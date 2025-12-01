‘Anuncié que ganaría Fátima Bosh por Raúl Rocha’: ExCEO de Miss Universo dice que corona fue ‘regalo’

La corona de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, sigue sumando polémicas tras la investigación contra Raúl Rocha, dueño del certamen señalado por presunto tráfico de combustible, drogas y armas.

Mientras el estatus de Raúl Rocha como supuesto testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en la incertidumbre, Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo México, comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que vio varias irregularidades durante su gestión y anticipó el triunfo de Fátima Bosch.

“Cinco días antes de que ganara Fátima Bosch se estaba grabando un documental de HBO donde me invitaron a participar. Ahí mostré las relaciones que tenía Raúl Rocha con el papá de Fátima, que a su vez tienen relaciones políticas bien posicionadas. Yo anuncié en ese momento que seguramente ganaría ella por los intereses de Raúl Rocha”, declaró el exdirectivo.

Goytortua considera que se trató de un intercambio de favores: “No se puede llamar comprar (la corona), fue una especie de regalo, de ‘tú me ayudas con esto, yo te compenso con esto’. Miss Universo es un esquema perfecto para hacer todo esto".

Raúl Rocha Cantú es dueño de Miss Universo México y del 50 por ciento de Miss Universo. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Rodrigo Goytortua señala irregularidades en Miss Universo

Rodrigo Goytortua Ortega detalló en entrevista con Gómez Leyva que trabajó con Rocha Cantú desde antes de que comprara el 50 por ciento de Miss Universo. Él le pidió generar un grupo de personas expertas en marketing y en la industria para operarlo; además de una propuesta creativa para sacar al certamen de esa “caja de los 90″.

Rocha Cantú también es dueño de Miss Universo México y fue propietario de Casino Royale, caso donde murieron 52 personas en un atentado, cuyas secuelas lo perseguían.

Así que Rodrigo, quien comenzó a trabajar con él en 2023, también tenía la misión de “limpiar su imagen”: “La imagen pública de Raúl era algo que le pegaba muchísimo y no solamente para lo de Miss Universo, sino para todos sus temas políticos. Tenía que acompañarlo a reuniones, meetings para tomar video y mostrarlo como una persona honorable, empresaria, cercana al poder”.

A su parecer, “todo el mundo tiene derecho a su imagen”, pero desconocía muchas cosas sobre el empresario regiomontano: “En ese momento yo no tenía conocimiento de todo lo que había de trasfondo de Raúl Rocha Cantú (...) Me dijo que también tenía su fundación, estaba ayudando personas, me pareció correcto”.

La mexicana Fátima Bosch (delante) reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 por la danesa Victoria Kjaer Theilvig (detrás), Miss Universo 2024, durante la 74.ª edición del certamen Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Rodrigo apunta que hubo situaciones extrañas: “Ya en el transcurso de mi trabajo me fui dando cuenta de todas las irregularidades, de todas las empresas que tenía: aparentemente no tenían empleados, eran empresas de papel, con un espacio físico de oficinas vacío, fantasma; la fundación no tenía casos de éxito, no tenía nada”.

En 2024, Goytortua Ortega demandó a Rocha ante el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México por despido injustificado y solicitó una compensación de un millón de pesos.

Papá de Fátima Bosch niega negocios con Rocha Cantú

Todo este embrollo comenzó cuando Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, aseguró que Raúl Rocha Cantú trató de incidir en la elección final porque sería “bueno para el negocio”. Según su versión, el empresario habría buscado favorecer a Fátima debido a supuestos vínculos comerciales con su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien trabaja en Pemex.

En medio de las acusaciones, comenzó a circular información sobre un contrato que la petrolera firmó con dos compañías: Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., esta última perteneciente al propietario de Miss Universo.

Pemex aclaró en un comunicado que esos convenios fueron resultado de una licitación pública celebrada en 2023 con duración de 11 meses y subrayó que, actualmente, “no existe ninguna relación contractual vigente” con Rocha Cantú ni con directivos vinculados al certamen de belleza.

Raúl Rocha Cantú, Presidente de Miss Universe, defendió a Fátima Bosch. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Rocha Cantú también fijó postura: afirmó que la adjudicación cumplió con los requisitos del proceso de licitación y que en aquel periodo no tenía contacto con la familia Bosch; incluso puntualizó que apenas los conoció hace un par de meses, ya en el contexto del concurso.

Bernardo Bosch Hernández, a su vez, se deslindó mediante una carta pública en la que negó cualquier sociedad o trato comercial: “Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”.