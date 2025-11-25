Fátima Bosch reacciona a críticas: ‘He recibido deseos de muerte, ningún ataque hará que me arrodille’

En el marco del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se pronuncia en redes sociales tras los múltiples ataques que recibe en redes sociales por ganar el certamen.

A casi una cena de la coronación de Miss Universo 2025, la polémica no cesa. Diversas personas, como el exjurado Omar Harfouch, señaló presunto fraude, y la renuncia de Costa de Marfil a su título como Miss Universo África y Oceanía, avivó el fuego.

Ahora, es la misma Fátima Bosch quien alza la voz y se defiende de todos los ataques, críticas y hasta amenazas que recibe a través de redes sociales.

Fátima Bosch denuncia violencia digital tras ganar Miss Universo

En sus historias de Instagram, la Miss Universo mexicana compartió collages con capturas de pantalla de algunos mensajes y respuestas que le llegan a sus historias, tanto en inglés como en español.

Desde comentarios de que supuestamente compró la corona de Miss Universo hasta deseos de muerte son algunos de los escritos que le llegan a diario desde la final del certamen de belleza.

En Instagram, le llegan diversos mensajes de odio a Fátima Bosch. (Foto: Capturas de pantalla Instagram @fatimaboschfdz)

“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima, y esto no me derrumba (…) aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, expresa Bosch Fernández.

25N: Fátima Bosch alza la voz contra la violencia a la mujer

Compartir los mensajes que le llegan tiene una intención: visibilizar la violencia que existe en redes sociales, misma que viven a diario miles de mujeres en el mundo.

“Quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad. Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”, asegura.

Además, quiere enviar un mensaje de unión e invitación a que, aquellas mujeres víctimas de violencia, no se queden calladas. “Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”.

Fátima Bosch denuncia ataques en redes socialkes. (Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Pero su mensaje no lo dice desde su posición de Miss Universo, sino como cualquier otra mujer que siente hartazgo por la violencia de la sociedad que ataca con desconocimiento y con el propósito de intimidar o herir.

“Quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se compromete a defender a las mujeres y promover una vida libre de violencia

“A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”, asevera.

El título de Miss Universo 2025 que recibió el pasado 21 de noviembre (jueves 20 aquí en México) lo usará con el mismo compromiso que trabajó para hacerse acreedora de él, aunque admite que no será algo fácil. Se mantendrá firme frente al odio con el fin de abrir camino para miles más.

Fátima Bosch representó a México en Miss Universo 2025 y ganó. (EFE / Miss Universe Press)

“Una corona no solo simboliza belleza: simboliza responsabilidad y quien convierte su frustración en violencia, no está opinando: está dañando, está perpetuando un problema mundial que ya no vamos a tolerar. No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar”.

En redes sociales, existe una especie de ‘campaña de odio’, donde diversos usuarios cuestionan la legitimidad del triunfo de Fátima Bosch, mientras otros la defienden por el mensaje de empoderamiento femenino que mostró desde el inicio del concurso.