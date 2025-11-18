¿Quién es la familia de Fátima Bosch Fernández, mexicana en Miss Universo 2025?

La familia de Fátima Bosch tiene a varias personalidades de la política y los certámenes. (Foto: IA Gemini / Miss Universe Press).

El camino de la mexicana Fátima Bosch a Miss Universo 2025 ha tenido el apoyo constante de su familia, integrada por personajes de la política mexicana, Pemex y los certámenes.

Los familiares más cercanos a la tabasqueña Fátima Bosch están a su lado en Tailandia en Miss Universe 2025. La han acompañado desde su triunfo como Flor Tabasco, su coronación en Miss México y su polémica con Nawat Itsaragrisil, directivo que la insultó en el certamen internacional.

Fátima Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

Fátima Bosch ha participado en actividades como el desfile en traje de baño. (Foto: Miss Universe Press).

En entrevistas ha relatado episodios de bullying durante su infancia, los retos que enfrentó debido al TDAH y la dislexia, además de la influencia de sus padres y hermano en su trayectoria.

“Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo”, declaró Bosch a la revista Hola.

Los papás de Fátima Bosch celebraron su coronación en Miss Universe México. (Foto: Captura de pantalla).

Vanessa Fernández Balboa, madre de Fátima Bosch y parte de una familia de reinas

Vanessa Fernández Balboa, madre de Fátima Bosch, proviene de una familia ligada a los certámenes de belleza en Tabasco.

Aunque ella no participó en el concurso Flor Tabasco, sí lo hicieron sus hermanas: Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004). Esa tradición alcanzó también a la propia Fátima, quien fue coronada Flor Tabasco en 2018.

En su familia, el concurso Miss Universe ha sido un ritual: Fátima ha confesado que lo veía desde niña junto a su madre y que en casa el evento era esperado como si fuera un Super Bowl.

Vanessa ha acompañado a cada paso. Tras verla encarar a Nawat Itsaragrisil en Miss Universo, destacó en Instagram: “Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría”

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch y figura clave en Pemex

El padre de la reina de belleza, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero de la Universidad IBERO.El columnista ‘A Díaz’, de El Heraldo de Tabasco, afirma que la familia tiene las bases de José Miguel Bosch López de Llergo, un arquitecto y ganadero reconocido en Tabasco.

El papá de Fátima ha desarrollado una trayectoria de 27 años en Petróleos Mexicanos (Pemex) y ha ocupado cargos como:

Es asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017, según su perfil de LinkedIn.

desde 2017, según su perfil de LinkedIn. Recibió el Race Award de Harvard Law School (2018) por liderazgo en responsabilidad social gubernamental.

de Harvard Law School (2018) por liderazgo en responsabilidad social gubernamental. Fue gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017): coordinó programas con gobierno y reforzó la relación entre Pemex y autoridades federales.

coordinó programas con gobierno y reforzó la relación entre Pemex y autoridades federales. Fue gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016) (creó la política de responsabilidad social y lideró el PACMA) y gerente de Control de Gestión en PEP (2009-2014) (supervisó auditorías y atendió observaciones para asegurar transparencia).

(creó la política de responsabilidad social y lideró el PACMA) y (supervisó auditorías y atendió observaciones para asegurar transparencia). Asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones (2009): apoyó en el análisis de proyectos estratégicos.

Bernardo Bosch Jr, el hermano de Fátima Bosch

La Miss Universe México 2025 ha mostrado en redes sociales su cercanía con su hermano Bernardo Bosch, quien es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana con maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University.

Actualmente, Bernardo es columnista en SM Noticias y busca incursionar en la política. En redes sociales muestra mensajes de apoyo a Morena y a Claudia Sheinbaum.

“Verte cumplir tus sueños me llena de orgullo, porque sé que el mundo está a punto de descubrir la gran mujer que eres, Fati”, escribió en Facebook hace unos días.

Mónica Fernández Balboa: Tía, exsenadora y actual titular del INDEP

Una de las figuras más influyentes en el árbol familiar es Mónica Fernández Balboa, tía de Fátima, exsenadora de Morena y actual directora del INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) desde 2024.

Mónica fue Flor Tabasco 1984, experiencia que, según relató en Facebook, marcó el inicio de su interés por la política y el desarrollo social cuando recorrió los municipios del estado: “Fue en este encuentro con la realidad, con este México que te mueve y te vuelve sensible, que llamó mi atención la política y el desarrollo social”.

Luego, ella estudió Arquitectura (Universidad Autónoma de Guadalajara), se especializó en Ciencias Políticas (UNAM) y tomó diplomados en Administración Pública y Alta Dirección (BUAP).

Mónica Fernández Balboa fue presidenta de la Cámara de Senadores. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

A lo largo de su carrera ha sido:

Presidenta del Senado

Senadora por Tabasco

Secretaria de Desarrollo Social estatal

Diputada federal

Funcionaria en gobiernos estatales y federales desde 1992

La tía de Fátima también salió en defensa de su sobrina durante el caso de Nawat Itsaragrisil y escribió en Instagram: “Gracias por enseñarnos a anteponer la dignidad”.