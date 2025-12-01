Rodrigo Goytortua señala intimidación de Rocha Cantú: ‘Financia a la madre de mi hijo para escondérmelo’

Rodrigo Goytortua Ortega, exCEO de Miss Universo México, acusó de intimidaciones por medio de su hijo menor de edad por parte de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo y empresario dueño del 50% de la organización.

El exCEO de Miss Universo México habló de las empresas de Raúl Rocha, las cuales aseguró que tenían irregularidades: “aparentemente no tenían empleados, eran empresas de papel, con un espacio físico de oficinas vacío, fantasma; la fundación no tenía casos de éxito, no tenía nada”.

Asimismo, Goytortua anticipó la coronación de Fátima Bosh en Miss Universo México, lo cual calificó como un ‘regalo’: “Cinco días antes de que ganara Fátima Bosch se estaba grabando un documental de HBO donde me invitaron a participar. Ahí mostré las relaciones que tenía Raúl Rocha con el papá de Fátima, que a su vez tienen relaciones políticas bien posicionadas. Yo anuncié en ese momento que seguramente ganaría ella por los intereses de Raúl Rocha”.

Según el exCEO de Miss Universo México la victoria puede relacionarse con la relación de Rocha con el padre de la reina de belleza, Bernardo Bosch Hernández, quien tiene un cargo en Pemex como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017 según su perfil de LinkedIn. Actualmente, hay una investigación contra Raúl Rocha por tráfico de petróleo, drogas y armas.

¿Cómo fueron las supuestas intimidaciones de Raúl Rocha a Rodrigo Goytortua?

Goytortua era una persona cercana a Rocha Cantú y trabajaba con él. Según explicó, todo comenzó a raíz de que se volvieron públicos videos de conversaciones de los ejecutivos de Miss Universo, donde señalan que incluyeron a mujeres trans, casadas o mayores de 28 años pero únicamente como medida de marketing.

“Comienza una persecución en mi contra y contra mi familia. A mí se me amenaza de muerte. Raúl Rocha sabía que yo tenía un juicio por la guardia y custodia de mi hijo, que me lo habían escondido, y contacta a la madre de mi hijo para financiarla, para propiciar que me sigan ocultando a mi hijo”, relata en entrevista para el periodista Ciro Gómez Leyva y agrega que no sabe de su hijo por “posibles contactos con jueces”.

Pero la principal razón por la que el exCEO de Miss Universo revela lo que sabe sobre los negocios de Rocha Cantú, posible testigo protegido de la FGR, tiene relación con una supuesta intimidación, relacionada con su hijo.

“Lo que más me motiva es mi hijo que ha sido víctima de este señor, a través de instrumentalizar a mi hijo como forma de generar miedo en mí, terror psicológico en mí. Intimidarme derivado de que les afectó la filtración de los videos que se hizo en febrero de 2024”, expresó. “Para pelear por mi hijo debo hacer lo correcto, y yo creo que las autoridades mexicanas deben conocer esto”.

Según explica, tiene más de 5 años sin ver a su hijo: “Ni una llamada telefónica. He demostrado, mediante peritajes, que han alienado a mi hijo, mi salud mental, la madre nunca se ha presentado, hay órdenes (...) para que se le multe, órdenes de arresto y no se ha hecho absolutamente nada”.

Goytortua , sin embargo, aseguró que no lo señala como “culpable de nada” sino que únicamente iba a “poner sobre la mesa algo que, por su estructura, suena bastante sospechoso y que ya no sólo es de nivel nacional sino que trasciende a nivel internacional”.