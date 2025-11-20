¿Cuánto dinero se lleva Miss Universo 2025? Este es el premio para la ganadora de la corona

Esta es la cantidad de dinero y los premios que gana Miss Universo 2025. (Foto: Shutterstock/IAGemini)

La gran final de Miss Universo 2025 está aquí y las participantes, como Fátima Bosch, buscan llevarse la corona del certamen de belleza y el título de la ‘mujer más hermosa del mundo’-

Pero la banda y la corona de Miss Universo no son las únicas recompensas, pues también obtienen un millonario premio, entre otros beneficios.

El primero de ellos es ostentar su título como ganadora del certamen de belleza durante un año, pero debemos sumarle dinero e incluso una mudanza.

Fátima Bosch es la representante de México para Miss Universo 2025. (Foto: Miss Universo Prensa) (PRASAD PATHAK)

¿Cuáles son los premios que gana Miss Universo 2025?

Victoria Kjaer, actual Miss Universo, tiene la responsabilidad de coronar a la ganadora del concurso de belleza desde Tailandia.

Para 2025, la corona se llama The Lumière de l’Infini, que significa luz del infinito y es una pieza que tiene perlas de mar, pero de color dorado, además de diamantes.

Imagen TV realizó un reportaje donde explicó que el costo de la joya es 5 millones de dólares (aproximadamente 91 millones 715 mil MXN).

La corona de Miss Universo 2025 está valuada en 5 millones de dólares. (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con Telemundo, Miss Universo 2025 se muda a un lujoso departamento en Nueva York, en Estados Unidos, donde se costean sus gastos de alimentación, aseo de la propiedad y más.

La ganadora del 74° certamen de MU también recibe un premio de 250 mil dólares por llevarse el título a la ‘mujer más hermosa del mundo’, cantidad que equivale alrededor de 5 millones de MXN.

Además, se le otorga un salario mensual de 50 mil dólares (1 millón de MXN) durante todo el año que dure su reinado, lo que da una sumatoria total de 12 millones de MXN aproximadamente.

Como beneficios extra, tiene acceso a maquillistas, stylists profesionales y asesores personales para cuidado de su imagen y su bienestar.

Asimismo, cuenta con patrocinios como boletos gratis para vuelos, especialmente cuando participe en algún evento.

Victoria Kjaer fue la ganadora de Miss Universe 2024 como representante de Dinamarca. (Fotos: Prensa / www.missuniverse.com)

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2025 y dónde verla desde México?

La última etapa del certamen de belleza se realiza desde el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia,

Aunque la coronación ocurre el viernes 21 de noviembre, a consecuencia de la diferencia horaria, en México es el jueves 20 de noviembre.

El horario de inicio de la final de Miss Universo 2025 es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Los sitios de transmisión para conocer a la sucesora de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, son los siguientes:

Imagen Televisión (TV abierta)

Canal oficial de Miss Universe en YouTube

¿Quiénes pueden ganar Miss Universe 2025?

Las participantes de Miss Universo que compiten por la corona son las siguientes, previo a las etapas finales del certamen de belleza: