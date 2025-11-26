¡Tiene foto con Sandra Cuevas! ¿Quién es Jean-Marc Yacé, papá de finalista de Miss Universo en la política mexicana?

Las polémicas de Miss Universo continúan a pesar de que el certamen ya culminó: Tras la renuncia de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, se difundió que su papá Jean-Marc tiene relación con la política mexicana y hasta tiene su foto con Sandra Cuevas.

El funcionario público del país africano es alcalde de una región marfileña, en la cual se vio inmerso en escándalos luego de tomar el cargo al frente del Gobierno local.

Esto se retomó luego de que la participante de Miss Universo 2025 dejó su cargo presuntamente porque el certamen de belleza estaba ‘arreglado’ para que Fátima Bosch consiguiera la cuarta corona para México.

La hija de Jean-Marc es Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, quien quedó dentro del top 5 de Miss Universo 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

Él es Jean-Marc Yacé, papá de Olivia, representante de Costa de Marfil y finalista de Miss Universo 2025

Jean-Marc Yacé nació el 28 de mayo de 1961 en Costa de Marfil y dentro de su formación académica fue a Francia para estudiar Contabilidad, así como una especialización en telecomunicaciones.

En 1981, regresó a su país para enlistarse en el ejército y servir durante 16 años hasta que recibió el título Caballero de la Orden, posteriormente se unió al Partido Democrático de Costa de Marfil, de acuerdo con información compartida por la página del distrito de Cocody.

En 2013 se postuló para convertirse en concejal del Ayuntamiento de Cocody y es aquí donde comenzó su relación con la política mexicana, pues fue nombrado cónsul honorario de México en Costa de Marfil, cargo que tiene actualmente.

Esto se debió porque “desarrolló fructíferas relaciones comerciales entre Costa de Marfil y Latinoamérica, por ello fue una elección natural”, se lee en la página del gobierno marfileño.

El papá de la participante de Miss Universo 2025 visitó nuestro país y el momento fue ‘enmarcado’ por Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, que compartió una foto de su encuentro con Yacé.

Además de su faceta como funcionario público, es un empresario dedicado al sector marítimo con EOLIS, compañía que crea redes de comercio en diferentes países de África.

Desde su niñez practicó las artes marciales y llegó al máximo grado con el cinturón negro, además es Vicepresidente de la Federación Marfileña de Taekwondo.

El mandato de Jean-Marc Yacé al frente de la comunidad de Cocoy no está exento de polémicas, pues en 2023, un año después de tomar el cargo público, informó que heredó una deuda de 9 millones de francos (alrededor de 2 millones 920 mil pesos), a pesar de que el Gobierno anterior compartió documentos en los cuales se esclareció que la deuda era de 2 millones de francos (aproximadamente 650 mil pesos).

Estos 7 millones de francos no fueron esclarecidos hasta el momento se desconoce dónde está el monto de dinero, de acuerdo con medios locales como el Afrique Sur.

¿Qué pasó con Olivia Yacé y por qué renunció a su título como Miss Universo África?

Olivia Yacé es la protagonista de otra polémica en Miss Universo 2025 luego de que renunció a su título como Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier vínculo con la organización.

Esto tras la victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza, mismo en el que Yacé era una de las favoritas para ganar.

Entre sus razones fueron que debía mantenerse fiel a sus valores, principalmente a los de respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades.

Olivia Yacé renuncia a su corona como Miss África y Oceanía tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. (Foto: EFE).

Las razones de por qué Olivia no recibió la corona de Miss Universo las compartió Raúl Rocha Cantú, director de MU.

“Costa de Marfil necesita, entren a Google, todos tienen celular y busquen: ‘¿Cuántos países le piden VISA a Costa de Marfil para entrar?’ 175, ¿qué? Sí 175 Entonces, iba a ser la Miss Universo que se la pase un año en el departamento, porque uno: el costo que representa el trámite de visa con abogados y dos, con una de ellas se requieren 6 meses de anticipación y ya se fue el año", contó en una entrevista para Adela Micha.