Universo 2025, certamen que se llevó a cabo desde Tailandia.

Su primera parada fue Nueva York, en Estados Unidos, donde mandó un mensaje a los migrantes latinoamericanos.

Bosch fue recibida por el cónsul Marcos Bucio Mujica, otros diplomáticos y líderes comunitarios. Una vez en el Consulado mexicano, ella aseguró que apoyar a los inmigrantes es una causa “por la que llevo tiempo trabajando” y también expresó su admiración por esta comunidad.

“Es un honor, un gusto estar aquí y saludar a todos nuestros hermanos inmigrantes y decirles que esta es una causa por la que ya llevo tiempo trabajando”, dijo la Miss Universo al dirigirse al grupo de mexicanos que la esperó en el lugar.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (EFE)

“Me gusta mucho apoyarlos porque creo que el coraje de dejar donde vives, a tu familia, lo que fuiste por reinventarte y buscar nuevas oportunidades merece todo nuestro apoyo y admiración, sobre todo que se haga más visual este tema en todas las plataformas”, dijo en su mensaje la cuarta ganadora mexicana de Miss Universo en la historia.

Fátima Bosch da discurso tras polémicas de Miss Universo

La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo está rodeada de polémicas como las protagonizadas por Raúl Rocha Cantú tras señalamiento de autoridades mexicanas por actividades delictivas como el robo y tráfico de combustible, así como tráfico de armas.

Sin embargo, la reina de belleza tabasqueña compartió un mensaje en su cuenta de Instagram luego de que se ‘ventilara’ todo lo que tenía detrás el empresario mexicano.

“Hoy quiero hablarles desde un lugar muy especial, ser Miss Universe no solo es una corona, también una misión, soy una mujer que aprendió a alzar la voz incluso cuando le piden silencio (...) Hoy mi misión es clara, convertirme en un ejemplo a seguir”.

Con información de EFE