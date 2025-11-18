Con diamantes y perlas del mar del sur: ¿Cómo es la corona de Miss Universo 2025 y cuánto cuesta?

El principal atractivo de la corona de Miss Universo son las perlas, ya que son consideradas una gema nacional de Filipinas. (Foto: Unsplash/ Miss Universo)

Mientras la mexicana Fátima Bosch se posiciona como una de las favoritas para ganar Miss Universo 2025, el certamen de belleza se acerca la recta final y la corona con la que se reconocerá el triunfo de la ganadora ya se presentó.

Se trata de una tiara que lleva el nombre de The Lumière de l’Infini, que significa luz del infinito. Una joya que cuenta con elementos muy especiales como las perlas del mar del sur y que brillará junto a la ganadora de Miss Universe 2025.

“Tras la corona hay un majestuoso homenaje a la vida y a sus elementos universales”, explica Jewelmer, la casa de alta joyería que se encargó de la elaboración de la corona de Miss Universo.

¿Cómo es la corona de Miss Universo 2025?

The Lumière de l’Infini es la primera corona hecha para Miss Universo por Filipinas y cuenta con una serie de elementos que no solo resaltan la belleza de la naturaleza, sino que exaltan una de las gemas nacionales del país: las perlas del mar del sur.

Estas son sumamente especiales, ya que las que se utilizaron para la corona de Miss Universo son doradas, las cuales son las más brillantes y con el color más extraño del mundo. Estas fueron cultivadas a lo largo de 5 años.

La primera vez que se utilizó esta corona fue en 2024. (Foto: Captura de pantalla)

Otro de los elementos con los cuales cuenta son delicados hilos hechos con oro y diamantes que terminan de decorar la tiara, la cual fue hecha por maestros artesanos filipinos.

Cada uno de los detalles de la corona es especial, ya que las perlas doradas representan la Tierra irradiando belleza, mientras que los hilos de diamantes y oro evocan la espuma del mar al llegar a la orilla y la brisa que acaricia las olas, explica el sitio web de la joyería. “Es un majestuoso homenaje a la vida y sus elementos universales”, afirman.

¿Cuál es el costo de la corona de Miss Universo?

En un reportaje presentado por Imagen Televisión explicaron que el costo de la corona es de aproximadamente 5 millones de dólares, los cuales son equivalentes a 91 millones 715 mil 400 pesos, de acuerdo con el valor de cambio actual.

El precio es debido a los materiales con los cuales está hecha la corona. Cabe señalar que el certamen de belleza de 2025 no es el primero en el que se utiliza la tiara hecha por la casa de alta joyería Jewelmer.

La corona de Miss Universo 2025 está valuada en 5 millones de dólares. (Foto: Captura de pantalla)

Pues la presentación de la corona se hizo durante el año pasado y fue usada para coronar a la ganadora de Miss Universo 2024, la actual reina de belleza Victoria Kjær, quien pasará esta joya la nueva triunfadora.

¿Quién está detrás del diseño de la corona de Miss Universo?

Jewelmer es una joyería que se fundó en 1979 por un cultivador de perlas francés y un empresario filipino, quienes han logrado que la marca sea reconocida a nivel mundial por la calidad de sus accesorios.

La firma está especializada en el cultivo de las perlas, logrando extraerlas de la manera más natural posible. Estas joyas son colocadas sobre metales preciosos en cada una de sus creaciones.

Jewelmer cuenta con una tienda en donde se pueden comprar brazaletes, aretes, collares, anillos y broches, los cuales son especiales debido a que ninguna perla será exactamente igual a otra.

Además de la corona de Miss Universo, la casa de alta joyería se encargó del diseño de la tiara de Miss Universo Filipinas, la cual debutó en 2022 y también está hecha con las perlas doradas del mar del sur.

Cuatro reinas de Miss Universo Filipinas han portado la corona de Jewelmer, la cual, de acuerdo con la firma “sirve como un faro de empoderamiento, luz y esperanza para las generaciones venideras”.

Y ahora, The Lumière de l’Infini coronará por segunda ocasión a una Miss Universo en la final, la cual se realizará el viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas (tiempo de Tailandia).

Para México, la transmisión de la ceremonia de coronación en México será el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central), por la diferencia horaria.