Historias del 8M en México: Hijas desaparecidas, feminicidios impunes y mujeres en resistencia

En este 8M, mujeres activistas, policías, defensoras, licenciadas y feministas de diferentes estados del país, todas con una historia distinta, expresan que significa para ellas el Día Internacional de la Mujer y las razones por las cuales decidieron salir a las calles a manifestarse.

Madres que buscan a sus hijas desaparecidas, familiares que exigen justicia por los feminicidios y aquellas que buscan reivindicar los derechos que, en pleno 2025, aún se les debe a las mujeres. Estas son sus historias.

Estado de México

Por Ricardo Guadarrama/Corresponsal

María de Lourdes García Arizmendi, originaria de Chimalhuacán, en la zona oriente del Estado de México, sostiene que no descansará hasta encontrar a su hija Norma Dianey García García, quien hace siete años desapareció en el trayecto a su trabajo, en Ciudad Nezahualcóyotl.

Lo único que sabe la madre de familia, es que el 15 de enero de 2018, la joven empleada de un Coppel iba con un compañero de trabajo, quien escuchó que Dianey le comentó a una persona por teléfono que estaba por llegar a una base de taxis, “¡para mi, mi hija vive!“, exclamó.

En su búsqueda, la originaria de Chimalhuacán ha ido a los servicios forenses de Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, Baja California, así como a Querétaro, Nuevo León, Monterrey, Tlaxcala y Veracruz, sin obtener resultados.

Acusa siete años de impunidad y, aún cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ofrece 300 mil pesos a quien dé informes de la joven, no se ha logrado dar con su paradero.

¡No me voy a parar hasta encontrarla, he dicho que hasta que no tenga el cuerpo de mi hija!, abundó entre sollozos la señora María de Lourdes. En el centro de la capital mexiquense, decenas de familias y amigos, exigieron a gritos frente a Palacio de gobierno, sean encontradas sus hijas, hermanas o sobrinas desaparecidas.

En cartulinas mostraron su hartazgo por los feminicidios cometidos y repudio a la impunidad que impera en los casos de violencia contra las mujeres.

(Mireya Novo)

San Luis Potosí

Por Patricia Azuara/Corresponsal

En agosto del 2012, Edith Pérez Rodríguez perdió contacto con sus hijos. Cruzaban Tamaulipas y se dirigían a territorio potosino luego de un viaje a Houston, Texas; a la altura de El Mante, fue la última vez que habló con ellos. Jamás volvió a saber nada más.

Ese mismo año, la madre buscadora y defensora de los derechos humanos burló los fuertes dispositivos de seguridad y exigió al ex presidente Felipe Calderón repuestas sobre el lamentable caso. El panista se encontraba en una gira en el municipio de Tamuín.

Desde entonces, Edith ha navegado contra corriente en su lucha incansable por dar con el paradero de sus hijos y otros familiares que viajaban aquel agosto y de quienes tampoco se volvió a saber nada.

Edith avanza con la fe y esperanza intacta y muestra constantemente los rostros de Alexis y José Arturo Domínguez Pérez, sus hijos de entonces 16 y 20 años; su sobrina Milynali Piña Pérez, de 13; su sobrino Aldo Pérez Salazar, de 20; y su hermano, Ignacio Pérez Rodríguez, de 54 años.

Edith es una madre que retrata la tenacidad y fortaleza de las mujeres que tienen la férrea convicción de hacer justicia por las y los desaparecidos de San Luis Potosí, a través de su asociación civil “Voz y Dignidad por los Nuestros”.

Saca fuerzas de donde sea y sale a excavar, buscar, preguntar, exigir, aunque con ello se ponga en riesgo su vida misma.

Desde 2012, Edith Pérez Rodríguez busca a sus hijos Alexis y José Arturo Domínguez Pérez, a sus sobrinos y a su hermano, desaparecidos en San Luis Potosí.

Michoacán

Por Arturo Estrada/Corresponsal

Las mujeres el 8 de marzo salen a las calles a expresar su sentir a “salir de las sombras” a alzar la voz y decir que también se han empoderado en temas jurídicos, desesperadas por ser consideradas objetos sensuales, amas de sin valor o de plano ignorar sus decisiones.

Ello llevó a un punto de quiebre en el que decidieron cambiar el rumbo y ser punta de lanza, para que hoy se puedan expresar y sobre todo, ser reconocidas, consideró la licenciada en Derecho Dulce María Colín Ojeda.

La mujer se ha preparado en el ámbito jurídico con el propósito de visibilizar el sesgo que existe en las normas y la sociedad, para poder vivir libres y sin miedo a ser abusadas sexualmente, asesinadas, o denigradas por la forma de vestir, pensar o actuar.

“Nos empoderamos” no solo para que se nos reconozcan derechos, sino también para que nos deleguen responsabilidades, señaló para que nos permitan ascender en nuestros trabajo conforme a la capacidad y conocimiento que demostramos, que podamos ejercer puestos de mando, de elección popular o de “importancia” por nuestros desempeños y habilidades y no simplemente relegarnos a trabajos que socialmente se consideran correctos para mujeres.

“Con las marchas salimos, nos expresamos, nos apoyamos, nos respaldamos, nos miramos pero el 8M, siempre nos empodera a no rendirnos”, apuntó.

Tabasco

Por M. Albert Hernández/Corresponsal

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) lamentó que la violencia contra las mujeres continúe en ascenso en la entidad, con al menos seis feminicidios registrados en lo que va del año, siendo el más reciente el de Silvia Candelaria en Cárdenas, que a pesar de haber denunciado la violencia que vivía con su pareja, fue asesinada a golpes por él.

Suilma Velázquez Velázquez, directora del organismo, destacó que, pese a décadas de lucha por la igualdad, las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación y violencia en diversas formas, principalmente la familiar, feminicida y sexual.

En este sentido, criticó la desaparición del Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que fueron fusionadas en la Secretaría de la Mujer, cuya actuación —aseguró— ha sido insuficiente.

La activista subrayó que en 2024 se registraron 28 feminicidios y 69 homicidios dolosos de mujeres en Tabasco, cifras que reflejan la falta de atención efectiva por parte de las autoridades. “A diario vemos feminicidios, violaciones sexuales y miles de casos de violencia familiar, mientras las instituciones creadas para proteger a las mujeres solo aparecen en fechas conmemorativas”, agregó.

“Esperamos que el gobierno actúe, no solo con propaganda e idealismos, sino con hechos concretos que erradiquen la violencia de manera definitiva”.

Estas exigencias se replicaron durante las tres marchas que colectivos feministas realizaron este sábado en Villahermosa de forma separatista e incluyente. Durante las movilizaciones se exhibieron pancartas y lonas de presuntos agresores y se pidió justicia por las desaparecidas y las víctimas de feminicidio.

(José Betanzos Zárate )

Chihuahua

Por Hugo Hernández/Corresponsal

A dos años de presentar denuncias por acoso laboral, no hay ningún avance, continúa la impunidad, no se respetan las medidas cautelares y sus violentadores siguen trabajando. Esa es la lamentable situación que toca vivir a la agente con 15 años de trayectoria en la Subsecretaría de Movilidad, Gabriela R. en este día 8M.

Los superiores de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la citada subsecretaría protegen a sus violentadores César Alejandro Vargas y Víctor Hugo Sosa Cázares, ya que las medidas cautelares aplicadas por Asuntos Internos de no acercarse a la agente afectada no fueron cumplidas.

El agresor principal César Alejandro Vargas tenía contacto permanente, y hasta en ocasiones a solas, con la agente vulnerada al momento de ir a recoger su talón de boletas. Del agresor secundario, Víctor Hugo Sosa ya se realizaron audiencias en el Órgano Interno de Control, pero no hay sentencia.

Ambos funcionarios Vargas y Sosa son protegidos por sus superiores, pero especialmente Sosa Cázares ya que su hermano Jesús Isidro es muy cercano al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, y por esa razón se le levantaron medidas cautelares.

Ya son dos años de impunidad, son muchas denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión de Atención a Víctimas, Instituto Chihuahuense de la Mujer, Órgano Interno de Control, y no hay avances serios, mientras sus violentadores siguen laborando y recibiendo estímulos salarios de nivel jefatura en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Hizo un llamado a la Gobernadora María Eugenia Campos a prestar atención a este y a muchos casos de víctimas de acoso laboral en el servicio público estatal: “Tengo dos años en esta lucha y la impunidad no se termina, ninguna dependencia realiza su trabajo. Mis violentadores siguen trabajando. Oiga bien, son dos años”.

Baja California Sur

Por Gilberto Santisteban/Corresponsal

Iris Manríquez encabeza la búsqueda de personas en Baja California Sur. Su causa la llevó a estudiar Derecho y hoy en día es la asesora jurídica de este colectivo que representa y une a cientos de familias.

Iris Manríquez es hoy por hoy una de las figuras más importantes y trascedentes en materia de búsqueda de personas desaparecidas en Baja California Sur.

Desde que su hermana, Elvira Manríquez, desapareció en 2017, emprendió una lucha para encontrarla, iniciativa que la llevó a coincidir y organizar a cientos de familias que están buscando a sus seres queridos.

Con más de 700 personas desaparecidas en la entidad, Iris fue una de las fundadores del colectivo Búsqueda x La Paz, que es actualmente el estandarte clave mediante el cual se localizan fosas y osamentas en territorio sudcaliforniano.

“Que ellos (autoridades) entiendan el dolor que están pasando las madres, el poder estar presente en los procedimientos de una localización, antes no nos dejaban cuando somos nosotras quienes nos localizamos”, expresó.

Para este sábado, colectivas de diversas ciudades de Baja California Sur han convocado a manifestaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se espera que por la tarde-noche de hoy, las calles de La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas y Santa Rosalía se tiñan de morado y pañuelos verdes.

Desde la desaparición de su hermana en 2017, Iris Manríquez emprendió una lucha para encontrarla. Hoy encabeza la búsqueda de personas en BCS.

Baja California

Por Crisstian Villicaña/Corresponsal

“La violencia machista sigue presente”, señala la diputada del Congreso del Estado de Baja California Michel Sánchez Allende tras ser víctima de violencia digital y amenazas en contra de su persona y familia.

Un sujeto de nombre Eduardo intimidó a la congresista a través de mensajes relacionados con la conmemoración del Día de la Mujer, indicando que de llegar a realizarse grafiti u otro tipo de expresión durante el 8M le pondría una pistola en la cabeza a ella y sus seres queridos.

“Es preocupante saber las ideas y creencias que tienen y en lo que se pueden convertir. Increíble que no le parezca mal: amenazar. No estamos pidiendo un favor, es nuestro derecho. Respeto.”, compartió Sánchez Allende.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, condenó enérgicamente el hecho, haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen y sancionen al responsable.

“La violencia digital no puede ser normalizada; es una forma de agresión que busca silenciar voces y limitar la participación de las mujeres en espacios públicos”, manifestó Del Pilar.

Durango

Martha Casas/Corresponsal

En el 8M, Durango presenta rezagos y las autoridades reconocen que no ha habido un avance significativo en la violencia de género; este año se registró un grave intento de feminicidio y uno consumado; en contra parte, en este marco en el Congreso del Estado arde la lucha por la legalización y despenalización del aborto.

De acuerdo a la activista Julieta Hernández Camargo, presidenta de “Sí hay mujeres en Durango”, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de cualquier tipo. Sin olvidar que 16 municipios del Estado están en alerta de violencia de género desde 2018, debido a una condición grave en violencia sexual y familiar, principalmente.

De las 33 observaciones que se hicieron hace 7 años, solo se ha cumplido una. En ese tiempo la violencia ha aumentado un 36% en el delito de abusos sexuales; en números, las violaciones se dan a razón 22.5 por mes y violencia familiar 417 por mes.

La Fiscal General del Estado, Sonia de la Garza Fragoso reconoció que no se tiene un avance significativo; resaltó que las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar; se sigue trabajando en prevención y los feminicidios que se han registrado no han quedado impunes.

La marcha 8M, el corazón de la ciudad se tiñe de sangre. Este sábado previo a la marcha 8M, la Plaza de Armas de la ciudad se tiñó de rojo; las fuentes emulan la sangre de las duranguenses que han sido víctimas de feminicidio, en el piso de la plaza, en medio de ríos de sangre se colocaron los nombres y las fichas de búsqueda de las mujeres que fueron asesinadas.