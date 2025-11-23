Raúl Rocha ahora ‘borra’ a Omar Harfouch, crítico de Fátima Bosch: ‘Oportunista, músico que nadie conocía’

El triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025 se desarrolló entre polémicas: primero por el enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés que la insultó públicamente; y después por las declaraciones del exjurado Omar Harfouch, pianista que la calificó como una “falsa ganadora” y exigió su renuncia.

Ante estos ataques, el empresario mexicano Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, salió nuevamente en defensa de Bosch.

Días después de manifestar su “gran indignación y repudio” por el comportamiento de Nawat —y de advertir que su participación sería “limitada o nula”—, ahora solicitó a las personas borrar a Harfouch de sus redes sociales.

La mexicana Fátima Bosch (delante) reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 por la danesa Victoria Kjaer Theilvig (detrás), Miss Universo 2024, durante la 74.ª edición del certamen Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Raúl Rocha llama ‘oportunista’ a Omar Harfouch

Rocha, expropietario de Casino Royale, publicó un extenso mensaje en Instagram: “La única verdad que se mantiene es que ningún juez renunció. El músico, al que nadie conocía, resultó ser un oportunista, y cualquiera con buen juicio puede ver cómo una persona desconocida intentó aprovecharse de la fama de Miss Universo para ganar seguidores”.

El dueño del 50% de Miss Universo expresó que siente “lástima y compasión” por esa persona en quien depositó su confianza: “ni siquiera podía mirarme a los ojos porque siempre se esconde detrás de gafas oscuras, incluso por la noche”.

Asimismo, mencionó que alista acciones legales e hizo una petición: “Animo a todo el mundo a que lo elimine de sus redes sociales y muestre al mundo que los oportunistas que se aprovechan de los demás no tienen cabida aquí, especialmente aquellos que fabrican imágenes con IA que dañan la reputación de otros solo para beneficiarse a sí mismos y alimentar su ego e inseguridad".

Miss México, Fatima Bosch (derecha), y Miss Tailandia, Praveenar Singh, se toman de la mano mientras esperan el anuncio de la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

Las acusaciones de Omar Harfouch y su supuesta renuncia al jurado de Miss Universo 2025

Antes de la coronación, Omar Harfouch anunció su renuncia como juez de Miss Universo 2025, según un comunicado publicado en su Instagram, donde aseguró que existió una “votación secreta” para elegir a las 30 clasificadas sin participación del jurado oficial.

El músico también consultó a un despacho legal en Nueva York para estudiar una posible denuncia contra la Organización Miss Universo por presuntos actos que incluyen fraude, abuso de poder, engaño, incumplimiento de contrato y daños reputacionales.

Tras la final de Miss Universo, Harfouch volvió a pronunciarse en Instagram, donde calificó a Bosch como “una miss universo de mentira” y vinculó el resultado al supuesto vínculo empresarial entre Rocha y Bernardo Bosch, papá de Fátima y funcionario de Pemex. No presentó pruebas para sostener esa afirmación.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, dijo el músico en redes sociales.

Las otras renuncias de jurados de Miss Universo 2025

Además de Harfouch, el exfutbolista Claude Makélélé también anunció que no participaría en Miss Universo 2025, sin entrar en detalles. El escultor brasileño Romero Britto, confirmado como juez, tampoco asistió a la gala final y no se dieron explicaciones sobre su ausencia.

En su mensaje, Rocha mencionó que no dimitieron: “En cuanto a los otros dos jueces, a quienes respeto, quiero destacar que ellos no renunciaron. Solo Dios, ellos y yo lo sabemos. Prefiero no dar más detalles por respeto a ellos y a la organización. Todo el circo que rodeó su supuesta renuncia fue creado falsamente, una vez más, por el pseudomúsico para su propio beneficio, sabiendo que, con su pobre y limitada carrera, de otra manera no recibiría la atención de los medios”.

Raúl Rocha Cantú, Presidente de Miss Universe, defendió a Fátima Bosch. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Rocha insistió en que Miss Universo es una organización privada sin financiamiento público y que todos los gastos de jueces y concursantes durante las tres semanas de actividades corren a cargo de la MUO. También sostuvo que “nada detendrá” el crecimiento del certamen y aseguró que esperan romper récords en las próximas ediciones.

En la polémica se vio involucrado incluso Pemex, ya que en febrero de 2023 otorgó un contrato por 745.6 millones de pesos a dos empresas que participaron en conjunto en una licitación, una era de Raúl Rocha Cantú.

Este domingo, Pemex emitió un comunicado para aclarar que el contrato fue por 11 meses y que actualmente no existe relación contractual vigente.

En la misma tarjeta informativa, la petrolera añadió que no tiene injerencia con los directivos del certamen Miss Universo y que la publicación donde felicitó a Fátima Bosch Fernández se hizo únicamente “en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

Fátima Bosch era una de las favoritas en Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

¿Quiénes fueron parte del jurado de Miss Universo 2025?

La selección estuvo a cargo de:

Louie Heredia, cantante originario de Filipinas.

Minnie Baloyi, especialista en relaciones internacionales, filántropa y profesional de medios nacida en Zimbabue.

Sharon Fonseca, modelo, actriz y emprendedora de moda de Venezuela.

Natalie Glebova, Miss Universo 2005, representante de Rusia.

La mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020 y activista en temas de derechos de las mujeres.

y activista en temas de derechos de las mujeres. Saina Nehwal, deportista india, campeona de bádminton y medallista olímpica.

Ismael Cala, escritor cubano y consultor en inteligencia emocional.

Chalida, Miss Tailandia 1998, además de actriz y especialista en salud antienvejecimiento.

