¿Cuánto dinero se lleva Miss Universo 2025? Este es el premio para la ganadora de la corona

La ganadora de Miss Universo 2025 se lleva algo más que la corona de perlas y el título de reina.

Esta es la cantidad de dinero y los premios que gana Miss Universo 2025. (Foto: Shutterstock/IAGemini)
Por Redacción

La gran final de Miss Universo 2025 está aquí y las participantes, como Fátima Bosch, buscan llevarse la corona del certamen de belleza y el título de la ‘mujer más hermosa del mundo’-

Pero la banda y la corona de Miss Universo no son las únicas recompensas, pues también obtienen un millonario premio, entre otros beneficios.

El primero de ellos es ostentar su título como ganadora del certamen de belleza durante un año, pero debemos sumarle dinero e incluso una mudanza.

Fátima Bosch es la representante de México para Miss Universo 2025. (Foto: Miss Universo Prensa) (PRASAD PATHAK)

¿Cuáles son los premios que gana Miss Universo 2025?

Victoria Kjaer, actual Miss Universo, tiene la responsabilidad de coronar a la ganadora del concurso de belleza desde Tailandia.

Para 2025, la corona se llama The Lumière de l’Infini, que significa luz del infinito y es una pieza que tiene perlas de mar, pero de color dorado, además de diamantes.

Imagen TV realizó un reportaje donde explicó que el costo de la joya es 5 millones de dólares (aproximadamente 91 millones 715 mil MXN).

La corona de Miss Universo 2025 está valuada en 5 millones de dólares. (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con Telemundo, Miss Universo 2025 se muda a un lujoso departamento en Nueva York, en Estados Unidos, donde se costean sus gastos de alimentación, aseo de la propiedad y más.

La ganadora del 74° certamen de MU también recibe un premio de 250 mil dólares por llevarse el título a la ‘mujer más hermosa del mundo’, cantidad que equivale alrededor de 5 millones de MXN.

Además, se le otorga un salario mensual de 50 mil dólares (1 millón de MXN) durante todo el año que dure su reinado, lo que da una sumatoria total de 12 millones de MXN aproximadamente.

Como beneficios extra, tiene acceso a maquillistas, stylists profesionales y asesores personales para cuidado de su imagen y su bienestar.

Asimismo, cuenta con patrocinios como boletos gratis para vuelos, especialmente cuando participe en algún evento.

Victoria Kjaer fue la ganadora de Miss Universe 2024 como representante de Dinamarca. (Fotos: Prensa / www.missuniverse.com)

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2025 y dónde verla desde México?

La última etapa del certamen de belleza se realiza desde el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia,

Aunque la coronación ocurre el viernes 21 de noviembre, a consecuencia de la diferencia horaria, en México es el jueves 20 de noviembre.

El horario de inicio de la final de Miss Universo 2025 es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Los sitios de transmisión para conocer a la sucesora de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, son los siguientes:

  • Imagen Televisión (TV abierta)
  • Canal oficial de Miss Universe en YouTube

¿Quiénes pueden ganar Miss Universe 2025?

Las participantes de Miss Universo que compiten por la corona son las siguientes, previo a las etapas finales del certamen de belleza:

  1. Albania: Flavia Harizaj
  2. Angola: Maria Cunha
  3. Argentina: Aldana Masset
  4. Armenia: Peggy Garabekian
  5. Aruba: Hannah Arends
  6. Australia: Lexie Brant
  7. Bahamas: Maliqué Bowe
  8. Bangladés: Tangia Methila
  9. Bielorrusia: Alena Kucheruk
  10. Bélgica: Karen Jansen
  11. Belice: Isabella Zabaneh
  12. Bolivia: Yessica Hausermann
  13. Bonaire: Nicole Peiliker
  14. Botsuana: Lillian Andries
  15. Brasil: Gabriela Lacerda
  16. Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
  17. Bulgaria: Gaby Guha
  18. Camboya: Nearysocheata Thai
  19. Camerún: Josiane Golonga
  20. Canadá: Jaime VandenBerg
  21. Islas Caimán: Tahiti Seymour
  22. Chile: Inna Moll
  23. China: Zhao Na
  24. Colombia: Vanessa Pulgarín
  25. Costa Rica: Mahyla Roth
  26. Costa de Marfil: Olivia Yacé
  27. Croacia: Laura Gnjatović
  28. Cuba: Lina Luaces
  29. Curazao: Camille Thomas
  30. República Checa: Michaela Tomanová
  31. República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
  32. Dinamarca: Monique Sonne
  33. República Dominicana: Jennifer Ventura
  34. Ecuador: Nadia Mejía
  35. Egipto: Sabrina Maged
  36. El Salvador: Giulia Zanoni
  37. Guinea Ecuatorial: Carmen Obama
  38. Estados Unidos: Audrey Eckert
  39. Estonia: Brigitta Schaback
  40. Finlandia: Sarah Dzafce
  41. Francia: Ève Gilles
  42. Alemania: Diana Fast
  43. Ghana: Andromeda Peters
  44. Gran Bretaña: Danielle Latimer
  45. Grecia: Mary Chatzipavlou
  46. Guadalupe: Ophély Mézino
  47. Guatemala: Raschel Paz
  48. Guinea: Tiguidanké Bérété
  49. Guyana: Chandini Baljor
  50. Honduras: Alejandra Fuentes
  51. Haití: Melissa Queenie Sapini
  52. Hong Kong: Lizzie Li
  53. Hungría: Kincső Dezsényi
  54. Islandia: Helena O’Connor
  55. India: Manika Vishwakarma
  56. Indonesia: Sanly Liu
  57. Irak: Hanin Al Qoreishy
  58. Irlanda: Aadya Srivastava
  59. Israel: Melanie Shiraz
  60. Italia: Lucilla Nori
  61. Jamaica: Gabrielle Henry
  62. Japón: Kaori Hashimoto
  63. Kazajistán: Dana Almassova
  64. Kosovo: Dorea Shala
  65. Kirguistán: Mary Kuvakova
  66. Laos: Lattana Munvilay
  67. Miss Latina: Yamilex Hernández
  68. Letonia: Meldra Rosenberg
  69. Líbano: Sarah Bou Jaoude
  70. Macao: Kris Fong
  71. Malasia: Chloe Lim
  72. Malta: Julia Cluett
  73. Martinica: Célya Abatucci
  74. Mauricio: Aurélie Alcindor
  75. Mayotte: Nourya Aboutoihi
  76. México: Fátima Bosch
  77. Moldavia: Mariana Ignat
  78. Birmania (Myanmar): Myat Yadanar Soe
  79. Namibia: Johanna Swartbooi
  80. Nepal: Sanya Adhikari
  81. Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
  82. Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin
  83. Nicaragua: Itza Castillo
  84. Níger: Zoulahatou Amadou
  85. Nigeria: Basil Onyinyechi
  86. Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
  87. Pakistán: Roma Riaz
  88. Palestina: Nadeen Ayoub
  89. Panamá: Mirna Caballini
  90. Paraguay: Yanina Gómez
  91. Perú: Karla Bacigalupo
  92. Filipinas: Ahtisa Manalo
  93. Portugal: Camila Vitorino
  94. Puerto Rico: Zashely Alicea
  95. Rumania: Catalina Jacob
  96. Rusia: Anastasia Venza
  97. Ruanda: Solange Keita
  98. Santa Lucía: Shianne Smith
  99. Senegal: Camilla Diagne
  100. Singapur: Annika Sager
  101. Eslovaquia: Viktoria Güllová
  102. Eslovenia: Hana Klaut
  103. Corea del Sur: Soo-yeon Lee
  104. España: Andrea Valero
  105. Sri Lanka: Lihasha White
  106. Surinam: Chiara Wijntuin
  107. Suecia: Daniella Lundqvist
  108. Suiza: Naima Acosta
  109. Tanzania: Naisae Yona
  110. Tailandia: Praveenar Singh
  111. Trinidad y Tobago: Latifah Morris
  112. Turquía: Ceren Arslan
  113. Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
  114. Ucrania: Sofiya Tkachuk
  115. Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
  116. Islas Vírgenes de Estados Unidos: Britanny Robinson
  117. Uruguay: Valeria Baladan
  118. Venezuela: Stephany Abasali
  119. Vietnam: Hương Giang Nguyễn
  120. Zambia: Kunda Mwamulima
  121. Zimbabue: Lyshanda Moyas
