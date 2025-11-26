Giran orden de aprehensión contra Jakkaphong Jakrajutatip, socia de Raúl Rocha en Miss Universo

Y la corona de Miss Universo 2025 es para... ¡La polémica! Raúl Rocha y Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, dueños del certamen internacional ganado por la mexicana Fátima Bosch, están en delicados problemas legales.

En México, Raúl Rocha fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en tráfico de armas, drogas y combustibles según documentos citados por Reforma; mientras tanto, en Tailandia, Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip está por ser detenida.

¿De qué acusan a la dueña de Miss Universo, socia de Raúl Rocha?

Un tribunal en Tailandia informó este miércoles que ha emitido una orden de arresto para una copropietaria de la Organización Miss Universo en relación con un caso de fraude.

Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip fue acusada de fraude y luego liberada bajo fianza en 2023. No se presentó como se requería en un tribunal de Bangkok el martes. Dado que no notificó al tribunal sobre su ausencia, se consideró que existía riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok. El tribunal reprogramó la audiencia para el 26 de diciembre.

Raúl Rocha fue imputado por la FGR. (Foto: Cuartoscuro.com).

Según el comunicado del tribunal, Jakkaphong y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandados por presuntamente defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos de la empresa en 2023.

Raweewat afirma que la inversión le causó una pérdida de 30 millones de baht (930.362 dólares).

JKN, con problemas financieros, incumplió los pagos a los inversores a partir de 2023 y comenzó procedimientos de rehabilitación de deuda con el Tribunal Central de Quiebras en 2024. La empresa dice que tiene deudas que suman aproximadamente 3,000 millones de baht (93 millones de dólares).

Raúl Rocha compró el 50% de Miss Universo

JKN adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022, por 20 millones de dólares. En 2024, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

Miss Universo ha tenido varios escándalos en su edición 74. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

De acuerdo con Bloomberg, la empresa de Raúl Rocha Cantú — dueño también de los derechos de Miss Universo México — concretó la transacción por 16 millones de dólares.

Jakkaphong renunció a todos los cargos de la empresa en junio después de ser acusada por la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia de falsificar los estados financieros de la compañía en 2023. Ella sigue siendo su mayor accionista.

¿Dónde está la dueña de Miss Universo?

El paradero de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip sigue siendo incierto. No se presentó en la 74ª competencia de Miss Universo, que se celebró en Bangkok a principios de este mes.

El lunes, JKN negó los rumores de que Jakkaphong había liquidado los activos de la empresa y había huido del país, pero no ha habido una reacción inmediata respecto a la orden de arresto. No se pudo contactar con ella para comentarios.

Jakkaphong es una celebridad bien conocida en Tailandia que ha protagonizado programas de telerrealidad y es abierta sobre su identidad como mujer trans.

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, defendió a Fátima Bosch varias veces. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Las polémicas de Miss Universo 2025

La competencia de este año estuvo marcada por varios problemas, incluyendo insultos de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, a Fátima Bosch, quien fue coronada Miss Universo 2025 el 19 de noviembre.

Además, tres personas se retiraron del jurado de Miss Universo, uno de ellos (Omar Harfouch) llamó a Fátima Bosch “falsa ganadora” y sugirió que había un elemento de manipulación en el concurso presuntamente por negocios entre el papá de Fátima Bosch y Raúl Rocha, lo cual ha sido negado por ambos.

Los cargos públicos de la familia de Fátima Bosch también se vieron involucrados: su papá Bernardo Bosch Hernández trabaja en Pemex desde hace 27 años y su tía es Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Por separado, la policía tailandesa investigó acusaciones de que la publicidad del evento incluía promoción ilegal de casinos en línea.