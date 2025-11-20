¿Cuánto dinero se lleva Miss Universo 2025? Este es el premio para la ganadora de la corona

La gran final de Miss Universo 2025 está aquí y las participantes, como Fátima Bosch, buscan llevarse la corona del certamen de belleza y el título de la ‘mujer más hermosa del mundo’-
Pero la banda y la corona de Miss Universo no son las únicas recompensas, pues también obtienen un millonario premio, entre otros beneficios.
El primero de ellos es ostentar su título como ganadora del certamen de belleza durante un año, pero debemos sumarle dinero e incluso una mudanza.
¿Cuáles son los premios que gana Miss Universo 2025?
Victoria Kjaer, actual Miss Universo, tiene la responsabilidad de coronar a la ganadora del concurso de belleza desde Tailandia.
Para 2025, la corona se llama The Lumière de l’Infini, que significa luz del infinito y es una pieza que tiene perlas de mar, pero de color dorado, además de diamantes.
Imagen TV realizó un reportaje donde explicó que el costo de la joya es 5 millones de dólares (aproximadamente 91 millones 715 mil MXN).
De acuerdo con Telemundo, Miss Universo 2025 se muda a un lujoso departamento en Nueva York, en Estados Unidos, donde se costean sus gastos de alimentación, aseo de la propiedad y más.
La ganadora del 74° certamen de MU también recibe un premio de 250 mil dólares por llevarse el título a la ‘mujer más hermosa del mundo’, cantidad que equivale alrededor de 5 millones de MXN.
Además, se le otorga un salario mensual de 50 mil dólares (1 millón de MXN) durante todo el año que dure su reinado, lo que da una sumatoria total de 12 millones de MXN aproximadamente.
Como beneficios extra, tiene acceso a maquillistas, stylists profesionales y asesores personales para cuidado de su imagen y su bienestar.
Asimismo, cuenta con patrocinios como boletos gratis para vuelos, especialmente cuando participe en algún evento.
¿A qué hora es la final de Miss Universo 2025 y dónde verla desde México?
La última etapa del certamen de belleza se realiza desde el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia,
Aunque la coronación ocurre el viernes 21 de noviembre, a consecuencia de la diferencia horaria, en México es el jueves 20 de noviembre.
El horario de inicio de la final de Miss Universo 2025 es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.
Los sitios de transmisión para conocer a la sucesora de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, son los siguientes:
- Imagen Televisión (TV abierta)
- Canal oficial de Miss Universe en YouTube
¿Quiénes pueden ganar Miss Universe 2025?
Las participantes de Miss Universo que compiten por la corona son las siguientes, previo a las etapas finales del certamen de belleza:
- Albania: Flavia Harizaj
- Angola: Maria Cunha
- Argentina: Aldana Masset
- Armenia: Peggy Garabekian
- Aruba: Hannah Arends
- Australia: Lexie Brant
- Bahamas: Maliqué Bowe
- Bangladés: Tangia Methila
- Bielorrusia: Alena Kucheruk
- Bélgica: Karen Jansen
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Bonaire: Nicole Peiliker
- Botsuana: Lillian Andries
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
- Bulgaria: Gaby Guha
- Camboya: Nearysocheata Thai
- Camerún: Josiane Golonga
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Islas Caimán: Tahiti Seymour
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Costa Rica: Mahyla Roth
- Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Croacia: Laura Gnjatović
- Cuba: Lina Luaces
- Curazao: Camille Thomas
- República Checa: Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
- Dinamarca: Monique Sonne
- República Dominicana: Jennifer Ventura
- Ecuador: Nadia Mejía
- Egipto: Sabrina Maged
- El Salvador: Giulia Zanoni
- Guinea Ecuatorial: Carmen Obama
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Estonia: Brigitta Schaback
- Finlandia: Sarah Dzafce
- Francia: Ève Gilles
- Alemania: Diana Fast
- Ghana: Andromeda Peters
- Gran Bretaña: Danielle Latimer
- Grecia: Mary Chatzipavlou
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Guatemala: Raschel Paz
- Guinea: Tiguidanké Bérété
- Guyana: Chandini Baljor
- Honduras: Alejandra Fuentes
- Haití: Melissa Queenie Sapini
- Hong Kong: Lizzie Li
- Hungría: Kincső Dezsényi
- Islandia: Helena O’Connor
- India: Manika Vishwakarma
- Indonesia: Sanly Liu
- Irak: Hanin Al Qoreishy
- Irlanda: Aadya Srivastava
- Israel: Melanie Shiraz
- Italia: Lucilla Nori
- Jamaica: Gabrielle Henry
- Japón: Kaori Hashimoto
- Kazajistán: Dana Almassova
- Kosovo: Dorea Shala
- Kirguistán: Mary Kuvakova
- Laos: Lattana Munvilay
- Miss Latina: Yamilex Hernández
- Letonia: Meldra Rosenberg
- Líbano: Sarah Bou Jaoude
- Macao: Kris Fong
- Malasia: Chloe Lim
- Malta: Julia Cluett
- Martinica: Célya Abatucci
- Mauricio: Aurélie Alcindor
- Mayotte: Nourya Aboutoihi
- México: Fátima Bosch
- Moldavia: Mariana Ignat
- Birmania (Myanmar): Myat Yadanar Soe
- Namibia: Johanna Swartbooi
- Nepal: Sanya Adhikari
- Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
- Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin
- Nicaragua: Itza Castillo
- Níger: Zoulahatou Amadou
- Nigeria: Basil Onyinyechi
- Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
- Pakistán: Roma Riaz
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Panamá: Mirna Caballini
- Paraguay: Yanina Gómez
- Perú: Karla Bacigalupo
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Portugal: Camila Vitorino
- Puerto Rico: Zashely Alicea
- Rumania: Catalina Jacob
- Rusia: Anastasia Venza
- Ruanda: Solange Keita
- Santa Lucía: Shianne Smith
- Senegal: Camilla Diagne
- Singapur: Annika Sager
- Eslovaquia: Viktoria Güllová
- Eslovenia: Hana Klaut
- Corea del Sur: Soo-yeon Lee
- España: Andrea Valero
- Sri Lanka: Lihasha White
- Surinam: Chiara Wijntuin
- Suecia: Daniella Lundqvist
- Suiza: Naima Acosta
- Tanzania: Naisae Yona
- Tailandia: Praveenar Singh
- Trinidad y Tobago: Latifah Morris
- Turquía: Ceren Arslan
- Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Ucrania: Sofiya Tkachuk
- Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
- Islas Vírgenes de Estados Unidos: Britanny Robinson
- Uruguay: Valeria Baladan
- Venezuela: Stephany Abasali
- Vietnam: Hương Giang Nguyễn
- Zambia: Kunda Mwamulima
- Zimbabue: Lyshanda Moyas