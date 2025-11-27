¿Qué sabemos de Grupo Virreyes, empresa en la mira de la FGR por vínculos con Raúl Rocha?

Reportes de inteligencia vincula a Raúl Rocha con la empresa Grupo Virreyes, presuntamente involucrada en el contrabando de combustible. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Shutterstock)

Raúl Rocha, propietario de los derechos de Miss Universo, está envuelto en una polémica por la imputación que enfrenta por narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible.

El caso de Rocha dio la vuelta al mundo luego de que miembros del certamen señalaron irregularidades, el presunto conflicto de interés por los vínculos entre las empresas del empresario y Petróleos Mexicanos, y las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cuál sería el papel de Grupo Virreyes en las presuntas actividades ilícitas de Raúl Rocha?

Una de las empresas que estaría bajo la mira de las autoridades mexicanas es Grupo Virreyes, por supuestos vínculos con Raúl Rocha y porque una de sus empresas, Mada Energy, operaba gasolineras en Tamaulipas con combustible que obtenían de pipas de origen desconocido y vendía el litro de gasolina regular a 19 pesos, cuando en el mercado el precio rondaba arriba de 21 pesos, reveló Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, en el texto “De distractor a bomba”.

Riva Palacio sostiene que los supuestos vínculos entre Raúl Rocha y Grupo Virreyes provienen de reportes de inteligencia, y que el caso del dueño de Miss Universo podría “volverse, como el de los marinos involucrados en el huachicol fiscal, en un asunto tan caliente que la presidenta (Claudia Sheinbaum) decida meter freno y pararlo en un nivel que no permita escalar a alturas que comprometan al régimen”.

Los nexos de Grupo Virreyes incluso llegarían a funcionarios públicos, según Riva Palacio, pues la compañía encabezada por Mario Giordano tendría relaciones con Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado; Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y altos funcionarios del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El columnista afirmó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó una orden de aprehensión contra 13 personas, pero una jueza del Estado de México la rechazó por carecer de competencia legal por territorio y por seguridad, porque los delitos se cometieron en Querétaro y Ciudad de México.

“La FEMDO llevó el caso a Querétaro, donde se abrió el 15 de noviembre la causa penal 495/2025, que es lo que se filtró a la prensa. En ella aparecen al menos ocho de las 13 personas imputadas en la causa penal inicial de agosto, en la que figuran la fiscal especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Mari Carmen Ramírez Rodríguez; el comandante de la FEMDO, Raúl Manrique Miranda, y una jueza federal, Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a San Juan del Río, en Querétaro”, señala Riva Palacio.